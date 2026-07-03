Samsung bläst zum Kamera-Angriff: Massive Upgrades für Galaxy S27 Pro und Ultra geleakt

Die Gerüchteküche rund um Samsungs kommende Flaggschiff-Generation brodelt. Ein aktueller Leak der renommierten Branchenquelle GalaxyClub offenbart tiefgreifende Änderungen an der Kamera-Architektur der Spitzenmodelle. Neben einer komplett neuen 16-Megapixel-Frontkamera dürfen sich Foto-Enthusiasten auf eine spürbare Vereinheitlichung der rückseitigen Sensoren freuen.
Nach Jahren des technologischen Stillstands bei der vorderen Kamera deutet sich für das Frühjahr 2027 ein echter Hardware-Sprung an. Samsung plant demnach, das bisherige 12-Megapixel-Modul, das seit der Galaxy-S23-Reihe unverändert im Einsatz ist, in den Ruhestand zu schicken. Stattdessen sollen das Galaxy S27 Pro – ein Neuzugang im Line-up, der erst kürzlich durch Datenbankeinträge offiziell bestätigt wurde – und das absolute Topmodell Galaxy S27 Ultra eine brandneue 16-Megapixel-Frontkamera erhalten.
Inhaltsverzeichnis
Der quadratische Sensor: Konter gegen Apple und Segen für Content Creator
Der spannendste Aspekt des Leaks betrifft jedoch nicht die reine Pixelanzahl, sondern die zugrundeliegende Sensor-Architektur. Brancheninsidern zufolge experimentiert Samsung mit einem quadratischen Sensor-Design.
Dieser Ansatz erinnert stark an die Technologie, die Apple für seine iPhone-Modelle nutzt, und bringt enorme funktionale Vorteile mit sich:
- Verlustfreies Cropping: Ein quadratischer Sensor erlaubt es der Kamerasoftware, Bildausschnitte sowohl im Hochformat (9:16) als auch im Querformat (16:9) aus ein und derselben Sensorfläche zu schneiden, ohne dass die Bildqualität durch Skalierung spürbar leidet.
- Optimiert für die „Short-Video-Ära“: Für Content Creator, die nahtlos zwischen Querformat-Videos für YouTube und vertikalen Clips für TikTok oder Instagram Reels wechseln wollen, entfällt damit die Notwendigkeit, das Smartphone physisch zu drehen.
- Erweiterte Verfolgungs-Features: Zudem begünstigt das quadratische Sichtfeld softwarebasierte Features wie das automatische Zentrieren von Personen im Bild („Center Stage“), selbst wenn diese sich bewegen.
Während die Premium-Modelle von diesem Upgrade profitieren, wird erwartet, dass das Basismodell des Galaxy S27 sowie das S27 Plus aus Segmentierungsgründen weiterhin bei der bewährten 12-Megapixel-Knipse bleiben.
50 Megapixel auf der Rückseite: Schluss mit der Linsen-Ungleichheit
Auch bei den Hauptkameras auf der Rückseite räumt Samsung laut GalaxyClub auf. Sowohl das Galaxy S27 Pro als auch das Galaxy S27 Ultra werden mit einer 50-Megapixel-Teleobjektivkamera sowie einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ausgestattet sein.
Besonders für das Ultra-Modell bedeutet dies einen strategischen Wandel: Bisher setzte Samsung bei den Zoom-Linsen auf eine Mischung aus hochauflösenden Sensoren und kleineren 10-Megapixel-Modulen. Durch die durchgehende Anhebung auf 50 Megapixel bei den Sekundärlinsen wird eine konsistente Farbdarstellung und Bildschärfe über alle Brennweiten hinweg gewährleistet – ein entscheidender Vorteil bei Videoaufnahmen während des Zoomens.
Während das Galaxy S27 Pro voraussichtlich auf ein starkes 3,5-fach-Teleobjektiv setzt, verdichten sich beim S27 Ultra die Hinweise, dass Samsung das dedizierte 3-fach-Teleobjektiv komplett streicht und durch ein neues, hochflexibles Periskop-System ersetzt.
Ein neues Zeitalter für Samsungs Flaggschiffe
Mit dem erweiterten Vierer-Gespann (Basis, Plus, Pro und Ultra) und innovativen Features wie der hardwarebasierten Blickschutz-Technologie („Privacy Display“) auf allen Modellen zeichnet sich die Galaxy-S27-Reihe schon Monate vor dem offiziellen Release als eines der ambitioniertesten Projekte der Südkoreaner ab. Vor allem das neue Kamerasystem sendet ein klares Signal an die Konkurrenz in Cupertino.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.