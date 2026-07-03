Samsung bläst zum Kamera-Angriff: Massive Upgrades für Galaxy S27 Pro und Ultra geleakt

Die Gerüchteküche rund um Samsungs kommende Flaggschiff-Generation brodelt. Ein aktueller Leak der renommierten Branchenquelle GalaxyClub offenbart tiefgreifende Änderungen an der Kamera-Architektur der Spitzenmodelle. Neben einer komplett neuen 16-Megapixel-Frontkamera dürfen sich Foto-Enthusiasten auf eine spürbare Vereinheitlichung der rückseitigen Sensoren freuen.

Nach Jahren des technologischen Stillstands bei der vorderen Kamera deutet sich für das Frühjahr 2027 ein echter Hardware-Sprung an. Samsung plant demnach, das bisherige 12-Megapixel-Modul, das seit der Galaxy-S23-Reihe unverändert im Einsatz ist, in den Ruhestand zu schicken. Stattdessen sollen das Galaxy S27 Pro – ein Neuzugang im Line-up, der erst kürzlich durch Datenbankeinträge offiziell bestätigt wurde – und das absolute Topmodell Galaxy S27 Ultra eine brandneue 16-Megapixel-Frontkamera erhalten.

Der quadratische Sensor: Konter gegen Apple und Segen für Content Creator

Der spannendste Aspekt des Leaks betrifft jedoch nicht die reine Pixelanzahl, sondern die zugrundeliegende Sensor-Architektur. Brancheninsidern zufolge experimentiert Samsung mit einem quadratischen Sensor-Design.

Dieser Ansatz erinnert stark an die Technologie, die Apple für seine iPhone-Modelle nutzt, und bringt enorme funktionale Vorteile mit sich:

Verlustfreies Cropping: Ein quadratischer Sensor erlaubt es der Kamerasoftware, Bildausschnitte sowohl im Hochformat (9:16) als auch im Querformat (16:9) aus ein und derselben Sensorfläche zu schneiden, ohne dass die Bildqualität durch Skalierung spürbar leidet.

Ein quadratischer Sensor erlaubt es der Kamerasoftware, Bildausschnitte sowohl im Hochformat (9:16) als auch im Querformat (16:9) aus ein und derselben Sensorfläche zu schneiden, ohne dass die Bildqualität durch Skalierung spürbar leidet. Optimiert für die „Short-Video-Ära“: Für Content Creator, die nahtlos zwischen Querformat-Videos für YouTube und vertikalen Clips für TikTok oder Instagram Reels wechseln wollen, entfällt damit die Notwendigkeit, das Smartphone physisch zu drehen.

Für Content Creator, die nahtlos zwischen Querformat-Videos für YouTube und vertikalen Clips für TikTok oder Instagram Reels wechseln wollen, entfällt damit die Notwendigkeit, das Smartphone physisch zu drehen. Erweiterte Verfolgungs-Features: Zudem begünstigt das quadratische Sichtfeld softwarebasierte Features wie das automatische Zentrieren von Personen im Bild („Center Stage“), selbst wenn diese sich bewegen.

Während die Premium-Modelle von diesem Upgrade profitieren, wird erwartet, dass das Basismodell des Galaxy S27 sowie das S27 Plus aus Segmentierungsgründen weiterhin bei der bewährten 12-Megapixel-Knipse bleiben.

50 Megapixel auf der Rückseite: Schluss mit der Linsen-Ungleichheit

Auch bei den Hauptkameras auf der Rückseite räumt Samsung laut GalaxyClub auf. Sowohl das Galaxy S27 Pro als auch das Galaxy S27 Ultra werden mit einer 50-Megapixel-Teleobjektivkamera sowie einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ausgestattet sein.

Besonders für das Ultra-Modell bedeutet dies einen strategischen Wandel: Bisher setzte Samsung bei den Zoom-Linsen auf eine Mischung aus hochauflösenden Sensoren und kleineren 10-Megapixel-Modulen. Durch die durchgehende Anhebung auf 50 Megapixel bei den Sekundärlinsen wird eine konsistente Farbdarstellung und Bildschärfe über alle Brennweiten hinweg gewährleistet – ein entscheidender Vorteil bei Videoaufnahmen während des Zoomens.

Während das Galaxy S27 Pro voraussichtlich auf ein starkes 3,5-fach-Teleobjektiv setzt, verdichten sich beim S27 Ultra die Hinweise, dass Samsung das dedizierte 3-fach-Teleobjektiv komplett streicht und durch ein neues, hochflexibles Periskop-System ersetzt.

Ein neues Zeitalter für Samsungs Flaggschiffe

Mit dem erweiterten Vierer-Gespann (Basis, Plus, Pro und Ultra) und innovativen Features wie der hardwarebasierten Blickschutz-Technologie („Privacy Display“) auf allen Modellen zeichnet sich die Galaxy-S27-Reihe schon Monate vor dem offiziellen Release als eines der ambitioniertesten Projekte der Südkoreaner ab. Vor allem das neue Kamerasystem sendet ein klares Signal an die Konkurrenz in Cupertino.