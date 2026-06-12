Großes Update für Budget-König: Samsung bringt One UI 8.5 auf das Galaxy A15

Samsung hat offiziell mit der Verteilung des lang erwarteten Updates auf One UI 8.5 begonnen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem indischen Markt, wo das beliebte Einsteiger-Smartphone Galaxy A15 die neue Software ab sofort erhält. Europa dürfte aber auch zeitnah beliefert werden. Das Update basiert auf Android 16 und bringt frischen Wind sowie zahlreiche Performance-Verbesserungen auf das Budget-Modell. Die Verteilung für das Galaxy A15 erfolgt unter der spezifischen Build-Nummer A156EDXU9EZE9.
Das ist neu: Premium-Features für die Einsteigerklasse
Mit One UI 8.5 schließt Samsung die optische und funktionelle Lücke zwischen seinen Flaggschiffen und den erschwinglicheren Modellen der A-Serie. Das Update konzentriert sich vor allem auf eine modernere Optik und mehr Komfort im Alltag:
- Refreshed Design & Frosted Glass: Die Benutzeroberfläche wirkt deutlich moderner. Menüs, Schnelleinstellungen und Widgets erhalten elegante, transparente Unschärfe-Effekte (Blur Effects), die dem System eine hochwertige Tiefe verleihen.
- Optimierte Einhandbedienung: Suchleisten und wichtige Interaktionsflächen wurden weiter nach unten verschoben, um die Bedienung auf großen Displays mit nur einer Hand zu erleichtern.
- Geschmeidigere Animationen: Durch Optimierungen an der Systemleistung laufen die Übergänge beim Öffnen von Apps oder beim Wischen durch den Startbildschirm spürbar flüssiger.
- Verbessertes Teilen mit Apple-Geräten: Zu den spannendsten Neuerungen gehört die erweiterte Unterstützung für nahtloses Filesharing im AirDrop-Stil, was den Datenaustausch mit anderen Plattformen erleichtert.
Zusätzlich bringt das Update wichtige Sicherheitsupdates mit sich, die bestehende Sicherheitslücken schließen und das System effektiv schützen.
Zukunftssicher: Zwei weitere Jahre Support garantiert
Dass das Galaxy A15 das Update auf One UI 8.5 erhält, unterstreicht Samsungs veränderte Update-Politik. Während Budget-Smartphones in der Vergangenheit oft vernachlässigt wurden, versorgt der Hersteller das A15 vorbildlich mit den neuesten Plattform-Verbesserungen.
Da das Gerät ursprünglich mit Android 14 (One UI 6) auf den Markt kam und Samsung vier große OS-Upgrades versprochen hat, ist nach dem Sprung auf Android 16 noch lange nicht Schluss. Besitzer des Galaxy A15 können sich in Zukunft noch auf die Updates auf Android 17 (One UI 9) sowie Android 18 (One UI 10) freuen.
So wird das Update installiert: Nutzer in Indien können die Aktualisierung ab sofort anstoßen. Der Download lässt sich manuell über die Einstellungen unter dem Menüpunkt Software-Update -> Herunterladen und installieren starten. Aufgrund der Größe des Updates wird die Installation im WLAN empfohlen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.