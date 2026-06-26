Galaxy Z Fold6 und Flip6: Rollout des Juni-Updates gestartet

Samsung hat mit dem weltweiten Rollout eines bedeutenden Software-Updates für seine aktuellen Foldable-Flaggschiffe, das Galaxy Z Flip6 und das Galaxy Z Fold6, begonnen. Das Update basiert auf der neuesten Version der Benutzeroberfläche One UI 8.5 und wird unter der Build-Nummer F741BXXS4DZF1 verteilt. Mit dieser Aktualisierung bringt der südkoreanische Hersteller nicht nur aktuelle Sicherheitsverbesserungen auf die Geräte, sondern optimiert auch die Stabilität und Leistung der speziellen Softwarefunktionen, die auf die faltbaren Displays der beiden Smartphones zugeschnitten sind. Nutzer der Z-Serie sollten die Verfügbarkeit der neuen Firmware in den kommenden Tagen automatisch in den Geräteeinstellungen unter dem Menüpunkt „Software-Update“ angezeigt bekommen.

Galaxy Z Fold6 und Flip6: erste One UI 8.5 und Android 16 Version aufgetaucht

Für das Galaxy Z Fold6 ist erstmals eine interne Testversion von One UI 8.5 auf Samsungs Update‑Servern entdeckt worden. Die Build‑Nummern F956BXXU2DYLB, F956BOXM2DYLB und F956BXXU2DYLB zeigen, dass Samsung bereits aktiv an der nächsten großen Softwaregeneration für das Fold‑Flaggschiff arbeitet und erste interne Tests laufen. Parallel dazu wurde nun auch für das Galaxy Z Flip6 die erste One UI 8.5‑Testversion gesichtet. Die Build‑Versionen F741BXXU2DYLB, F741BOXM2DYLB und F741BXXU2DYLB bestätigen, dass Samsung die Entwicklung der neuen Oberfläche gleichzeitig für beide 2024er‑Foldables vorantreibt. Das Auftauchen dieser Builds deutet darauf hin, dass One UI 8.5 bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase ist und in den kommenden Monaten weitere Testversionen folgen dürften.

August Sicherheitsupdate wird verteilt

Samsung hat begonnen, das August-Sicherheitsupdate mit den neusten Sicherheitspatches zu verteilen. Aktuell gibt es Bestätigungen dazu aus Süd-Korea, aber wir gehen davon aus, dass zeitnah auch deutsche Nutzer die neue Version bekommen.

Größere Neuerungen sind nicht enthalten. Das Update basiert auf One UI 7 (und daher noch nicht auf Android 16) und schließt in erster Linie die bekannten Sicherheitslücken bei Z Fold6 und Flip6.

So installiert man Update bei Galaxy Z Fold6 und Flip6

Um ein Software-Update auf deinem Samsung Galaxy Z Fold6 einzuspielen, öffnest du zunächst die Einstellungen deines Geräts. Navigiere dort zum Menüpunkt „Software-Update“ und tippe auf „Herunterladen und installieren“. Dein Smartphone sucht nun automatisch nach verfügbaren Updates. Falls ein Update gefunden wird, kannst du es direkt herunterladen. Nach dem Download wirst du gefragt, ob du die Installation sofort starten oder zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchtest. Während der Installation wird dein Gerät neu gestartet, und das Update wird eingespielt.

Wenn du dich für Beta-Versionen wie One UI 7 interessierst, kannst du dich über die Samsung Members App für das Beta-Programm registrieren oder manuell über Tools wie Frija oder Odin ein Update installieren. Diese Methoden sind allerdings eher für fortgeschrittene Nutzer gedacht und erfordern etwas technisches Know-how. Eine gute Quelle für solche manuellen Updates ist das XDA Developers Forum, wo regelmäßig neue Versionen und Installationsanleitungen veröffentlicht werden.

Alternativ kannst du auch Samsung Smart Switch nutzen, um dein Gerät zu aktualisieren – besonders hilfreich, wenn du dein Fold6 gerade neu eingerichtet hast oder Daten von einem anderen Gerät übertragen möchtest. In jedem Fall empfiehlt es sich, vor dem Update ein Backup deiner Daten zu erstellen, um auf der sicheren Seite zu sein.