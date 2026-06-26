Samsung plant gigantische Investitionsoffensive in Südkorea

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung bereitet sich Medienberichten zufolge auf ein historisches Investitionsprogramm vor. Wie die Maeil Business Newspaper berichtet, plant die Samsung-Gruppe, in den kommenden zehn Jahren rund 1.000 Billionen Won (umgerechnet etwa 648 Milliarden Dollar) in den heimischen Standort zu investieren.

Fokus auf den Chip-Sektor

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist der Halbleiterbereich. Allein 300 Billionen Won sollen in den Bau neuer Chipfabriken fließen, die im Südwesten des Landes entstehen sollen. Neben der Halbleiterproduktion umfasst der Investitionsplan auch den Ausbau von Kapazitäten für:

KI-Rechenzentren

Batterietechnologien

Display-Lösungen

Dezentralisierung der Industrie

Die Investitionen sind eng mit den wirtschaftspolitischen Zielen der Regierung unter Präsident Lee Jae-myung verknüpft. Bislang sind die Produktionsstätten der großen Chiphersteller stark auf den Großraum Seoul konzentriert. Die neue Initiative verfolgt das Ziel, die industrielle Entwicklung des Landes stärker zu dezentralisieren, um Engpässe bei der Energie- und Wasserversorgung im Hauptstadtgebiet zu entlasten und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in strukturschwächeren Regionen voranzutreiben.

Offizielle Vorstellung steht bevor

Die Details des Investitionsplans sollen voraussichtlich am kommenden Montag im Rahmen eines Treffens im südkoreanischen Präsidialamt vorgestellt werden. Neben der Führungsebene von Samsung werden dort auch Vertreter des Wettbewerbers SK Hynix erwartet. Das Präsidialamt hatte bereits im Vorfeld eine Pressekonferenz zu „drei Mega-Projekten“ angekündigt, die einen „großen Sprung nach vorne“ für die südkoreanische Wirtschaft einläuten sollen.

Von Unternehmensseite gab es bislang keine offizielle Stellungnahme zu dem Bericht. Experten werten den Vorstoß als ein klares Signal der Branche, trotz des globalen Wettbewerbs und infrastrukturbezogener Herausforderungen massiv auf den KI-Boom zu setzen und die eigene Marktführerschaft langfristig zu sichern.