Auch OnePlus setzt auf ein Edge-Smartphone

Samsung hat die neuen dünneren Galaxy S25 Modelle als Samsung Galaxy S25 Edge angekündigt und auch bei OnePlus scheint man in diese Richtung gehen zu wollen. Es ist eine neue Markenanmeldung aufgetaucht, die den Namen OnePlus Edge beinhaltet. Das Unternehme hat sich also die Namensrechte an dieser Bezeichnung gesichert und dies deutet meistens auf ein neues Modell oder einen neuen Service hin.

Leider gibt es außer dem Namen noch keine weiteren Hinweise, was genau das Unternehmen unter dieser Marke plant. Am wahrscheinlichsten ist aber wohl ein neues Modell und da derzeit auch ein OnePlus Mini als Gerücht im Raum steht, könnte es sich dabei um das gleiche Gerät handeln. Möglicherweise wird daher das OnePlus Mini als OnePlus Edge auf den Markt kommen.

OnePlus scheint damit auf jeden Fall den Weg gehen zu wollen, den auch Apple (iPhone 16 Air) und Samsung (Galaxy S25 Edge) beschreiten und plant, ein neues Modell mit etwas anderen Abmessungen, das möglicherweise deutlich dünner ausfällt als die aktuellen OnePlus.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Abstriche man in Sachen Technik machen muss, damit man die geringeren Abmessungen erreicht. Leider gibt es dazu noch keine direkten Hinweise.

BILD OnePlus 13