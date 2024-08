simplytel – In welchem Netz werden die Tarife realisiert und wie ist die Netzqualität? – Die Drillisch Unternehmensgruppe ist groß und auch die Mobilfunkmarke simply gehört dazu. Es dürfte deshalb kein großes Geheimnis sein, dass die simply Handytarife (mittlerweile zu simplytel umbenannt) hauptsächlich im Netz von O2 verwirklicht werden. Mittlerweile hat sich das aber geändert. Nach einer längeren Partnerschaft mit o2 hat sich simplytel entschieden, seine Tarife auf das 1&1-Netz umzustellen. Dieser Wechsel fand Ende 2023 statt.

Was bedeutet dieser Wechsel für dich als Kunden?

Neue Netzqualität: Das 1&1-Netz bietet eine solide Netzabdeckung in Deutschland und wird kontinuierlich ausgebaut. Du kannst also davon ausgehen, eine gute Verbindung für deine Telefonate, SMS und das mobile Internet zu haben.

Warum hat simplytel den Netzbetreiber gewechselt?

Die Gründe für einen solchen Wechsel sind vielschichtig und können unter anderem folgende sein:

Strategische Ausrichtung: Unternehmen passen ihre Strategien regelmäßig an. Ein Netzwechsel kann Teil einer größeren strategischen Neuausrichtung sein.

HINWEIS: Mittlerweile nutzt Simplytel für alle Tarife das Mobilfunk Netz von 1&1. Das gilt auch für die eigenen Prepaid Tarife und die Handytarife ohne Laufzeit sowie die Prepaid Allnet Flat (nicht mehr neu buchbar).

Was sollte man zum 1&1 Netz wissen?

1&1 hat lange Zeit die Netze anderer Anbieter genutzt, um seine Mobilfunkdienste anzubieten. In den letzten Jahren hat das Unternehmen jedoch massiv in den Ausbau eines eigenen Netzes investiert. Ziel ist es, eine unabhängige Infrastruktur aufzubauen und die Kunden mit einem eigenen Netz zu versorgen.

Was zeichnet das 1&1 Netz aus?

Konkurrenzpreise: 1&1 ist bekannt für seine attraktiven Preise und möchte sich als preisgünstige Alternative zu den großen Netzbetreibern positionieren.

Durch die Roaming-Partnerschaften mit Telefónica und Vodafone kann 1&1 seinen Kunden eine sehr gute Netzabdeckung in ganz Deutschland bieten. Das ist besonders für Kunden von Vorteil, die in ländlichen Gebieten oder in Gebieten mit geringer Netzabdeckung leben.

Das 1&1 Netz nutzt derzeit hauptsächlich zwei Roamingpartner in Deutschland:

Telefónica (o2): Dies ist die primäre Roaming-Partnerschaft. In Gebieten, wo das eigene 1&1 Netz noch nicht ausgebaut ist, nutzt 1&1 die Infrastruktur von Telefónica, um seinen Kunden eine möglichst lückenlose Netzabdeckung zu bieten. O2 ist also nach wie vor ein wichtiger Faktor für die Handytarife von Simplytel

Roaming bedeutet, dass ein Mobilfunkanbieter die Netzinfrastruktur eines anderen Anbieters nutzen kann, um seinen Kunden eine bessere Netzabdeckung zu bieten. In diesem Fall nutzt 1&1 die Netze von Telefónica und zukünftig auch von Vodafone, um seine Kunden auch in Gebieten zu versorgen, in denen das eigene Netz noch nicht ausgebaut ist.

Das 1&1 Netz ist eine interessante Alternative für alle, die auf der Suche nach einem günstigen und leistungsfähigen Mobilfunkvertrag sind. Besonders für Kunden, die Wert auf schnelle 5G-Verbindungen legen, kann das 1&1 Netz eine gute Wahl sein. Allerdings sollte man beachten, dass der Ausbau des Netzes noch nicht abgeschlossen ist und es in einigen Regionen zu Einschränkungen kommen kann.

Die Netzabdeckung bei O2 – So sieht´s aus

Im Bereich der Netzabdeckung und im Vergleich der Mobilfunknetze innerhalb Deutschland lässt sich heutzutage sagen, dass die Netzverfügbarkeit bei allen Netzen kein großes Problem mehr darstellt. Grund: Der GSM-Ausbau ist so weit fortgeschritten, dass bei allen Netz­betreibern eine nahezu bevölkerungs­deckende Versorgung besteht, und auch abseits bewohnter Gebiete ist die Versorgung in vielen Fällen noch gegeben. Aus Erfahrung zeigt sich aber, dass es vor allem in Gebäuden zu Empfangs­problemen kommen kann.

Das O2 Netz schneidet in den Netztests regelmäßig sehr gut ab und belegt in der Regel einen der vorderen Plätze. Dies ist auf die kontinuierlichen Investitionen von Telefónica in den Ausbau und die Modernisierung des Netzes zurückzuführen.

Beispiele für aktuelle Netztests:

CHIP Netztest: Auch CHIP führt regelmäßig Netztests durch und bewertet dabei die Netzqualität der verschiedenen Anbieter. O2 schneidet in diesen Tests ebenfalls sehr gut ab.

Um grundsätzlich einen ersten Überblick über die Netzabdeckung zu erhalten, hilft ein Blick in die sogenannte Netzabdeckungskarte eines Netzbetreibers.

Die Netzabdeckungskarte von O2 gibt es hier.

Beim Check der Netzabdeckungskarte sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur die Versorgung am eigenen Wohn­ort wichtig ist, sondern auch der Empfang an stark frequentierten Orten. Schließlich ist man nicht nur an einem Ort unterwegs.

Hierbei sollte beim O2-Netz nicht vergessen werden, dass National Roaming zwischen E-Plus und O2 besteht. In der Vergangenheit übernahm Telefónica E-Plus, um Schwächen beider Netze auszugleichen und um Kunden eine bessere Netzabdeckung zu ermöglichen. Inzwischen sind die Netze vollständig zusammengelegt und so spricht man hauptsächlich nur noch vom O2-Netz bzw. einem Netz von E-Plus und O2.

Generell hat die Abdeckung im O2-Netz noch Nachholbedarf: Die Flächenabdeckung mit 5G und LTE ist im Vergleich der drei Netzbetreiber hier am schlechtesten. Und auch wenn die Netzabdeckungskarte viel Auskunft gibt, empfiehlt sich die Nachfrage in einem Laden vor Ort, um ganz sicher zu gehen.

Die Vodafone Netzqualität bei simply

Das Vodafone Netz schneidet in den Netztests regelmäßig sehr gut ab und belegt in der Regel einen der vorderen Plätze, direkt hinter der Telekom.

Warum schneidet Vodafone so gut ab?

Massive Investitionen: Vodafone investiert kontinuierlich in den Ausbau und die Modernisierung seines Netzes.

Beispiele für aktuelle Netztests:

Netztest Vodafone Bewertung connect Netztest Sehr gut Stiftung Warentest Gut CHIP Netztest Sehr gut

Was bedeuten diese Ergebnisse für Sie als Kunden?

Hohe Geschwindigkeit: Das Vodafone Netz bietet in vielen Regionen hohe Download- und Upload-Geschwindigkeiten, insbesondere im 5G-Bereich.

Das Vodafone Netz ist eine sehr gute Wahl für alle, die Wert auf eine zuverlässige und schnelle Mobilfunkverbindung legen. Es schneidet in den Netztests regelmäßig sehr gut ab und bietet eine hohe Geschwindigkeit, eine gute Netzabdeckung und eine stabile Verbindung.

Zuletzt aktualisiert: 18. August 2024