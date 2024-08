Samsung TV Plus lockt mit “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht”

Samsung TV Plus ist ein Internet-TV-Dienst, der von Samsung Electronics und Streams und eigene Inhalte anbietet. Die Plattform bietet Nutzern kostenlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Live-TV-Kanälen und On-Demand-Inhalten direkt auf ihren Samsung Smart-TVs und kompatiblen mobilen Geräten. Samsung nutzt TV Plus unter anderem, um die eigenen TV Geräte zu pushen, denn dort gibt es das Abo für Samsung TV Plus oft für ein Jahr kostenlos mit dazu.

Um den Dienst noch etwas interessanter zu machen, bietet Samsung nun die erste Staffeln von “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” kostenlos auf der eigenen Plattform an. Der den Dienst nutzt kann daher die Serie direkt schauen. Das Unternehmen schreibt dazu:

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ hat Zuschauer*innen weltweit mit seiner epischen Erzählweise und atemberaubenden visuellen Darstellung begeistert. Die Serie spielt im legendären Zeitalter von Mittelerde und erzählt die Geschichte der Entstehung der Ringe der Macht, des Aufstiegs des dunklen Herrschers Sauron und der epischen Abenteuer von Elben, Zwergen und Menschen. Jetzt bietet Samsung TV Plus all seinen Nutzer*innen die Möglichkeit, die erste Staffel dieses Epos kostenlos zu erleben. „Es freut uns, unsere Zusammenarbeit mit Prime Video vertiefen zu können und unseren Nutzer*innen die Chance zu bieten, ‚Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘ erneut in vollen Zügen zu erleben“, so Salek Brodsky, Senior Vice President & General Manager von Samsung TV Plus. „Gleichzeitig freuen wir uns unseren Nutzer*innen weiterhin ein riesiges Angebot an Live-Kanälen und On-Demand-Inhalten zur Verfügung zu stellen.“

Auf Amzon Prime läuft dabei derzeit die zweite Staffel an. Ab Ende August kann man sehen, wie es bei “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” weiter geht – allerdings nur mit einem aktiven Prime-Abo.