OpenAI öffnet ChatGPT: Unbegrenzte Text-Chats und GPT-5.6 Luna für Gratis-Nutzer

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OpenAI baut den Zugang zu ChatGPT grundlegend um und gewährt kostenlosen Nutzerkonten deutlich mehr Spielraum. Im Zentrum der Umstellung steht die Einführung des neuen, effizienten KI-Modells GPT-5.6 Luna, das schrittweise für alle Free- und Go-User ausgerollt wird.

Unbegrenzter Text-Zugang und neuer „Think“-Button

Mit dem Update entfallen die bisher strikten Nachrichtenlimits für reine Textinteraktionen bei der Gratis-Version. Kostenlose Konten profitieren von folgenden Neuerungen:

  • GPT-5.6 Luna als Standard:Das neue Modell wird im Laufe dieser Woche als Standardarchitektur für Gratis- und Go-Nutzer integriert.
  • Unbegrenzte Text-Chats:Ab nächster Woche hebt OpenAI die Limitierungen für reine Textnachrichten auf.
  • „Think“-Button für tiefe Analysen:Für komplexere Aufgaben oder logische Problemstellungen steht ein neuer „Think“-Button bereit. Nutzer können der KI damit manuell mehr Rechen- und Nachdenkzeit zuweisen, um präzisere Antworten zu erhalten.

Grenzen bei Multimodalität und Dateiverarbeitung

Während die Text-Eingabe künftig unbegrenzt genutzt werden kann, bleiben Einschränkungen für rechenintensive Zusatzfunktionen bestehen:

  • Bildgenerierung und -verarbeitung: Für das Erstellen und Analysieren von Bildern gelten weiterhin tägliche Nutzungslimits.
  • Datei-Uploads & Werkzeuge: Auch das Analysieren hochgeladener Dokumente, Custom GPTs sowie spezialisierte Datenwerkzeuge behalten ihre bisherigen Kontingente.
FeatureGratis- & Go-NutzerPlus- & Pro-Abonnenten
Standard-ModellGPT-5.6 LunaGPT-5.6 Sol
Text-NachrichtenUnbegrenzt (ab kommender Woche)Unbegrenzt
Erweiterte LogikManuell via „Think“-ButtonStufenlos-Regler für Denktiefe
Bilder & DateianalysenNutzungsbeschränktErhöhte Kontingente

Einordnung: Konkurrenzdruck und Serverkosten

Der Schritt zeigt die veränderte Marktmechanik bei generativer KI. Die Rechenkosten für reine Textgenerierung sind in den letzten Monaten drastisch gesunken, was OpenAI die Aufhebung der Gratis-Textlimits erlaubt. Gleichzeitig hält das Unternehmen durch die Limitierung von Bild- und Dateifunktionen den Anreiz aufrecht, ein kostenpflichtiges Abonnement für das leistungsstärkere Schwestermodell GPT-5.6 Sol abzuschließen.


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