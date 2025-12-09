Congstar Homespot mit bis zu 150 GB Zusatz-Datenvolumen monatlich

Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar hat zum 05. Dezember 2025 seine diesjährige Winteraktion gestartet und wertet dabei sämtliche Homespot‑Tarife dauerhaft auf. Bis zum 24. Februar 2026 erhalten Neukunden sowie Bestandskunden, die in einen aktuellen Tarif wechseln, ein deutlich erhöhtes monatliches Datenvolumen – ohne Aufpreis. Die regulären Monatspreise bleiben unverändert, unabhängig davon, ob ein Laufzeit- oder Flex‑Tarif gewählt wird.

Der kleinste Tarif, Homespot S, wird im Rahmen der Aktion von 50 GB auf insgesamt 100 GB monatliches Datenvolumen angehoben. Der Bereitstellungspreis liegt weiterhin bei 15 Euro im Laufzeitmodell und 35 Euro in der flexiblen Variante. Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt bis zu 100 Mbit/s, der Monatspreis bleibt bei 20 Euro.

Auch der Homespot M profitiert von einem deutlichen Plus: Statt 125 GB stehen nun dauerhaft 200 GB zur Verfügung. Die Konditionen für Bereitstellung und Grundpreis bleiben identisch.

Das größte Paket, Homespot L, erhält mit 150 GB zusätzlichem Volumen das umfangreichste Upgrade. Kundinnen und Kunden surfen damit künftig mit insgesamt 400 GB pro Monat für weiterhin 40 Euro. Damit positioniert congstar die Homespot‑Reihe zum Jahreswechsel als besonders attraktive Lösung für Haushalte ohne klassischen Festnetzanschluss oder mit hohem mobilen Datenbedarf.

die Tarifdetails gibt es direkt bei Congstar*.