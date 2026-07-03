Gerüchte um das iPhone 18 Pro Max: Apple plant wohl massiven Batterie-Sprung

Wer sich beim Smartphone vor allem eine lange Laufzeit wünscht, könnte beim übernächsten Apple-Flaggschiff voll auf seine Kosten kommen. Einem aktuellen Bericht des Fachmagazins Macworld zufolge plant Apple für das iPhone 18 Pro Max eine signifikante Erhöhung der Akkukapazität. Der Grund für den plötzlichen Energie-Hunger liegt wohl vor allem in der Hardware.
Die Gerüchteküche rund um die übernächste iPhone-Generation, die im Herbst 2026 erwartet wird, nimmt an Fahrt auf. Im Zentrum der Leaks steht diesmal das absolute Topmodell. Laut Macworld soll das reine eSIM-Modell des iPhone 18 Pro Max mit einer Batteriekapazität von stolzen 5.425 mAh ausgestattet sein.
Um die Dimension dieses Upgrades zu verdeutlichen, lohnt sich der direkte Vergleich mit dem für Herbst 2025 erwarteten Vorgänger: Das iPhone 17 Pro Max wird laut aktuellen Brancheninformationen voraussichtlich einen 5.088-mAh-Akku erhalten. Der Sprung auf 5.425 mAh beim iPhone 18 Pro Max entspricht somit einer Steigerung von knapp 6,6 Prozent – für Apple-Verhältnisse, wo Kapazitäten meist nur in minimalen Schritten angepasst werden, ist dies ein ungewöhnlich großer Sprung.
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Warum der Fokus auf das eSIM-Modell?
Dass der Bericht explizit das eSIM-Modell erwähnt, ist kein Zufall. Seit dem iPhone 14 verzichtet Apple auf dem US-amerikanischen Markt komplett auf den physischen SIM-Karten-Slot. Brancheninsider gehen davon aus, dass Apple diesen Schritt mit der iPhone 18-Reihe auf weitere Regionen, möglicherweise auch Europa, ausweiten wird.
Der Wegfall des physischen SIM-Schlittens und der dazugehörigen Lese-Elektronik im Inneren des Gehäuses spart wertvollen Platz. Diesen gewonnenen Raum nutzt Apple augenscheinlich eins zu eins aus, um die physische Zelle des Lithium-Ionen-Akkus zu vergrößern.
Der Akku-Hunger von KI und neuen Kamera-Sensoren
Der Kapazitäts-Schub kommt allerdings nicht von ungefähr. Experten sehen zwei Hauptgründe, warum Apple die Energiereserven so drastisch nach oben schrauben muss:
- Lokale KI-Berechnungen („Apple Intelligence“): Die Anforderungen an den kommenden A20-Chip werden gigantisch sein. Da Apple immer mehr komplexe KI-Prozesse direkt auf dem Gerät („on-device“) und nicht in der Cloud berechnen lassen möchte, steigt die Dauerlast für den Prozessor – und damit der Stromverbrauch.
- Variable Kamerablenden: Für die iPhone 18 Pro-Serie wird erstmals ein Hauptkamerasystem mit einer mechanisch verstellbaren, variablen Blende erwartet. Die dafür nötigen Mikromotoren im Kameramodul verbrauchen beim Fokussieren und Anpassen der Lichtverhältnisse zusätzliche Energie.
Mehr Laufzeit oder nur Kompensation?
Ob die 5.425 mAh am Ende tatsächlich in einer spürbar längeren Akkulaufzeit für den Endverbraucher resultieren oder ob der größere Akku lediglich den gestiegenen Strombedarf der neuen Hardware-Features kompensiert, bleibt abzuwarten. Da es sich um frühe Leaks aus der Lieferkette handelt, hat Apple die Pläne naturgemäß nicht kommentiert. Fest steht jedoch: Das Rennen um die beste Akkulaufzeit im Premium-Segment bleibt extrem dynamisch.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.