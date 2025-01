Die Xiaomi 16 Serie soll ein Mini-Modell bekommen

Xiaomi wird wohl in diesem Jahr die Xiaomi 16 Serie erweitern und den drei bekannten Versionen noch eine Mini-Variante zur Seite stellen, die etwas kleiner und/oder dünner ausfallen wird. Damit gäbe es zusätzlich zum Einsteiger-Modell wohl noch ein weiteres günstiges Modell, dass sich an Nutzer richtet, die gerne ein etwas kompakteres Smartphone nutzen würden. Das Xiaomi 16 Pro Mini wird dabei wohl kein Modell ersetzen, sondern zusätzlich angeboten werden. Die Zahl der Modellvarianten steigt in diesem Jahr daher wohl auf vier an.

Die Xiaomi 16 Serie könnte in diesem Jahr daher wie folgt aussehen:

Xiaomi 16,

Xiaomi 16 Pro Mini,

Xiaomi 16 Pro,

Xiaomi 16 Ultra

Leider fehlen bisher noch die technischen Details zum neuen Xiaomi 16 Pro Mini und daher bleibt offen, welche Abstriche bei der Technik gemacht werden müssen um eine kompaktere Bauweise zu erreichen. Wahrscheinlich wird aber zumindest die Kamera auf einige Funktionen verzichten müssen.

Aktuell scheinen dünnere Smartphones sehr im Trend. Apple wird wohl in diesem Jahr ein iPhone 16 Air heraus bringen, dass die Plus-Modelle ersetzt und Samsung hat die neuen Samsung Galaxy S25 Edge bereits angekündigt und gezeigt. Auch OnePlus arbeitet aktuellen Leaks zu Folge an einem Kompakt-Modell, das unter dem Namen OnePlus Mini oder OnePlus Edge erscheinen soll. Xiaomi ist also in guter Gesellschaft, wenn man ebenfalls auf ein kleineres oder dünneres Modell setzt.

BILD Xiaomi 15