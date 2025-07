XiaoXiaomi Mi 11 und Mi 11T – Screenshot erstellen und abspeichern – Die Xiaomi Mi 11 Modelle sind die Top-Geräte von Xiaomi für das Jahr 2021 und sollen die Position des Unternehmens auf dem Mobilfunk-Markt sowohl in China als auch weltweit festigen und ausbauen. Das Unternehmen setzt dabei wieder auf eine Kombination aus starker Technik in Verbindung mit dem Android Betriebssystem. Dazu kommt MIUI 12.5 als Benutzeroberfläche zum Einsatz – Updates sind bereits angekündigt.

Beim Screenshot und den Aufnahmen vom Bildschirm hat sich aber im Vergleich zum Vorgänger wenig verändert. Wer bereits mit einem Xiaomi Screenshots gemacht und gespeichert hat, wird sich sicher auch bei den Smartphones der Mi 11 Serie und den Mi 11T Modellen zurecht finden. Hinweis zum Nachfolger Xiaomi 12 gibt es hier: Xiaomi 12 Screenshot machen und abspeichern.

Xiaomi Mi 11 und Mi 11T – Screenshot erstellen und abspeichern

Es gibt zwei einfache Methoden, um einen Screenshot auf dem Xiaomi Mi 11 zu erstellen:

1. Mit den Tasten:

Drücken Sie gleichzeitig die Leiser-Taste und die Power-Taste für einige Sekunden.

und die für einige Sekunden. Ein kurzer Kamerablitz und ein Bildschirmblinken signalisieren die erfolgreiche Aufnahme.

Der Screenshot wird automatisch in der Galerie gespeichert.

2. Mit der Drei-Finger-Wischgeste:

Wischen Sie mit drei Fingern gleichzeitig von oben nach unten über den Bildschirm.

über den Bildschirm. Ein kurzer Kamerablitz und ein Bildschirmblinken signalisieren die erfolgreiche Aufnahme.

Der Screenshot wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Zusätzliche Optionen:

Schnelleinstellungen: Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld vom oberen Bildschirmrand herunter. Tippen Sie auf das Screenshot-Symbol , um einen Screenshot zu erstellen.

Ziehen Sie das vom oberen Bildschirmrand herunter. Tippen Sie auf das , um einen Screenshot zu erstellen. AssistiveTouch: Aktivieren Sie AssistiveTouch in den Einstellungen. Tippen Sie auf das AssistiveTouch-Symbol und wählen Sie Screenshot aus dem Menü.

Screenshots speichern:

Alle Screenshots werden standardmäßig im Galerie-App im Album „Screenshots“ gespeichert.

im Album gespeichert. Sie können den Speicherort in den Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Screenshot ändern.

ändern. Wählen Sie zwischen dem internen Speicher oder dem externen Speicher (z. B. microSD-Karte) aus.

Screenshots bearbeiten:

Öffnen Sie den Screenshot in der Galerie-App .

. Tippen Sie auf das Symbol zum Bearbeiten (mit den drei Punkten und Linien).

(mit den drei Punkten und Linien). Sie können jetzt zuschneiden, beschriften, Filter anwenden und vieles mehr mit Ihrem Screenshot tun.

Tippen Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Weitere Hinweise:

Screenshots werden im PNG-Format gespeichert.

Sie können Screenshots mit anderen teilen, z. B. über Social Media, Messaging-Apps oder E-Mail.

Löschen Sie Screenshots, die Sie nicht mehr benötigen, indem Sie sie in der Galerie-App öffnen und auf den Papierkorb-Button tippen.

Wie macht man einen Scrollshot bei Xiaomi 11?

Wenn du einen Scrollshot auf deinem Xiaomi Mi 11 erstellen möchtest, gehst du wie folgt vor: Öffne zunächst die Seite oder App, die du aufnehmen willst. Mach dann einen normalen Screenshot, indem du gleichzeitig die Power-Taste und die Leiser-Taste drückst, mit drei Fingern von oben nach unten wischst (falls diese Geste aktiviert ist) oder in der Benachrichtigungsleiste auf das Screenshot-Symbol tippst. Sobald der Screenshot erstellt ist, erscheint oben rechts eine kleine Vorschau. Tippe schnell darauf, bevor sie verschwindet, und wähle im sich öffnenden Menü die Option „Scrollen“, die oft mit einem Pfeil-nach-unten-Symbol gekennzeichnet ist. Das Gerät beginnt nun automatisch, den Bildschirminhalt nach unten zu scrollen und aufzuzeichnen. Um den Scrollshot zu stoppen, tippe auf den Bildschirm oder warte, bis das Ende der Seite erreicht ist, zum Beispiel bei einer Webseite. Danach kannst du den Screenshot bearbeiten, zuschneiden oder direkt speichern. Er wird automatisch in der Galerie-App unter „Screenshots“ abgelegt. Falls die Drei-Finger-Geste nicht funktioniert, aktiviere sie unter Einstellungen > Weitere Einstellungen > Tastenverknüpfungen > „Mit 3 Fingern nach unten wischen“. Beachte, dass Scrollshots in manchen Apps, wie Google Chrome, nicht immer zuverlässig funktionieren – in solchen Fällen kannst du den Mi Browser nutzen. Alternativ kannst du Drittanbieter-Apps wie ScreenMaster aus dem Play Store verwenden, nachdem du die nötigen Berechtigungen erteilt hast. Falls Probleme auftreten, überprüfe die MIUI-Optimierung in den Einstellungen oder kontaktiere mich für weitere Hilfe!

