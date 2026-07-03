Samsung Galaxy A27 5G bringt Highend-AI in die Mittelklasse

Das neue Samsung Galaxy A27 5G ist offiziell vorgestellt worden. Während das Smartphone auch bei Display und Performance zulegt, steht dieses Jahr vor allem ein Thema im Mittelpunkt: Awesome Intelligence. Samsung bringt hochentwickelte AI-Funktionen, die man sonst nur aus der Flaggschiff-Klasse kennt, direkt in die beliebte A-Serie und macht mobile Intelligenz damit für noch mehr Nutzer zugänglich.

Die neuen AI-Highlights im Überblick

Das Galaxy A27 5G baut auf dem Fundament des Vorgängers auf, setzt jedoch durch eine tiefe Integration von künstlicher Intelligenz in den mobilen Alltag neue Maßstäbe.

Erweitertes Circle to Search mit Google: Die visuelle Suche wird noch smarter. Nutzer können nun mehrere Objekte gleichzeitig in einem Bild einkreisen und suchen – beispielsweise ein komplettes Outfit inklusive der passenden Accessoires. Das Highlight: Gefundene Kleidungsstücke lassen sich direkt aus den Suchergebnissen heraus virtuell anprobieren .

Die visuelle Suche wird noch smarter. Nutzer können nun in einem Bild einkreisen und suchen – beispielsweise ein komplettes Outfit inklusive der passenden Accessoires. Das Highlight: Gefundene Kleidungsstücke lassen sich direkt aus den Suchergebnissen heraus . Transkriptions-Assistent: In der Sprachrekorder-App sorgt die AI für maximale Produktivität. Das Smartphone kann gesprochene Inhalte nicht nur präzise in Text umwandeln und zusammenfassen, sondern diesen während der Transkription direkt in 22 verschiedene Sprachen übersetzen . Perfekt für internationale Besprechungen und Notizen.

In der Sprachrekorder-App sorgt die AI für maximale Produktivität. Das Smartphone kann gesprochene Inhalte nicht nur präzise in Text umwandeln und zusammenfassen, sondern diesen während der Transkription direkt in . Perfekt für internationale Besprechungen und Notizen. Objekt-Radierer: Störende Elemente oder Fotobomber im Hintergrund lassen sich in der Galerie-App noch sauberer entfernen. Die verbesserte AI füllt die Lücken so natürlich auf, dass die Bearbeitung unsichtbar bleibt.

Störende Elemente oder Fotobomber im Hintergrund lassen sich in der Galerie-App noch sauberer entfernen. Die verbesserte AI füllt die Lücken so natürlich auf, dass die Bearbeitung unsichtbar bleibt. Volle Freiheit bei den AI-Assistenten: Neben der tiefen Integration von Google Gemini unterstützt das Gerät nun auch Perplexity als digitalen Assistenten. Zudem kehrt Bixby als dialogorientierter Geräteassistent zurück, wodurch sich Systemeinstellungen und Funktionen nahtlos über natürliche Sprachbefehle steuern lassen.

Starkes Gesamtpaket: Display und Performance

Abseits der intelligenten Software-Features bietet das Galaxy A27 5G eine gewohnt starke Hardware-Basis, die für ein flüssiges Nutzungserlebnis sorgt:

Display & Design

Das 6,7 Zoll (16,91 cm) große Super AMOLED-Display bietet eine flüssige Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Dank des optimierten Infinity-O-Designs mit einem besonders unauffälligen Punch-Hole für die Frontkamera und einem schmalen, symmetrischen Rahmen wird die Ablenkung minimiert. Trotz der modernen Technik misst das Gehäuse schlanke 7,8 mm.

Leistung & Kamera

Angetrieben vom Snapdragon® 6 Gen 3 Prozessor (4nm) meistert das Smartphone Multitasking und Gaming mühelos. Für gelungene Aufnahmen steht auf der Rückseite eine 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) bereit, während die neue 12-MP-Frontkamera für besonders natürliche Selfies bei allen Lichtverhältnissen sorgt.

Langfristige Sicherheit garantiert: Samsung verspricht für das Galaxy A27 5G bis zu 6 Generationen Android OS- und One UI-Upgrades sowie 6 Jahre Sicherheitsupdates. Geschützt werden die Daten hardwarebasiert durch Samsung Knox Vault.

Leider gibt es weiter keine eSIM Unterstützung.

Technische Daten auf einen Blick

Feature Spezifikation Display 6,7 Zoll FHD+ Super AMOLED, 120 Hz Prozessor Snapdragon ® 6 Gen 3 (Octa-Core bis 2,4 GHz) Speichervarianten 6 GB RAM + 128 GB Speicher / 8 GB RAM + 256 GB Speicher (erweiterbar via MicroSD bis 2 TB) Hauptkamera 50 MP (Weitwinkel, OIS) + 5 MP (Ultra-Weitwinkel) + 2 MP (Makro) Frontkamera 12 MP Akku & Laden 5.000 mAh mit 25 W Schnellladefunktion Betriebssystem Android 16 mit One UI 8.5 Schutzklasse IP64 (Staub- und Spritzwasserschutz)

Verfügbarkeit und Preise

Das Samsung Galaxy A27 5G ist ab dem 3. Juli 2026 in den Farben Black, Blue und Light Pink im Handel erhältlich.

Modell mit 128 GB Speicher: ab 349 € (UVP)

ab (UVP) Modell mit 256 GB Speicher: ab 439 € (UVP)