Samsung Galaxy Z-Serie 2026: Die neuen Farboptionen im Überblick

Kurz vor der offiziellen Enthüllung der nächsten Generation von Samsungs faltbaren Smartphones sind die voraussichtlichen Farbpaletten der neuen Modelle durchgesickert. Samsung setzt auch bei der kommenden Galaxy Z-Serie auf eine Mischung aus bewährten Klassikern und neuen, spezifischen Akzenten, um die verschiedenen Zielgruppen für das Flip- und das Fold-Format gezielt anzusprechen. Hier ist eine Zusammenfassung der erwarteten Farbvarianten:

Galaxy Z Flip 8: Fokus auf Lifestyle

Das kompakte Flip-Modell orientiert sich weiterhin an einem jugendlichen und lifestyle-orientierten Design. Für das Galaxy Z Flip 8 sind die folgenden Farben vorgesehen:

Cream: Ein zeitloser, eleganter Ton.

Ein zeitloser, eleganter Ton. Graphite: Der klassische, professionelle Standard.

Der klassische, professionelle Standard. Mint: Eine frische, auffällige Variante.

Eine frische, auffällige Variante. Pink: Ein kräftiger Akzent für ein modisches Auftreten.

Galaxy Z Fold 8: Eleganz trifft Vielfalt

Beim Standardmodell des Galaxy Z Fold 8 setzt Samsung auf eine Kombination aus moderner Ästhetik und dezenter Farbwahl:

Cream: Die helle Basisvariante.

Die helle Basisvariante. Graphite: Die traditionelle Wahl für das Fold-Format.

Die traditionelle Wahl für das Fold-Format. Lavender: Ein sanfter, trendiger Pastellton.

Ein sanfter, trendiger Pastellton. Pistachio: Eine neue, naturverbundene Farboption, die dem Gerät einen frischen Charakter verleiht.

Galaxy Z Fold 8 Ultra: Exklusivität und Tiefe

Als High-End-Ergänzung zur Fold-Serie soll das Galaxy Z Fold 8 Ultra eingeführt werden. Die Farbpalette unterstreicht hier den exklusiven Charakter des Flaggschiffs durch gedeckte und tiefe Töne:

Cream: Die einheitliche helle Option.

Die einheitliche helle Option. Graphite: Der vertraute, hochwertige Look.

Der vertraute, hochwertige Look. Green Shadow: Ein dunkler, edler Grünton.

Ein dunkler, edler Grünton. Violet Shadow: Eine tiefere, intensivere Variante des klassischen Violett, die dem Ultra-Modell eine unverwechselbare Identität verleiht.

Einordnung der Strategie

Mit der Einführung des „Ultra“-Modells unterstreicht Samsung den Wunsch, die High-End-Nutzer stärker durch Design-Unterscheidungsmerkmale anzusprechen. Während das Z Flip 8 und das Z Fold 8 mit lebhafteren Farben wie Mint, Pink oder Pistachio eine breite Masse ansprechen sollen, richtet sich das Z Fold 8 Ultra mit den „Shadow“-Farbtönen an eine Klientel, die Understatement und eine exklusive Optik bevorzugt.

Die offizielle Präsentation dieser Geräte wird mit Spannung erwartet, da sie zeigen wird, wie Samsung die Hardware-Upgrades optisch in seine aktuelle Designsprache integriert.