Vivo: Es gibt offiziell wieder Smartphones in Deutschland

UPDATE 27. Januar 2025 – Vivo scheint die Rückkehr nach Deutschland langsam vorzubereiten. Die Webseite wurde angepasst und bietet nun einen Hinweis auf den neuen Shop von Vivo. Dieser ist bei Amazon zu finden und daher kann man die Geräte nun wieder offiziell in Deutschland kaufen, wenn auch nicht über die eigene Webseite, sondern über einen Amazon Shop. Der neue Shop ist hier zu finden:

Man findet dabei sowohl das neue Vivo X200 als auch ältere Modelle. Es scheint nach wie vor nicht die gesamte Palette zu sein, die angeboten wird, aber zumindest kann man die wichtigsten Vivo Smartphones mittlerweile wieder kaufen.

Wann gibt es wieder Smartphones in Deutschland?

Vivo hat die Rechtsstreitigkeiten mit Nokia beigelegt und das Verkaufsverbot für die Vivo-Smartphones in Deutschland ist damit offiziell vom Tisch. Damit könnten Vivo-Geräte wieder in Deutschland angeboten werden, aber der Online-Shop des Unternehmens zeigt weiter nur eine statische Seite mit dem Hinweis, dass man Vivo-Produkte derzeit in Deutschland nicht bekommt. Auch auf anderen Shops fehlen die Produkte noch. Es hat sich also seit der Einigung nichts geändert.

Wir haben daher direkt bei vivo nachgefragt, wie der aktuelle Stand ist und wann das Unternehmen nach Deutschland zurückkehren wird. Die schlechte Nachricht: man konnte uns leider auch keine weiteren Informationen dazu weitergeben. Ein konkretes Datum oder ein Fahrplan wurde nicht genannt, stattdessen wurde nochmal auf den Stand von Februar verwiesen:

„Unser langfristiges Engagement für den europäischen Raum und den deutschen Markt bleibt unverändert. Unsere Anwender können sich auf starke Produkte mit kontinuierlichen Software-Updates und umfassendem Kundenservice verlassen. In Abstimmung mit seinen lokalen autorisierten Vertriebsgesellschaften überprüft und passt vivo seine Geschäftsstrategie ständig an. Wir halten Sie über Aktualisierungen auf dem Laufenden.“

Langfristig wird vivo also wohl auch auf den deutschen Markt zurückkehren, aber insgesamt liest es sich eher so, als bräuchten Fans der Marke noch viel Geduld, bis die Geräte auch wieder im deutschen Handel sind. Das ist sehr schade, denn mit Zeiss setzt Vivo auf deutsche Objektive in den Modellen und die neue Geräte wie das neue Vivo X Fold 3 sehen richtig gut aus und würden sicher auch auf dem deutschen Markt passende Fans finden. Daher kann man nur hoffen, dass Vivo bald auch den deutschen Markt wieder in den Fokus nimmt und die Modelle erneut hierzulande anbietet.