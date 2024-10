Prepaid Guthaben abfragen – so prüft man den Kontostand bei den Anbietern ab– wer sein Prepaid-Tarif übersichtlich handhaben und dabei immer auf dem Laufenden bleiben möchte, insbesondere was Aufladen und Abfragen des Guthabens betrifft, kann einige nützliche Informationen aus dem folgenden Artikel entnehmen. Mehr dazu im Weiteren.

HINWEIS: Bei der Abfrage des Prepaid Guthaben macht die Art des genutzen Prepaid Tarifes keinen Unterschied. Prepaid Grundtarife lassen sich ebenso abfragen wie Prepaid Allnet-Flat und auch kostenlose Prepaid Sim nutzen das gleiche System. Mehr dazu: Prepaid Vergleich

Die wichtigsten Prepaid Anbieter

Da die Kunden eine große Auswahl an den Tarifen haben, ist es nicht verwunderlich, dass man auch mehrere Möglichkeiten besitzt, das entsprechende Guthaben zu verwalten. Die dazugehörigen Vorgehensweisen unterscheiden sich in der Regel von einem Anbieter zu anderem und sollen aus diesem Grund im Detail dargestellt werden.

Telekom MagentaMobil Prepaid

Um das Prepaid-Guthaben bei der Telekom abzufragen, gibt es mehrere einfache Möglichkeiten. Eine der schnellsten Methoden ist die Verwendung eines USSD-Codes. Man kann einfach den Code *100# in die Telefon-App eingeben und anrufen. Das Guthaben wird dann sofort auf dem Bildschirm angezeigt.

Alternativ kann die Telekom MeinMagenta App heruntergeladen werden. Nach dem Einloggen in die App hat man ebenfalls einen schnellen Zugriff auf das aktuelle Guthaben. Eine weitere Möglichkeit ist, sich auf der Telekom-Website in das Kundenkonto einzuloggen, wo das Guthaben ebenfalls angezeigt wird.

Falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird, kann man den Kundenservice der Telekom kontaktieren. Die Service-Hotline ist unter der Nummer 0800 330 1000 erreichbar. Mit diesen Methoden lässt sich das Prepaid-Guthaben schnell und unkompliziert abfragen.

Vodafone CallYa

Um das Prepaid-Guthaben bei Vodafone CallYa abzufragen, gibt es mehrere einfache Möglichkeiten. Eine der schnellsten Methoden ist die Verwendung eines USSD-Codes. Man gibt einfach den Code *100# in die Telefon-App ein und ruft diesen an. Das Guthaben wird dann direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Dies gilt für alle Tarife, auch Callya Digital und Callya Flex können so abgefragt werden. mehr zu den Vodafone Freikarten gibt es hier: Vodafone Freikarte im Überblick

Als Alternative kann die MeinVodafone-App heruntergeladen werden. Nach dem Einloggen erhält man schnellen Zugriff auf das aktuelle Guthaben und weitere Kontodetails. Eine andere Option ist das Einloggen in das Kundenkonto auf der Vodafone-Website, wo das Guthaben auch sichtbar ist.

Bei Bedarf an zusätzlicher Unterstützung steht der Vodafone-Kundenservice zur Verfügung. Die Hotline ist unter der Nummer 0800 172 1212 erreichbar. Diese Methoden ermöglichen eine schnelle und einfache Abfrage des Prepaid-Guthabens bei Vodafone CallYa.

O2

Mit der Tasteneingabe *100# und den Bestätigen durch Anruf-Taste bzw. unter der kostenlosen Rufnummer 5667, kann jeder O2 Kunde seinen Kontostand abfragen. Dies gilt ebenso für die O2 Freikarte (andere Freikarten nutzen aber die Abfragen des jeweiligen Netzes). Die Abfrage gilt für alle Prepaid Tarife direkt von O2 (mehr dazu: O2 Freikarte)

congstar

Durch die Eingabe des Codes *100# (und dem entsprechende Bestätigen mit der Anruf-Taste) oder durch die Nummer 9577, erfahren auch die Congstar Nutzer die wichtigsten Informationen zu ihrem Guthaben. Prinzipiell nutzt Congstar das System der Telekom, das Netz ist ebenfalls identisch. Die Codes gelten auch für andere Prepaid Sim im Telekom Netz.

