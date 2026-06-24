Frischer Wind bei LEBARA: Neuer Markenauftritt und angepasste Tarife

Der Mobilfunkanbieter LEBARA präsentiert sich ab dem 24. Juni 2026 mit einem vollkommen neuen Markenauftritt. Die bekannten, knetartig wirkenden Figuren, die lange Zeit das Gesicht der Marke prägten, wurden vollständig von der Website entfernt. Dieser „Brand-Refresh“ geht mit einer umfassenden Aktualisierung des Tarifportfolios einher. Neben der optischen Neuausrichtung wurden fünf Tarife inhaltlich angepasst, um das Angebot an moderne Anforderungen anzupassen.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Übersicht der aktualisierten Angebote
Die neuen Konditionen im Telefónica o2-Netz unterteilen sich in Optionen mit 24 Monaten Laufzeit sowie flexibel monatlich kündbare Tarife. Alle Tarife beinhalten eine Telefon- & SMS-Flat sowie VoLTE- und WiFi-Calling-Unterstützung.
Tarife mit 24 Monaten Laufzeit
- HELLO! 5: 10 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Die Grundgebühr beträgt dauerhaft 3,99 € bei einem Anschlusspreis von 1,00 €. Enthalten sind zudem 50 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot
- Allnet 70 GB: 60 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Die Grundgebühr liegt bei 9,99 € dauerhaft, der Anschlusspreis beträgt 1,00 €. Enthalten sind 100 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot
Flexibel: Monatlich kündbare Tarife
- HELLO! 5 Flex: 10 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Grundgebühr 3,99 € dauerhaft, Anschlusspreis 19,99 €. Inklusive 50 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot
- Allnet 70 GB Flex: 60 GB 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Grundgebühr 9,99 € dauerhaft, Anschlusspreis 19,99 €. Inklusive 100 Frei-Minuten in 50 Länder.Direkt zum Angebot
- HELLO! Unlimited on Demand Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen bei 50 Mbit/s (Download). Der Tarif startet mit 50 GB pro Monat; weiteres Datenvolumen kann bei Bedarf beliebig oft in 1-GB-Schritten kostenlos nachgebucht werden. Die Grundgebühr beträgt 19,99 € dauerhaft, der Anschlusspreis liegt bei 19,99 €.Direkt zum Angebot
Die neuen Angebote sind ab dem 24. Juni 2026 verfügbar. Die genannten Preise und Leistungen spiegeln die aktuelle strategische Neuausrichtung von LEBARA wider.
Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN
- Simkarte wird nicht erkannt
- Simkarte wird nicht unterstützt
- Simkarte nicht zulässig
- Nano Sim, Micro Sim und normale Simkarten – die Unterschiede
- kostenlose Simkarten
- eSIM und eSIM Prepaid Tarife
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.