Samsung plant gigantische Investitionsoffensive in Südkorea

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung bereitet sich Medienberichten zufolge auf ein historisches Investitionsprogramm vor. Wie die Maeil Business Newspaper berichtet, plant die Samsung-Gruppe, in den kommenden zehn Jahren rund 1.000 Billionen Won (umgerechnet etwa 648 Milliarden Dollar) in den heimischen Standort zu investieren.
Fokus auf den Chip-Sektor
Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist der Halbleiterbereich. Allein 300 Billionen Won sollen in den Bau neuer Chipfabriken fließen, die im Südwesten des Landes entstehen sollen. Neben der Halbleiterproduktion umfasst der Investitionsplan auch den Ausbau von Kapazitäten für:
- KI-Rechenzentren
- Batterietechnologien
- Display-Lösungen
Dezentralisierung der Industrie
Die Investitionen sind eng mit den wirtschaftspolitischen Zielen der Regierung unter Präsident Lee Jae-myung verknüpft. Bislang sind die Produktionsstätten der großen Chiphersteller stark auf den Großraum Seoul konzentriert. Die neue Initiative verfolgt das Ziel, die industrielle Entwicklung des Landes stärker zu dezentralisieren, um Engpässe bei der Energie- und Wasserversorgung im Hauptstadtgebiet zu entlasten und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in strukturschwächeren Regionen voranzutreiben.
Offizielle Vorstellung steht bevor
Die Details des Investitionsplans sollen voraussichtlich am kommenden Montag im Rahmen eines Treffens im südkoreanischen Präsidialamt vorgestellt werden. Neben der Führungsebene von Samsung werden dort auch Vertreter des Wettbewerbers SK Hynix erwartet. Das Präsidialamt hatte bereits im Vorfeld eine Pressekonferenz zu „drei Mega-Projekten“ angekündigt, die einen „großen Sprung nach vorne“ für die südkoreanische Wirtschaft einläuten sollen.
Von Unternehmensseite gab es bislang keine offizielle Stellungnahme zu dem Bericht. Experten werten den Vorstoß als ein klares Signal der Branche, trotz des globalen Wettbewerbs und infrastrukturbezogener Herausforderungen massiv auf den KI-Boom zu setzen und die eigene Marktführerschaft langfristig zu sichern.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.