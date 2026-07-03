Samsung Galaxy A27 5G bringt Highend-AI in die Mittelklasse

Das neue Samsung Galaxy A27 5G ist offiziell vorgestellt worden. Während das Smartphone auch bei Display und Performance zulegt, steht dieses Jahr vor allem ein Thema im Mittelpunkt: Awesome Intelligence. Samsung bringt hochentwickelte AI-Funktionen, die man sonst nur aus der Flaggschiff-Klasse kennt, direkt in die beliebte A-Serie und macht mobile Intelligenz damit für noch mehr Nutzer zugänglich.
Inhaltsverzeichnis
Die neuen AI-Highlights im Überblick
Das Galaxy A27 5G baut auf dem Fundament des Vorgängers auf, setzt jedoch durch eine tiefe Integration von künstlicher Intelligenz in den mobilen Alltag neue Maßstäbe.
- Erweitertes Circle to Search mit Google: Die visuelle Suche wird noch smarter. Nutzer können nun mehrere Objekte gleichzeitig in einem Bild einkreisen und suchen – beispielsweise ein komplettes Outfit inklusive der passenden Accessoires. Das Highlight: Gefundene Kleidungsstücke lassen sich direkt aus den Suchergebnissen heraus virtuell anprobieren.
- Transkriptions-Assistent: In der Sprachrekorder-App sorgt die AI für maximale Produktivität. Das Smartphone kann gesprochene Inhalte nicht nur präzise in Text umwandeln und zusammenfassen, sondern diesen während der Transkription direkt in 22 verschiedene Sprachen übersetzen. Perfekt für internationale Besprechungen und Notizen.
- Objekt-Radierer: Störende Elemente oder Fotobomber im Hintergrund lassen sich in der Galerie-App noch sauberer entfernen. Die verbesserte AI füllt die Lücken so natürlich auf, dass die Bearbeitung unsichtbar bleibt.
- Volle Freiheit bei den AI-Assistenten: Neben der tiefen Integration von Google Gemini unterstützt das Gerät nun auch Perplexity als digitalen Assistenten. Zudem kehrt Bixby als dialogorientierter Geräteassistent zurück, wodurch sich Systemeinstellungen und Funktionen nahtlos über natürliche Sprachbefehle steuern lassen.
Starkes Gesamtpaket: Display und Performance
Abseits der intelligenten Software-Features bietet das Galaxy A27 5G eine gewohnt starke Hardware-Basis, die für ein flüssiges Nutzungserlebnis sorgt:
Display & Design
Das 6,7 Zoll (16,91 cm) große Super AMOLED-Display bietet eine flüssige Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Dank des optimierten Infinity-O-Designs mit einem besonders unauffälligen Punch-Hole für die Frontkamera und einem schmalen, symmetrischen Rahmen wird die Ablenkung minimiert. Trotz der modernen Technik misst das Gehäuse schlanke 7,8 mm.
Leistung & Kamera
Angetrieben vom Snapdragon® 6 Gen 3 Prozessor (4nm) meistert das Smartphone Multitasking und Gaming mühelos. Für gelungene Aufnahmen steht auf der Rückseite eine 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) bereit, während die neue 12-MP-Frontkamera für besonders natürliche Selfies bei allen Lichtverhältnissen sorgt.
Langfristige Sicherheit garantiert: Samsung verspricht für das Galaxy A27 5G bis zu 6 Generationen Android OS- und One UI-Upgrades sowie 6 Jahre Sicherheitsupdates. Geschützt werden die Daten hardwarebasiert durch Samsung Knox Vault.
Leider gibt es weiter keine eSIM Unterstützung.
Technische Daten auf einen Blick
|Feature
|Spezifikation
|Display
|6,7 Zoll FHD+ Super AMOLED, 120 Hz
|Prozessor
|Snapdragon ® 6 Gen 3 (Octa-Core bis 2,4 GHz)
|Speichervarianten
|6 GB RAM + 128 GB Speicher / 8 GB RAM + 256 GB Speicher (erweiterbar via MicroSD bis 2 TB)
|Hauptkamera
|50 MP (Weitwinkel, OIS) + 5 MP (Ultra-Weitwinkel) + 2 MP (Makro)
|Frontkamera
|12 MP
|Akku & Laden
|5.000 mAh mit 25 W Schnellladefunktion
|Betriebssystem
|Android 16 mit One UI 8.5
|Schutzklasse
|IP64 (Staub- und Spritzwasserschutz)
Verfügbarkeit und Preise
Das Samsung Galaxy A27 5G ist ab dem 3. Juli 2026 in den Farben Black, Blue und Light Pink im Handel erhältlich.
- Modell mit 128 GB Speicher: ab 349 € (UVP)
- Modell mit 256 GB Speicher: ab 439 € (UVP)
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.