Kaufland mobil

Kaufland ist mit den Prepaid Sim ins Telekom Netz gewechselt und dabei wurde auch der Name auf Kaufland mobil angepasst. Das Unternehmen gibt selbst 4 Möglichkeiten an, das Guthaben abzufragen:

m Kaufland mobil Kundenportal.

Kundenportal. in der Kaufland mobil App.

App. telefonisch über die Kurzwahl 6060.

oder per Tastenkombination: *144# Grüne Hörertaste.

Lebara

Alternativ zu der Tastenkombination *100# und der dazugehörigen Bestätigung mit der Anruf-Taste, kann man bei Lebara die kostenlose Nummer 5588 wählen.

LIDL Connect

Bei LIDL Connect kann man den Stand seines Kontos nur mit der Tastenkombination *101# (und mit dem Drücken der Anruf-Taste) erfahren.

ALDI TALK

Um den Prepaid Guthabenstand bei ALDI Talk abzufragen, gibt es mehrere einfache Möglichkeiten. Eine der schnellsten Methoden ist die Nutzung der ALDI TALK App, die du herunterladen und einrichten kannst. In der App kannst du deinen Guthabenstand unkompliziert überprüfen und erhältst zudem weitere nützliche Funktionen. Alternativ kannst du auch die Telefonnummer *100# verwenden. Öffne dazu die Telefon-App auf deinem Handy, wähle diese Nummer und drücke das grüne Hörer-Symbol. Dein aktueller Guthabenstand wird dann angezeigt. Eine weitere Möglichkeit ist das Online-Kundenportal von ALDI TALK, wo du dich anmelden und deinen Guthabenstand sowie weitere Tarifdetails einsehen kannst.

klarmobil

Erneut kann man auch bei klarmobil die Tastenkombination *100# eingeben oder die Nummer 9577 anrufen um sein Guthaben zu überprüfen.

blau Prepaid

Mit der Kurzwahl *101# und dem Bestätigen durch Anruf-Taste oder durch die telefonische Ansage über der Nummer 1155 kann man bei Blau die gesuchten Informationen erhalten.

Fonic

Das Fonic Guthaben kann man über die Tastenkombination *101# abrufen, die mit dem Anruf-Symbol bestätigt wird.

Penny Mobil

Durch die Eingabe der Tastenkombination *100# und Bestätigung mit der Anrufen-Taste bzw. über die kostenlose Nummer 9577 erfährt man den Kontostand bei Penny.

Wie kann man das Guthaben am besten aufladen?

Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die gängigsten Methoden sehen wie folgt aus:

Über die App des Anbieters: mithilfe einer entsprechenden App ist es für den Nutzer möglich seine Daten zu hinterlegen, mithilfe deren das Aufladen automatisch erfolgen kann

Online über Internet: hierbei erfolgt die Aufladung mit solchen Programmen wie PayPal oder GiroPay, kann aber auch per Sofortüberweisung erledigt werden

Mit einer Aufladekarte/ mit einem Code: in diesem Fall erwirbt der Kunde die entsprechende Karte auf welcher ein Code angezeigt wird. Diesen muss man beim Aufladen eingeben und dadurch sein Guthaben aufbessern

Über den Bankautomaten: ähnlich wie bei einer Überweisung, kann man diese Methode vor allem dann anwenden, wenn alle Geschäfte zu haben, denn einen funktionierenden Automaten findet man immer. Um sein Konto aufzuladen muss man nur die dazugehörigen Informationen (Anbieter, Handynummer) und die Bankkarte zur Hand haben

per Bankeinzug/ Lastschriftverfahren: durch den Online-Kundencenter wird den Mobilfunknutzern auch die Option bereitgestellt, die

Guthabenaufladung via Lastschriftverfahren zu ermöglichen. Darüber hinaus kann man sich mit dem entsprechenden Anbieter über ein Datum einigen, zu welchem die Aufladung stattfinden sollte

Video: Prepaid Guthaben abfragen

Prepaid Guthaben abfragen - Wie geht das genau?

Zuletzt aktualisiert: 18. Oktober 2024