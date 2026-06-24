Redmi K90 Ultra: Gaming-Kraftpaket mit aktiver Kühlung vor dem Start

Xiaomi hat die baldige Veröffentlichung des Redmi K90 Ultra angekündigt, das am 30. Juni 2026 offiziell in China debütiert. Mit diesem Modell erweitert der Hersteller seine K90-Reihe um ein dezidiertes Performance-Gerät, das sich primär an anspruchsvolle Gamer richtet.

Hardware auf Höchstleistung getrimmt

Das Herzstück des neuen Smartphones bildet der Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipsatz von Qualcomm, der im effizienten 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Um dieses Leistungsniveau auch bei intensiver Nutzung stabil zu halten, geht Redmi ungewöhnliche Wege: Das Gerät verfügt über einen physischen, integrierten Lüfter auf der Rückseite. Laut Herstellerangaben reduziert dieses aktive Kühlsystem die Betriebstemperatur um bis zu 10 °C in nur 100 Sekunden – und das bei einer moderaten Geräuschentwicklung von lediglich 32 dB.

Zusätzlich zur Hauptprozessoreinheit kommt ein dedizierter D2-Grafikchip für Gaming-Anwendungen zum Einsatz. Diese Kombination soll eine konstante Performance ohne thermisches Drosseln gewährleisten.

Display und Gaming-Features

Das Redmi K90 Ultra ist mit einem 6,83-Zoll-Flachdisplay ausgestattet, das durch besonders schmale Bildschirmränder überzeugt. Für eine optimale Spielerfahrung bietet das Smartphone:

E-Sports Touch Controls: Hochsensible Steuerung für präzise Eingaben.

Hochsensible Steuerung für präzise Eingaben. Gaming-Audio-Effekte: Optimierte Akustik für eine immersive Atmosphäre.

Optimierte Akustik für eine immersive Atmosphäre. Netzwerk-Optimierung: Verbesserte Verbindung bei Nutzung im Querformat (Landscape-Modus).

Verbesserte Verbindung bei Nutzung im Querformat (Landscape-Modus). Hochwertige Verarbeitung: Ein Rahmen aus einer eloxierten Aluminiumlegierung sorgt für Stabilität und eine ansprechende Optik.

Einordnung für den deutschen Markt

Ob das Redmi K90 Ultra auch in Deutschland erscheinen wird, bleibt derzeit offen. Eine direkte Markteinführung unter dem Label „Redmi“ ist in Europa eher unwahrscheinlich. Xiaomi veröffentlicht seine Performance-Modelle der K-Serie hierzulande in der Regel unter der Marke POCO.

Während das Redmi K90 bereits als POCO F8 Pro und das K90 Pro Max als POCO F8 Ultra den Sprung auf den internationalen Markt geschafft haben, gibt es für das K90 Ultra noch keine entsprechenden Informationen. Da das Max-Modell der Serie bisher ebenfalls nicht in Europa erschienen ist, bleibt abzuwarten, ob die Strategie von Xiaomi auch das Ultra-Modell umfasst.