OnePlus: OxygenOS 15 soll ab 24. Oktober zur Verfügung stehen

Mit dem Start von Android 15 auf den Google Pixel Modellen planen nun auch die anderen Hersteller das Update auf Android 15 und bei OnePlus will man die neuste Version von OxygenOS 15 mit Android 15 bereits am 24. Oktober vorstellen. Das Unternehmen hat das Event dazu inklusive Uhrzeit bereits angekündigt und wird damit offizielle einen Blick auf die neue Version und die neuen Funktionen gewähren. Dazu ist besonders spannend, was genau das Unternehmen an AI Funktionen zur Verfügung stellen wird und wie man diese implementiert.

Was ist bereits zu OxygenOS 15 bekannt?

Zu OxygenOS 15, das am 24. Oktober 2024 vorgestellt wird, sind bereits einige interessante Informationen bekannt. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Basierend auf Android 15: OxygenOS 15 wird auf der neuesten Version von Android basieren und verspricht ein noch flüssigeres, intelligenteres und individuelleres Smartphone-Erlebnis. Launch-Motto: Das Motto der Einführung lautet „Speed meets AI“, was darauf hindeutet, dass neue KI-Funktionen integriert werden, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Neue Funktionen:

AI-Features : OxygenOS 15 wird neue KI-gestützte Funktionen einführen, die darauf abzielen, die Benutzer mit fortschrittlicher Technologie zu unterstützen.

: OxygenOS 15 wird neue KI-gestützte Funktionen einführen, die darauf abzielen, die Benutzer mit fortschrittlicher Technologie zu unterstützen. Kamera-Verbesserungen : Es wird erwartet, dass es Verbesserungen bei der Kamera gibt, die die Fotografie-Erfahrung optimieren.

: Es wird erwartet, dass es Verbesserungen bei der Kamera gibt, die die Fotografie-Erfahrung optimieren. Personalisierte Empfehlungen : Nutzer können mit personalisierten Empfehlungen rechnen, die auf ihren Vorlieben basieren.

: Nutzer können mit personalisierten Empfehlungen rechnen, die auf ihren Vorlieben basieren. Effiziente Akkuverwaltung: Eine verbesserte Akkuverwaltung könnte ebenfalls Teil des Updates sein.

Das Design von OxygenOS 15 soll überarbeitet werden, um eine modernere und benutzerfreundlichere Oberfläche zu bieten.