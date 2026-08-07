Apple erhöht iPhone-Eintauschwerte: Anzeichen für höhere Preise bei den kommenden Modellen?

Apple hat seine offiziellen Apple Trade In-Vergütungen in den USA sowie in Deutschland angehoben. Branchenbeobachter werten die Anpassung kurz vor dem traditionellen Keynote-Event im September als strategischen Schritt, um mögliche Preiserhöhungen bei der kommenden iPhone-Generation abzufedern.
Inhaltsverzeichnis
Auch in Deutschland deutlich höhere Anrechnungsbeträge
Während Apple im Frühjahr die Inzahlungswerte auf dem deutschen Markt stellenweise gesenkt hatte, liegen die Rückkaufwerte zum Spätsommer spürbar über dem Niveau der Vormonate.
|Modell
|Neuer Höchstwert Deutschland
|iPhone 16 Pro Max
|bis zu 755 €
|iPhone 16 Pro
|bis zu 700 €
|iPhone 16 Plus
|bis zu 525 €
|iPhone 16
|bis zu 525 €
(Hinweis: Bei den Beträgen handelt es sich um Apples maximale Schätzwerte für Geräte in einwandfreiem Zustand. Ältere Geräte wurden auch angepasst)
Preisanstieg durch steigende Komponentenkosten erwartet
Dass Apple die Eintauschwerte für Altgeräte so kurz vor einer neuen Produktgeneration anhebt, ist ungewöhnlich – üblicherweise sinken die Preise für Gebrauchtgeräte mit nahendem Modellwechsel.
Als Ursache für diese Maßnahme gelten branchenweite Preissteigerungen bei Kernkomponenten. Insbesondere die anhaltende Speicherknappheit hat die Vertragspreise für Arbeitsspeicher (DRAM) nach oben getrieben. Marktanalysten gehen davon aus, dass Apple diesen Kostenanstieg bei der nächsten Flaggschiff-Reihe an die Kunden weitergeben könnte. Höhere Trade-In-Gutschriften sollen den Umstieg auf die Neugeräte für Bestandskunden finanziell attraktiv halten.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.