Apples neues Material-Patent: Elektrochemisches Verfahren soll Aluminium-Recycling revolutionieren

Apple hat einen neuen Patentantrag eingereicht, der eine der größten Hürden beim Umweltschutz und in der Hardware-Fertigung ins Visier nimmt: die hochwertige Rückgewinnung von reinem Aluminium aus gemischten Schrott-Legierungen. Bislang war es technisch und wirtschaftlich kaum möglich, verunreinigten Aluminiumschrott wieder so weit zu säubern, dass er für die extrem hohen ästhetischen und strukturellen Ansprüche von Premium-Elektronik wie iPhones oder MacBooks wiederverwendet werden kann. Die von Apple vorgeschlagene Lösung ist ein innovatives elektrochemisches Reinigungsverfahren, das weitaus energieeffizienter arbeitet als bisherige Industriestandards.

Das Problem des „Downcyclings“

Aluminiumlegierungen werden in der Industrie mit Elementen wie Kupfer, Eisen, Silizium, Mangan oder Chrom versetzt, um spezifische Eigenschaften wie Härte oder Korrosionsbeständigkeit zu erreichen. Werden diese Metalle am Ende des Produktlebenszyklus oder bei der Fertigung vermischt, entsteht ein Schrottstrom, der sich nur schwer trennen lässt.

Bisheriges Recycling drückt gemischten Schrott daher meist auf den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ herunter – das Material wird zu minderwertigem Druckguss-Aluminium „downgecycelt“, das für Gehäuse von Premium-Smartphones unbrauchbar ist.

Die Lösung: Niedrigtemperaturen und feste Elektroden

Apples Erfindung nutzt eine elektrochemische Zelle, in der der verunreinigte Aluminiumschrott als Anode (Pluspol) und reines Aluminium als Kathode (Minuspol) fungiert. Beide befinden sich in einem flüssigen Elektrolytsalz auf Aluminiumchlorid-Basis. Sobald elektrische Spannung angelegt wird, wandern die reinen Aluminium-Ionen zur Kathode und lagern sich dort als hochreines Metall ab, während die störenden Fremdelemente an der Anode zurückbleiben.

Das Verfahren unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von traditionellen Methoden wie dem Hoopes-Verfahren:

Extrem niedrige Temperaturen: Während herkömmliche Schmelzverfahren enorme Hitze benötigen, arbeitet Apples System mit einer Salzschmelze bei Temperaturen von unter 200 °C, teilweise sogar unter 125 °C . Das liegt drastisch unter dem Schmelzpunkt von reinem Aluminium und spart massiv Energie.

Während herkömmliche Schmelzverfahren enorme Hitze benötigen, arbeitet Apples System mit einer Salzschmelze bei Temperaturen von . Das liegt drastisch unter dem Schmelzpunkt von reinem Aluminium und spart massiv Energie. Feste statt flüssige Elektroden: Das System ist unabhängig von der Dichte geschmolzener Schichten. Als Schrott-Anode können gepresste CNC-Frässpäne, Folien, Bleche oder Barren direkt im festen Zustand verwendet werden.

Intelligentes Energiemanagement: Pause auf Knopfdruck

Ein besonderer Clou des Patents ist die Flexibilität des Reaktors. Im Gegensatz zu klassischen Aluminium-Hütten, die für einen effizienten Betrieb rund um die Uhr durchlaufen müssen, kann Apples elektrochemische Zelle jederzeit gestoppt und wieder gestartet werden, indem einfach die Spannung abgeschaltet wird.

Das bringt eine wichtige strategische Komponente ins Spiel: Der Prozess lässt sich an die Verfügbarkeit von Strom anpassen. Apple betont im Patent explizit, dass die Anlage so gesteuert werden kann, dass sie bevorzugt in Nebenzeiten oder dann läuft, wenn günstige und saubere erneuerbare Energien im Überfluss vorhanden sind.

Fazit: Ein Meilenstein für die grüne Lieferkette

Da Aluminiumchlorid flüchtig ist und leicht verdampft, beschreibt Apple zudem ein komplett versiegeltes Gehäuse für die Zelle, das unter leichtem Unterdruck arbeiten kann, um Elektrolytverluste zu verhindern.

Sollte dieses Patent den Weg in die Massenfertigung finden, könnte Apple seinem Ziel, zukünftige Produkte vollständig aus recycelten Materialien herzustellen, einen riesigen Schritt näher kommen. Es erlaubt dem Konzern, Produktionsabfälle aus den eigenen CNC-Fräsen direkt vor Ort hocheffizient aufzuwerten und sofort wieder in den Produktionskreislauf für die nächste Gerätegeneration einzuspeisen.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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