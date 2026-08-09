Lyca Mobile erweitert Prepaid-Angebot um Alo Turka Tarife

Der Mobilfunkanbieter Lyca Mobile bietet mit seinen „Alo Turka“-Prepaid-Tarifen Datenoptionen für Reisen in die Türkei sowie durch verschiedene Balkanländer an. Das Angebot richtet sich an Kunden, die während des Urlaubs oder der Anreise mobiles Internet benötigen, ohne einen langfristigen Vertrag einzugehen.
Wesentliche Merkmale der Alo Turka Tarife:
- Preise: Die Datenpakete stehen ab 8,99 € zur Verfügung.
- eSIM-Aktivierung: Der Tarif lässt sich digital als eSIM einrichten und innerhalb weniger Minuten als primäre oder sekundäre SIM-Karte auf dem Smartphone aktivieren.
- Abdeckung: Das inklusive Datenvolumen ist neben der Türkei auch in den Balkanländern nutzbar, womit sich der Tarif für Autoreisen durch die Region eignet.
- Laufzeit: Die Gültigkeit der Pakete beträgt jeweils 28 Tage. Es besteht keine Vertragsbindung.
- Verwaltung: Die Steuerung des Guthabens sowie der gebuchten Optionen erfolgt über die App des Anbieters.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.