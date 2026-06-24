Frischer Wind bei LEBARA: Neuer Markenauftritt und angepasste Tarife

Der Mobilfunkanbieter LEBARA präsentiert sich ab dem 24. Juni 2026 mit einem vollkommen neuen Markenauftritt. Die bekannten, knetartig wirkenden Figuren, die lange Zeit das Gesicht der Marke prägten, wurden vollständig von der Website entfernt. Dieser „Brand-Refresh“ geht mit einer umfassenden Aktualisierung des Tarifportfolios einher. Neben der optischen Neuausrichtung wurden fünf Tarife inhaltlich angepasst, um das Angebot an moderne Anforderungen anzupassen.

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Übersicht der aktualisierten Angebote

Die neuen Konditionen im Telefónica o2-Netz unterteilen sich in Optionen mit 24 Monaten Laufzeit sowie flexibel monatlich kündbare Tarife. Alle Tarife beinhalten eine Telefon- & SMS-Flat sowie VoLTE- und WiFi-Calling-Unterstützung.

Tarife mit 24 Monaten Laufzeit

HELLO! 5: 10 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Die Grundgebühr beträgt dauerhaft 3,99 € bei einem Anschlusspreis von 1,00 €. Enthalten sind zudem 50 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot

10 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Die Grundgebühr beträgt dauerhaft 3,99 € bei einem Anschlusspreis von 1,00 €. Enthalten sind zudem 50 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot Allnet 70 GB: 60 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Die Grundgebühr liegt bei 9,99 € dauerhaft, der Anschlusspreis beträgt 1,00 €. Enthalten sind 100 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot

Flexibel: Monatlich kündbare Tarife

HELLO! 5 Flex: 10 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Grundgebühr 3,99 € dauerhaft, Anschlusspreis 19,99 €. Inklusive 50 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot

10 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Grundgebühr 3,99 € dauerhaft, Anschlusspreis 19,99 €. Inklusive 50 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot Allnet 70 GB Flex: 60 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Grundgebühr 9,99 € dauerhaft, Anschlusspreis 19,99 €. Inklusive 100 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot

60 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Grundgebühr 9,99 € dauerhaft, Anschlusspreis 19,99 €. Inklusive 100 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot HELLO! Unlimited on Demand Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Der Tarif startet mit 50 GB pro Monat; weiteres Datenvolumen kann bei Bedarf beliebig oft in 1-GB-Schritten kostenlos nachgebucht werden. Die Grundgebühr beträgt 19,99 € dauerhaft, der Anschlusspreis liegt bei 19,99 €.Direkt zum Angebot

Die neuen Angebote sind ab dem 24. Juni 2026 verfügbar. Die genannten Preise und Leistungen spiegeln die aktuelle strategische Neuausrichtung von LEBARA wider.

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