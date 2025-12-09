DMA Auswirkungen: Google und Apple kooperieren zur Vereinfachung der Geräte-Migration

Eine bemerkenswerte Entwicklung in der mobilen Betriebssystemlandschaft zeigt sich in der jüngsten Android Canary Build (2512; ZP11.251121.010), die heute für Pixel-Geräte freigegeben wurde. Diese Version enthält erste Implementierungen einer gemeinsamen Initiative von Apple und Google, die darauf abzielt, den Wechsel des Ökosystems zwischen Android und iOS signifikant zu erleichtern.

Die technische Kooperation

Die Kernfunktion der Zusammenarbeit besteht in der Erweiterung und Optimierung der Datenübertragung während des Ersteinrichtungsprozesses neuer Geräte. Ziel ist es, die Kompatibilität und den Umfang der übertragbaren Datentypen – über grundlegende Kontakte und Kalender hinaus – zu erhöhen. Beide Unternehmen bestätigen, dass diese verbesserte Migrationsfunktionalität direkt in den nativen Einrichtungsassistenten beider Betriebssysteme integriert wird.

Die Implementierung erfolgt schrittweise: Während die Android-Seite mit dem aktuellen Canary Build beginnt, wird die entsprechende Funktion in einer zukünftigen Entwickler-Beta von iOS 26 erwartet. Die Freischaltung auf Android erfolgt zunächst geräteabhängig, beginnend mit der Pixel-Reihe. Diese frühen Builds (Android Canary und iOS Developer Betas) dienen der Erprobung und sind, wie üblich, nicht für Endverbraucher gedacht. Die finalen Funktionen werden voraussichtlich über die jeweiligen Beta-Kanäle ausgerollt, bevor sie in einer stabilen Systemversion erscheinen.

Regulatorischer Einfluss der Europäischen Union

Diese plattformübergreifende Kooperation ist vor dem Hintergrund des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union zu sehen. Der DMA zielt darauf ab, fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Marktmacht sogenannter „Gatekeeper“ einzuschränken.

Ein zentrales Anliegen der EU-Regulierung ist die Interoperabilität und die Erhöhung der Wechselbarkeit für Nutzer (Portabilität). Historisch gesehen stellten Ökosystemwechsel aufgrund restriktiver proprietärer Schnittstellen zur Datenübertragung ein erhebliches Hindernis dar. Obwohl Apple bereits die App „Move to iOS“ für Android und Google die App „Android Switch“ für iOS anbietet, sind diese Lösungen oft suboptimal und decken nicht alle relevanten Datenkategorien ab.

Die aktuelle, tief integrierte Kooperation zwischen den beiden Technologieriesen – die nun direkt in den Geräteeinrichtungsprozess beider Plattformen eingebettet wird – kann als proaktive Reaktion auf die regulatorischen Anforderungen des DMA interpretiert werden. Durch die freiwillige Verbesserung der Wechselbarkeit entschärfen die Unternehmen möglicherweise potenzielle künftige Compliance-Forderungen seitens der EU, die eine noch weitergehende Öffnung erzwingen könnten.

Der genaue Zeitpunkt der finalen Veröffentlichung dieser verbesserten Migrationslösung bleibt unklar. Dennoch signalisiert diese gemeinsame Entwicklungsarbeit eine Abkehr von der traditionell restriktiven Haltung und einen Schritt hin zu einem offeneren Ökosystem-Management, nicht zuletzt beeinflusst durch den zunehmenden regulatorischen Druck.