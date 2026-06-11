O2-Bundle: Apple iPhone 17 Pro, iPad Air 11 (M4) WiFi und Tarif O2 Mobile M Plus

Der Mobilfunkanbieter O2 führt ein Hardware-Bundle, bestehend aus dem Apple iPhone 17 Pro, dem iPad Air 11 (M4) WiFi und dem Mobilfunktarif O2 Mobile M Plus. Das Angebot richtet sich an Neukunden und kombiniert zwei Endgeräte mit einem laufzeitgebundenen Mobilfunkvertrag.
Inhaltsverzeichnis
Technische Spezifikationen der Endgeräte
Das Apple iPhone 17 Pro wird in der Farbe Silber mit einer Speicherkapazität von 256 GB geliefert. Das Gerät verfügt über ein 48-Megapixel-Pro-Fusion-Kamerasystem. Zum Lieferumfang gehören eine Schutzhülle sowie ein Schutzglas. Die Bereitstellung erfolgt standardmäßig über eine vorinstallierte eSIM; alternative SIM-Karten-Optionen können im Rahmen des Bestellprozesses ausgewählt werden.
Das zweite Endgerät des Bundles ist das iPad Air 11 mit M4-Prozessor in der WiFi-Ausführung (ohne Mobilfunkmodul).
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Vertrags- und Tarifkonditionen
Der Tarif O2 Mobile M Plus beinhaltet folgende Leistungen:
- Datenvolumen: 50 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat im 5G-Netz.
- Bandbreite: Maximale Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s.
- Grow-Vorteil: Automatische Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB nach jedem vollendeten Vertragsjahr.
- Sprach- und Textdienste: Allnet-Flatrate für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze.
- Roaming: EU-Roaming ist im Leistungsumfang enthalten.
- Garantie: Es gilt eine 30-tägige Zufriedenheitsgarantie mit kurzfristiger Kündigungsmöglichkeit bei Nichtgefallen.
- ZUM DEAL*
Gegen eine Gebühr von monatlich 5,00 € kann die sogenannte Connect-Option hinzugebucht werden, die die Nutzung des Datenvolumens auf bis zu zehn Geräten parallel ermöglicht.
Kosten und Zahlungsmodalitäten
Die Preisgestaltung basiert auf einer Kombination aus einer 36-monatigen Ratenzahlung für die Hardware und einer Tarifmindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Ein inkludierter Neukunden-Rabatt mindert die Gesamtkosten um 540,00 €.
- Monatliche Fixkosten: 72,49 € (zusammengesetzt aus 57,50 € Hardware-Rate und 14,99 € Tarifgebühr).
- Einmalige Geräteanzahlung: 1,00 €.
- Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 €.
- Versandkosten: 4,99 €.
- Einmalige Gesamtkosten am Bereitstellungstag: 45,98 €.
- ZUM DEAL*
Nach dem Erwerb besteht optional die Möglichkeit, über ein integriertes Ankauf-Programm ein Altgerät einzusenden, um eine Erstattung von bis zu 800,00 € zu erzielen. Das Hardware-Bundle ist als sofort lieferbar deklariert.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.