OpenAI-Börsengang: Doch kein Börsengang in 2026?

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI könnte seinen geplanten Börsengang (IPO) auf das kommende Jahr verschieben. Wie die New York Times unter Berufung auf drei mit den internen Überlegungen vertraute Personen berichtet, tendiert das Unternehmen derzeit zu diesem Schritt.

Ursprünglicher Zeitplan und aktuelle Bedenken

Eigentlich hatte das Unternehmen ein Debüt auf dem Parkett für das dritte oder vierte Quartal dieses Jahres ins Auge gefasst. Angesichts der jüngsten Marktturbulenzen und der Kursverluste im Technologiesektor haben Berater in der vergangenen Woche jedoch vor einer geringen Nachfrage, insbesondere seitens der Kleinanleger, gewarnt.

Die Berater stellten die Führungsebene vor eine strategische Wahl:

Warten bis 2027: Um die von OpenAI-Chef Sam Altman geforderte Bewertung von einer Billion Dollar zu erreichen.

Um die von OpenAI-Chef Sam Altman geforderte Bewertung von einer Billion Dollar zu erreichen. Schnelleres Debüt: Dies würde jedoch eine Senkung der Zielmarke bei der Bewertung erforderlich machen.

Fokus auf die Billionen-Dollar-Bewertung

Ein Abrücken von der angestrebten Bewertung von einer Billion Dollar kommt für Sam Altman den Insidern zufolge nicht infrage. Um diese Summe zu erreichen, erscheint eine Verschiebung des Börsengangs als das wahrscheinlichere Szenario.

Marktumfeld und Skepsis gegenüber KI-Unternehmen

Der Hintergrund der Überlegungen ist ein sich wandelndes Investorenumfeld. Geldgeber hinterfragen zunehmend, ob Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ihre großen Versprechen tatsächlich einlösen können.

Als abschreckendes Beispiel für eine Markteinführung dient derzeit die Entwicklung bei SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk hatte zwar den bislang größten Börsengang der Geschichte absolviert, erlebte jedoch einen deutlichen Kursrückgang: Nach einem Höchststand von 202 Dollar notierte die Aktie bis zum vergangenen Donnerstag bei 153 Dollar.

Ein Sprecher von OpenAI lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten über eine etwaige Verzögerung des Börsengangs ab.