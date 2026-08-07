OpenAI öffnet ChatGPT: Unbegrenzte Text-Chats und GPT-5.6 Luna für Gratis-Nutzer

OpenAI baut den Zugang zu ChatGPT grundlegend um und gewährt kostenlosen Nutzerkonten deutlich mehr Spielraum. Im Zentrum der Umstellung steht die Einführung des neuen, effizienten KI-Modells GPT-5.6 Luna, das schrittweise für alle Free- und Go-User ausgerollt wird.

Unbegrenzter Text-Zugang und neuer „Think“-Button

Mit dem Update entfallen die bisher strikten Nachrichtenlimits für reine Textinteraktionen bei der Gratis-Version. Kostenlose Konten profitieren von folgenden Neuerungen:

GPT-5.6 Luna als Standard: Das neue Modell wird im Laufe dieser Woche als Standardarchitektur für Gratis- und Go-Nutzer integriert.

Das neue Modell wird im Laufe dieser Woche als Standardarchitektur für Gratis- und Go-Nutzer integriert. Unbegrenzte Text-Chats: Ab nächster Woche hebt OpenAI die Limitierungen für reine Textnachrichten auf.

Ab nächster Woche hebt OpenAI die Limitierungen für reine Textnachrichten auf. „Think“-Button für tiefe Analysen:Für komplexere Aufgaben oder logische Problemstellungen steht ein neuer „Think“-Button bereit. Nutzer können der KI damit manuell mehr Rechen- und Nachdenkzeit zuweisen, um präzisere Antworten zu erhalten.

Grenzen bei Multimodalität und Dateiverarbeitung

Während die Text-Eingabe künftig unbegrenzt genutzt werden kann, bleiben Einschränkungen für rechenintensive Zusatzfunktionen bestehen:

Bildgenerierung und -verarbeitung: Für das Erstellen und Analysieren von Bildern gelten weiterhin tägliche Nutzungslimits.

Für das Erstellen und Analysieren von Bildern gelten weiterhin tägliche Nutzungslimits. Datei-Uploads & Werkzeuge: Auch das Analysieren hochgeladener Dokumente, Custom GPTs sowie spezialisierte Datenwerkzeuge behalten ihre bisherigen Kontingente.

Feature Gratis- & Go-Nutzer Plus- & Pro-Abonnenten Standard-Modell GPT-5.6 Luna GPT-5.6 Sol Text-Nachrichten Unbegrenzt (ab kommender Woche) Unbegrenzt Erweiterte Logik Manuell via „Think“-Button Stufenlos-Regler für Denktiefe Bilder & Dateianalysen Nutzungsbeschränkt Erhöhte Kontingente

Einordnung: Konkurrenzdruck und Serverkosten

Der Schritt zeigt die veränderte Marktmechanik bei generativer KI. Die Rechenkosten für reine Textgenerierung sind in den letzten Monaten drastisch gesunken, was OpenAI die Aufhebung der Gratis-Textlimits erlaubt. Gleichzeitig hält das Unternehmen durch die Limitierung von Bild- und Dateifunktionen den Anreiz aufrecht, ein kostenpflichtiges Abonnement für das leistungsstärkere Schwestermodell GPT-5.6 Sol abzuschließen.