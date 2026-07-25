Druck auf die Lieferketten: Apple fordert von der Trump-Regierung Freigabe für chinesische Speicherchips

Der KI-Boom lässt die Preise für Speicherchips explodieren. Um Kosten zu senken, lobbyiert Apple intensiv bei der US-Regierung unter Donald Trump, um Bauteile der chinesischen Hersteller CXMT und YMTC einzusetzen. US-Konkurrent Micron läuft dagegen Sturm.

Die Hintergründe: KI-Hype verteuert MacBooks und iPads

Der weltweite Ausbau von KI-Infrastruktur hat den Halbleitermarkt ins Wanken gebracht. Marktführer wie Samsung, SK Hynix und Micron verlagern ihre Produktionskapazitäten massiv auf extrem gefragten High-Bandwidth Memory (HBM) für KI-Rechenzentren. Dadurch verknappt sich das Angebot an herkömmlichen DRAM- und NAND-Speicherchips für PCs, Laptops und Smartphones drastisch – die Preise dafür haben sich innerhalb weniger Quartale vervielfacht.

Die Folgen treffen Verbraucher direkt: Apple musste die Preise für mehrere Modelle des MacBook und iPad sowie für weiteres Zubehör um bis zu 20 Prozent (je nach Gerät 100 bis 500 US-Dollar) anheben. Da der Konzern die stark gestiegenen Komponentenkosten nicht mehr alleine auffangen kann, sucht Apple-Chef Tim Cook nach neuen Bezugsquellen.

Apples Vorstoß: Speicher von CXMT und YMTC

Um die Abhängigkeit von etablierten Lieferanten zu verringern und Preisdruck aufzubauen, verhandelt Apple mit der US-Regierung:

ChangXin Memory Technologies (CXMT): Chinas größter DRAM-Hersteller.

Chinas größter DRAM-Hersteller. Yangtze Memory Technologies (YMTC): Spezialist für NAND-Flash-Speicher (SSD- und Flash-Speicher).

Apple fordert von der Washingtoner Administration die Zusage, Speicherchips dieser beiden Unternehmen in Geräten verbauen zu dürfen, die außerhalb der USA vertrieben werden. Rein rechtlich ist der Einkauf von CXMT-Chips nicht ausdrücklich verboten, doch beide Unternehmen stehen auf der „Blacklist“ des US-Verteidigungsministeriums wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär. Ein Alleingang ohne politische Rückendeckung birgt für Apple enorme Reputations- und Sanktionsrisiken.

Micron und US-Politik warnen vor Sicherheitsrisiken

Der US-Speicherchip-Riese Micron sowie prominente US-Politiker versuchen, das Abkommen zu blockieren.

Die Argumente der Gegner:

Nationale Sicherheit: Der Einsatz von Bauteilen chinesischer Staatskonzerne berge unkalkulierbare Risiken für die Sicherheit von Lieferketten und Infrastruktur.

Der Einsatz von Bauteilen chinesischer Staatskonzerne berge unkalkulierbare Risiken für die Sicherheit von Lieferketten und Infrastruktur. Wirtschaftlicher Schaden: Ein Großauftrag von Apple an chinesische Chiphersteller schwäche die heimische Halbleiterindustrie und untergrabe die Milliardeninvestitionen des US-CHIPS-Act.

Ein Großauftrag von Apple an chinesische Chiphersteller schwäche die heimische Halbleiterindustrie und untergrabe die Milliardeninvestitionen des US-CHIPS-Act. Wettbewerbsverzerrung: CXMT und YMTC profitieren von immensen staatlichen Subventionen Chinas, was den Markt künstlich verzerrt.

Ausblick

Ob die Trump-Regierung den Bitten von Tim Cook nachgibt, ist ungewiss. Der Streit verdeutlicht das Spannungsfeld, in dem sich globale US-Tech-Konzerne derzeit bewegen: Einerseits zwingt der massive KI-Hunger nach Hardware zur Kostenoptimierung, andererseits verengen geopolitische Sanktionen den Handlungsspielraum in der globalen Wertschöpfungskette.