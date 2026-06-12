Tarif-Kracher ab 14 Uhr: iPhone 17 mit 50 GB im Telekom-Netz und 300 € Prämie

Bei den Handyhelden startet ein starkes Angebot, das für Apple-Interessierte einen genauen Blick wert ist. Wer auf das neue iPhone 17 wechselt und gleichzeitig einen Premium-Tarif im besten Netz sucht, erhält hier ein umfassendes Gesamtpaket.

Das Bundle kombiniert das iPhone 17 (mit großzügigen 256 GB Speicher) mit dem Tarif Magenta Mobil M im Telekom-Netz für dauerhaft 39,95 € im Monat. Das Besondere an diesem Deal: Über einfache SMS-Aktionen lässt sich der Anschlusspreis komplett streichen, während gleichzeitig satte 300 € an Boni eingefordert werden können.

Das Tarif-Bundle im Überblick

Komponente Details Hardware Apple iPhone 17 (256 GB) für einmalig 249,00 € Netz & Daten Telekom D1-Netz mit 50 GB 5G (bis zu 300 Mbit/s Down / 50 Mbit/s Upload) Flats Allnet- & SMS-Flat in alle deutschen Netze Features VoLTE & WiFi-Calling inklusive Grundgebühr 39,95 € / Monat (dauerhaft, keine Erhöhung nach 24 Monaten) Laufzeit 24 Monate (danach 1 Monat Kündigungsfrist)

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So werden 300 € Bonus aktiviert und der Anschlusspreis gespart

Um das Maximum aus diesem Angebot herauszuholen, müssen nach der Aktivierung des Vertrags drei einfache SMS-Schritte befolgt werden:

Anschlusspreis (39,99 €) sparen: Innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ an die Kurzwahl 8362 senden. Die Gebühr wird anschließend erstattet. 150 € Wechselbonus sichern: Bei einer Mitnahme der alten Rufnummer wird innerhalb von 30 Tagen nach der erfolgreichen Portierung eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234 gesendet. 150 € Cashback abgreifen: Für das zusätzliche Guthaben wird eine SMS mit dem Kennwort „Cashback“ an die 61131 übermittelt. Hier geht es direkt zum iPhone 17 Bundle-Deal bei den Handyhelden!

Zusammen ergibt das eine Gesamtersparnis von 300 € – damit ist die Einmalzahlung für das iPhone 17 (249,00 €) rein rechnerisch mehr als ausgeglichen.

Warum sich dieser Deal lohnt

Ein Top-Smartphone wie das iPhone 17 mit 256 GB Speicher für unter 40 Euro im Monat im stabilen D1-Netz der Telekom ist auf dem Markt selten zu finden. Durch die Kombination aus 50 GB Datenvolumen, der dauerhaft niedrigen Grundgebühr und dem großen 300-Euro-Bonuspaket gehört dieses Angebot zu den klaren Preis-Leistungs-Highlights.

Ein offizielles Aktionsende steht noch nicht fest, allerdings sind solche stark rabattierten Bundles erfahrungsgemäß nur begrenzte Zeit verfügbar.

Hier geht es direkt zum iPhone 17 Bundle-Deal bei den Handyhelden!