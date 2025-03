Google: KI Suche startet auch in Deutschland (mit vielen Fehlern)

In den USA gab es die KI Antworten in den Suchergebnissen bei Google bereits schon länger und aufgrund der teilweise sehr merkwürdigen und auch falschen Antworten gab es viel Kritik an diesem Feature. In Deutschland ist diese Funktion nun auch verfügbar und wird als „Übersicht mit KI“ bezeichnet. Google nutzt diese um bei bestimmten Anfragen KI Antworten über den eigentlichen Suchergebnissen einzublenden.

Wie in den USA müssen diese Antworten aber nicht unbedingt stimmen. Google selbst blendet bei Gemini beispielsweise immer noch den Hinweis auf eventuelle Fehler ein: „Gemini kann Fehler machen, auch bei Informationen über Personen, überprüfe daher die Antworten.“ Das zieht sich auch durch bis in die KI Antworten in der Google Suche. Diese sind vor allem in den Details teilweise immer noch sehr falsch.

Nach unseren Erfahrungen mit der Suche hat Google beispielsweise immer noch Probleme zwischen Prepaid-Angeboten und Laufzeittarifen zu unterscheiden. Auch Prozessoren werden bei Handymodellen nicht immer korrekt zugeordnet. Die Details sind also oft ungenau und das dürfte auch in anderen Bereichen zutreffen. Man sollte daher nicht zu viel Vertrauen in die neue „Übersicht mit KI“ setzen. Das System ist derzeit in erster Linie geeignet um einen Überblick über ein Thema zu bekommen und eventuell auch um Anregungen für neue Suchen zu schaffen. Man sollte die Antworten aber auf jeden Fall nochmal überprüfen und im Zweifel die KI auch nochmal fragen und sich Quellen und Links geben lassen.

BILD Google KI Selbstporträge (@AI)