Tarif-Kracher ab 14 Uhr: iPhone 17 mit 50 GB im Telekom-Netz und 300 € Prämie

Bei den Handyhelden startet ein starkes Angebot, das für Apple-Interessierte einen genauen Blick wert ist. Wer auf das neue iPhone 17 wechselt und gleichzeitig einen Premium-Tarif im besten Netz sucht, erhält hier ein umfassendes Gesamtpaket.
Das Bundle kombiniert das iPhone 17 (mit großzügigen 256 GB Speicher) mit dem Tarif Magenta Mobil M im Telekom-Netz für dauerhaft 39,95 € im Monat. Das Besondere an diesem Deal: Über einfache SMS-Aktionen lässt sich der Anschlusspreis komplett streichen, während gleichzeitig satte 300 € an Boni eingefordert werden können.
Das Tarif-Bundle im Überblick
|Komponente
|Details
|Hardware
|Apple iPhone 17 (256 GB) für einmalig 249,00 €
|Netz & Daten
|Telekom D1-Netz mit 50 GB 5G (bis zu 300 Mbit/s Down / 50 Mbit/s Upload)
|Flats
|Allnet- & SMS-Flat in alle deutschen Netze
|Features
|VoLTE & WiFi-Calling inklusive
|Grundgebühr
|39,95 € / Monat (dauerhaft, keine Erhöhung nach 24 Monaten)
|Laufzeit
|24 Monate (danach 1 Monat Kündigungsfrist)
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So werden 300 € Bonus aktiviert und der Anschlusspreis gespart
Um das Maximum aus diesem Angebot herauszuholen, müssen nach der Aktivierung des Vertrags drei einfache SMS-Schritte befolgt werden:
- Anschlusspreis (39,99 €) sparen: Innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ an die Kurzwahl 8362 senden. Die Gebühr wird anschließend erstattet.
- 150 € Wechselbonus sichern: Bei einer Mitnahme der alten Rufnummer wird innerhalb von 30 Tagen nach der erfolgreichen Portierung eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234 gesendet.
- 150 € Cashback abgreifen: Für das zusätzliche Guthaben wird eine SMS mit dem Kennwort „Cashback“ an die 61131 übermittelt.
- Hier geht es direkt zum iPhone 17 Bundle-Deal bei den Handyhelden!
Zusammen ergibt das eine Gesamtersparnis von 300 € – damit ist die Einmalzahlung für das iPhone 17 (249,00 €) rein rechnerisch mehr als ausgeglichen.
Warum sich dieser Deal lohnt
Ein Top-Smartphone wie das iPhone 17 mit 256 GB Speicher für unter 40 Euro im Monat im stabilen D1-Netz der Telekom ist auf dem Markt selten zu finden. Durch die Kombination aus 50 GB Datenvolumen, der dauerhaft niedrigen Grundgebühr und dem großen 300-Euro-Bonuspaket gehört dieses Angebot zu den klaren Preis-Leistungs-Highlights.
Ein offizielles Aktionsende steht noch nicht fest, allerdings sind solche stark rabattierten Bundles erfahrungsgemäß nur begrenzte Zeit verfügbar.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.