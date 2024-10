Schick, aber nicht für Deutschland: Vivo X200 mit ZEISS Optik

Vivo wird offiziell am 14. Oktober die neue Vivo X200 Serie vorstellen und es wird in diesem Jahr wohl zwei Modelle der Top-Serie des Unternehmens geben: das Vivo X200 und das Vivo X200 pro. Allerdings sieht es für deutsche Nutzer weiterhin nicht gut aus, denn Vivo ist immer noch nicht offiziell auf den deutschen Markt zurückgekehrt. Selbst wenn es also eine internationale Version der X200 Serie geben wird, müssen sich Nutzer in Deutschland diese wahrscheinlich über Drittanbieter beschaffen. Auf der Vivo Webseite für Deutschland findet sich weiter nur der Hinweis, dass man aktuell selbst keine Produkte In Deutschland anbietet.

Das ist schade, denn mit der Zeiss-Kamera haben die Vivo X200 in allen Versionen wieder HighEnd Kamera Technik auf Deutschland mit an Bord. Konkrete Hinweise zur Technik der neuen Kamera gibt es bisher allerdings noch nicht.

Es gibt allerdings Hinweise, dass Vivo in diesem Jahr auch ein Mini-Modell plant, das wohl etwas günstiger und vielleicht auch etwas kleiner als die neuen Modelle ist. Konkret ist der Name Vivo X200 mini aufgetaucht. Auch hier fehlen aber leider noch die Details zur Technik und den Unterschieden zu den normalen Modellen.

Die Erwartungen an das Vivo X200 Pro:

Schnelles Laden: Die Schnellladetechnologie ermöglicht es, den Akku in kürzester Zeit wieder aufzuladen.

Die Schnellladetechnologie ermöglicht es, den Akku in kürzester Zeit wieder aufzuladen. 200 MP Telefoto-Kamera: Das absolute Highlight ist die 200 Megapixel Telefoto-Kamera in Zusammenarbeit mit Zeiss. Diese ermöglicht außergewöhnliche Zoom-Möglichkeiten und Detailreichtum in deinen Fotos.

Das absolute Highlight ist die 200 Megapixel Telefoto-Kamera in Zusammenarbeit mit Zeiss. Diese ermöglicht außergewöhnliche Zoom-Möglichkeiten und Detailreichtum in deinen Fotos. Zeiss-Optik: Die gesamte Kamerakonfiguration profitiert von der Expertise von Zeiss, was sich in der Qualität der Bilder widerspiegelt.

Die gesamte Kamerakonfiguration profitiert von der Expertise von Zeiss, was sich in der Qualität der Bilder widerspiegelt. Leistungsstarker Prozessor: Das Smartphone wird voraussichtlich mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet sein, der für flüssiges Arbeiten und anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt ist.

Das Smartphone wird voraussichtlich mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet sein, der für flüssiges Arbeiten und anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt ist. Großes Display: Ein großes Display sorgt für ein immersives Unterhaltungserlebnis.

Zuletzt aktualisiert: 8. Oktober 2024