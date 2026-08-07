OpenAI öffnet ChatGPT: Unbegrenzte Text-Chats und GPT-5.6 Luna für Gratis-Nutzer

OpenAI baut den Zugang zu ChatGPT grundlegend um und gewährt kostenlosen Nutzerkonten deutlich mehr Spielraum. Im Zentrum der Umstellung steht die Einführung des neuen, effizienten KI-Modells GPT-5.6 Luna, das schrittweise für alle Free- und Go-User ausgerollt wird.
Unbegrenzter Text-Zugang und neuer „Think“-Button
Mit dem Update entfallen die bisher strikten Nachrichtenlimits für reine Textinteraktionen bei der Gratis-Version. Kostenlose Konten profitieren von folgenden Neuerungen:
- GPT-5.6 Luna als Standard:Das neue Modell wird im Laufe dieser Woche als Standardarchitektur für Gratis- und Go-Nutzer integriert.
- Unbegrenzte Text-Chats:Ab nächster Woche hebt OpenAI die Limitierungen für reine Textnachrichten auf.
- „Think“-Button für tiefe Analysen:Für komplexere Aufgaben oder logische Problemstellungen steht ein neuer „Think“-Button bereit. Nutzer können der KI damit manuell mehr Rechen- und Nachdenkzeit zuweisen, um präzisere Antworten zu erhalten.
Grenzen bei Multimodalität und Dateiverarbeitung
Während die Text-Eingabe künftig unbegrenzt genutzt werden kann, bleiben Einschränkungen für rechenintensive Zusatzfunktionen bestehen:
- Bildgenerierung und -verarbeitung: Für das Erstellen und Analysieren von Bildern gelten weiterhin tägliche Nutzungslimits.
- Datei-Uploads & Werkzeuge: Auch das Analysieren hochgeladener Dokumente, Custom GPTs sowie spezialisierte Datenwerkzeuge behalten ihre bisherigen Kontingente.
|Feature
|Gratis- & Go-Nutzer
|Plus- & Pro-Abonnenten
|Standard-Modell
|GPT-5.6 Luna
|GPT-5.6 Sol
|Text-Nachrichten
|Unbegrenzt (ab kommender Woche)
|Unbegrenzt
|Erweiterte Logik
|Manuell via „Think“-Button
|Stufenlos-Regler für Denktiefe
|Bilder & Dateianalysen
|Nutzungsbeschränkt
|Erhöhte Kontingente
Einordnung: Konkurrenzdruck und Serverkosten
Der Schritt zeigt die veränderte Marktmechanik bei generativer KI. Die Rechenkosten für reine Textgenerierung sind in den letzten Monaten drastisch gesunken, was OpenAI die Aufhebung der Gratis-Textlimits erlaubt. Gleichzeitig hält das Unternehmen durch die Limitierung von Bild- und Dateifunktionen den Anreiz aufrecht, ein kostenpflichtiges Abonnement für das leistungsstärkere Schwestermodell GPT-5.6 Sol abzuschließen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.