Samsung Galaxy Z-Serie 2026: Die neuen Farboptionen im Überblick

Kurz vor der offiziellen Enthüllung der nächsten Generation von Samsungs faltbaren Smartphones sind die voraussichtlichen Farbpaletten der neuen Modelle durchgesickert. Samsung setzt auch bei der kommenden Galaxy Z-Serie auf eine Mischung aus bewährten Klassikern und neuen, spezifischen Akzenten, um die verschiedenen Zielgruppen für das Flip- und das Fold-Format gezielt anzusprechen. Hier ist eine Zusammenfassung der erwarteten Farbvarianten:
Inhaltsverzeichnis
Galaxy Z Flip 8: Fokus auf Lifestyle
Das kompakte Flip-Modell orientiert sich weiterhin an einem jugendlichen und lifestyle-orientierten Design. Für das Galaxy Z Flip 8 sind die folgenden Farben vorgesehen:
- Cream: Ein zeitloser, eleganter Ton.
- Graphite: Der klassische, professionelle Standard.
- Mint: Eine frische, auffällige Variante.
- Pink: Ein kräftiger Akzent für ein modisches Auftreten.
Galaxy Z Fold 8: Eleganz trifft Vielfalt
Beim Standardmodell des Galaxy Z Fold 8 setzt Samsung auf eine Kombination aus moderner Ästhetik und dezenter Farbwahl:
- Cream: Die helle Basisvariante.
- Graphite: Die traditionelle Wahl für das Fold-Format.
- Lavender: Ein sanfter, trendiger Pastellton.
- Pistachio: Eine neue, naturverbundene Farboption, die dem Gerät einen frischen Charakter verleiht.
Galaxy Z Fold 8 Ultra: Exklusivität und Tiefe
Als High-End-Ergänzung zur Fold-Serie soll das Galaxy Z Fold 8 Ultra eingeführt werden. Die Farbpalette unterstreicht hier den exklusiven Charakter des Flaggschiffs durch gedeckte und tiefe Töne:
- Cream: Die einheitliche helle Option.
- Graphite: Der vertraute, hochwertige Look.
- Green Shadow: Ein dunkler, edler Grünton.
- Violet Shadow: Eine tiefere, intensivere Variante des klassischen Violett, die dem Ultra-Modell eine unverwechselbare Identität verleiht.
Einordnung der Strategie
Mit der Einführung des „Ultra“-Modells unterstreicht Samsung den Wunsch, die High-End-Nutzer stärker durch Design-Unterscheidungsmerkmale anzusprechen. Während das Z Flip 8 und das Z Fold 8 mit lebhafteren Farben wie Mint, Pink oder Pistachio eine breite Masse ansprechen sollen, richtet sich das Z Fold 8 Ultra mit den „Shadow“-Farbtönen an eine Klientel, die Understatement und eine exklusive Optik bevorzugt.
Die offizielle Präsentation dieser Geräte wird mit Spannung erwartet, da sie zeigen wird, wie Samsung die Hardware-Upgrades optisch in seine aktuelle Designsprache integriert.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.