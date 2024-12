Neue Gerüchte: kommt ein OnePlus 13 mini? [UPDATE mehr Details]

Es gibt neue Details rund um das OnePlus 13 mini und vor allem zur Kamera gibt es mittlerweile recht konkrete Hinweise. Wenn diese Informationen stimmen, wird das Unternehmen auf ein vertikales Kameradesign setzen (im Konzept untern schon mal angedeutet) und damit erinnern die neuen Modelle etwas an die aktuellen Pixel. Dazu soll es kein Periskop-System geben – beim Mini scheint OnePlus die Kamera etwas abzurüsten. Der Hauptsensor soll der Sony IMX906 1/1.56″ Bildsensor werden.

Kommt ein OnePlus 13 mini?

In China ist das OnePlus 13 mittlerweile auf den Markt, aber die Gerüchteküche kocht weiter und angeblich soll es als Erweiterung der Serie zukünftig noch ein OnePlus 13 mini geben. Zu den neuen Modellen ist noch nicht viel bekannt, aber der Name deutet bereits darauf hin, dass die Geräte wohl kleiner ausfallen werden als die aktuellen OnePlus 13. Das OnePlus 13 mini könnte daher die kompakte Version der Serie sein, die dann unter Umständen auch etwas günstiger ist.

OnePlus selbst hat diese Entwicklung noch nicht bestätigt. Das OnePlus 13 mini ist daher aktuell also nur ein Gerücht, dass von einigen Experten unterstützt wird, aber belastbare Details wie eine Zertifizierung oder Bildmaterial dazu gibt es vorerst noch nicht. Daher bleibt abzuwarten, ob sich die neuen Geräte wirklich bestätigen.

Generell würde ein OnePlus 13 mini in die aktuell Entwicklung passen, denn auch Apple arbeitet angeblich an einem dünneren Modell (wenn auch nicht unbedingt an einer neuen Mini-Version) und auch bei Samsung soll man eine Slim-Version der Galaxy S-Serie planen. Ein OnePlus 13 mini wäre also im Trend.

UPDATE: Es gibt neue Hinweise, was genau OnePlus an Technik für die Mini-Modelle plant und wie es aussieht, spart das Unternehmen hier nicht. Es gibt den teuren Snapdragon 8 Elite Prozessor und einen 6.000mAh Akku:

6.31” OLED Flat display

1.5K resolution

Snapdragon 8 Elite

50MP Main Camera

Ultrasonic fingerprint scanner

6000mAh battery

Full-level cooling system

Damit scheint es auch unwahrscheinlich, dass die OnePlus 13 mini deutlich billiger als die normalen Versionen angeboten werden, denn die verbaute Technik ist wohl weitgehend auf dem gleichen Level. Man bekommt also ein kleines Topmodelle mit richtig viel Power.

Zuletzt aktualisiert: 8. Dezember 2024