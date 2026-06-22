Neues „b“-Modell: Nothing teasert mysteriöses Smartphone an

Das in London ansässige Technologieunternehmen Nothing hat mit einer kryptischen Teaser-Kampagne für Aufsehen gesorgt. Unter dem Schlagwort „(b)usted“ hat das Unternehmen offiziell angedeutet, dass ein neues Gerät der „b-Serie“ in den Startlöchern steht. Nach zahlreichen Spekulationen deutet nun alles darauf hin, dass es sich dabei um das Nothing Phone (4b) handelt.

Was wir bisher wissen:

Design-Fokus: Die Teaser – darunter eine Skizze eines Smartphones – zeigen, dass das Gerät das für Nothing typische semi-transparente Design beibehalten wird.

Die Teaser – darunter eine Skizze eines Smartphones – zeigen, dass das Gerät das für Nothing typische semi-transparente Design beibehalten wird. Single-Kamera-Konfiguration: Die wohl auffälligste Neuerung ist die Entscheidung, das Gerät mit nur einer einzigen rückseitigen Kamera auszustatten. In einer Branche, in der oft mehrere minderwertige Sensoren verbaut werden, setzt Nothing damit ein starkes, minimalistisches Zeichen. Es wird erwartet, dass der Hersteller sich stattdessen auf die Optimierung dieses einen hochwertigen Sensors konzentriert.

Die wohl auffälligste Neuerung ist die Entscheidung, das Gerät mit nur auszustatten. In einer Branche, in der oft mehrere minderwertige Sensoren verbaut werden, setzt Nothing damit ein starkes, minimalistisches Zeichen. Es wird erwartet, dass der Hersteller sich stattdessen auf die Optimierung dieses einen hochwertigen Sensors konzentriert. Positionierung: Experten gehen davon aus, dass das Phone (4b) unterhalb der bestehenden Phone (4a)-Reihe angesiedelt sein wird. Da das Unternehmen auf ein „Pro“-Modell seiner günstigeren Marke CMF verzichtet hat, könnte das Phone (4b) die Lücke im preissensiblen Segment füllen, ohne das Image der Marke zu verwässern.

Experten gehen davon aus, dass das Phone (4b) unterhalb der bestehenden Phone (4a)-Reihe angesiedelt sein wird. Da das Unternehmen auf ein „Pro“-Modell seiner günstigeren Marke CMF verzichtet hat, könnte das Phone (4b) die Lücke im preissensiblen Segment füllen, ohne das Image der Marke zu verwässern. Status: Offizielle Details zu den technischen Daten, dem Prozessor oder dem genauen Veröffentlichungsdatum fehlen noch. Die Aktivierung einer speziellen „b-Serie“-Microsite auf Plattformen wie Flipkart unterstreicht jedoch, dass ein baldiger Launch in Indien und weiteren Märkten unmittelbar bevorsteht.

Ein mutiger Schritt für Nothing

Carl Pei, CEO von Nothing, hatte schon vor dem ersten Nothing Phone betont, dass er weniger Wert auf Marketing-Gimmicks und mehr auf intentionales Engineering legt. Die Rückkehr zu einer einzelnen Kamera erinnert an diese ursprüngliche Strategie. Das „b“ im Namen könnte dabei nicht nur für eine neue Serie stehen, sondern laut Teaser-Video auch auf die Verwendung klassischer Zeichner-Stifte (wie einen 4B-Bleistift) anspielen, was den künstlerischen und minimalistischen Anspruch des Geräts unterstreicht.

Während die Technik-Welt auf die vollständigen Spezifikationen wartet, bleibt das Nothing Phone (4b) eines der interessantesten Smartphone-Konzepte des Jahres 2026 – ein Gerät, das den Fokus radikal auf das Wesentliche zurückführt.