Mehr Datenvolumen ohne Aufpreis: Telekom wertet MagentaMobil Data Tarife auf

Gute Nachrichten für alle, die auch unterwegs mit dem Tablet oder Laptop arbeiten und streamen möchten: Die Telekom spendiert ihren reinen Datentarifen ein kräftiges Upgrade. Zum 1. Juni werden die Tarife der Reihe MagentaMobil Data spürbar aufgewertet. Das Beste daran: Der monatliche Grundpreis bleibt absolut unverändert.

Die Tarife richten sich speziell an Nutzer, die eine zuverlässige und schnelle mobile Internetverbindung abseits des Smartphones suchen.

Die neuen Tarifstufen im Überblick

Die Telekom schraubt das Datenvolumen in allen drei verfügbaren Tarifstufen deutlich nach oben. Die Preisstruktur gestaltet sich ab Juni wie folgt:

MagentaMobil Data S: Bietet künftig 10 GB Datenvolumen für 14,95 Euro monatlich.

Bietet künftig Datenvolumen für 14,95 Euro monatlich. MagentaMobil Data M: Enthält fortan 40 GB Datenvolumen für 19,95 Euro monatlich.

Enthält fortan Datenvolumen für 19,95 Euro monatlich. MagentaMobil Data L: Umfasst stattliche 80 GB Datenvolumen für 29,95 Euro monatlich.

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Bestandskunden können sich zurücklehnen: Von diesem Upgrade profitieren Neukunden und Bestandskunden gleichermaßen. Wer bereits einen passenden Data-Tarif nutzt, muss keinen Finger rühren – die Umstellung auf das höhere Datenvolumen erfolgt vollkommen automatisch.

Alle Tarife beinhalten standardmäßig den Zugang zum modernen 5G-Netz, EU-Roaming sowie eine Hotspot-Flat für die kostenlose Nutzung von Telekom-Hotspots.

Flexibilität und Hardware-Vorteile

Die Datentarife sind wahlweise mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder als Flex-Variante ohne Mindestvertragslaufzeit erhältlich.

Wer sich für die zweijährige Bindung entscheidet, kann aktuelle Endgeräte wie Tablets direkt über einen Ratenkauf mitfinanzieren. Bei der Kombination aus Tarif und Gerät gewährt die Telekom zudem einen attraktiven Einmal-Rabatt: Im Tarif MagentaMobil Data M spart der Käufer einmalig 50 Euro, beim größeren Tarif Data L sind es sogar 100 Euro Geräterabatt.

Auch der bewährte MagentaEINS Vorteil bleibt unangetastet: Kunden, die bereits einen Festnetzanschluss bei der Telekom besitzen, erhalten monatlich 1 GB zusätzliches Datenvolumen für ihren Datentarif sowie eine Flatrate für Gespräche vom Festnetz in alle deutschen Mobilfunknetze.

Günstige Alternative für Smartphone-Kunden: Die PlusKarte Data

Die MagentaMobil Data Tarife können komplett eigenständig gebucht werden. Für Verbraucher, die jedoch schon einen Smartphone-Tarif bei der Telekom nutzen, gibt es eine noch günstigere Option, um das Zweitgerät zu versorgen: die PlusKarte Data.

Diese Zusatzkarte lässt sich für 14,95 Euro monatlich zum bestehenden Mobilfunkvertrag zubuchen. Der Clou: Sie übernimmt automatisch das Datenvolumen der Hauptkarte, lässt sich aber völlig unabhängig im Tablet oder Laptop einsetzen. Je nach zugrundeliegendem Smartphone-Tarif sieht das Datenpaket wie folgt aus:

Im MagentaMobil XS erhalten Nutzer 20 GB .

. Im MagentaMobil S steigt das Volumen auf 30 GB .

. Im MagentaMobil M sind 50 GB enthalten.

enthalten. Im MagentaMobil L stehen stolze 100 GB zur Verfügung.

WM-Aktion: Unlimitiertes Datenvolumen und Cashback sichern

Für alle, die extrem viel im mobilen Netz unterwegs sind, hält die Telekom aktuell ein besonderes Highlight parat. Wer bis zum 8. Juni als Neukunde einen Mobilfunktarif des Typs MagentaMobil M oder L abschließt, sichert sich für volle 24 Monate unbegrenztes Datenvolumen. Obendrein winkt ein Cashback von 240 Euro.

Dieses unlimitierte Surfvergnügen lässt sich ebenfalls auf das Tablet oder den Laptop erweitern:

Im Tarif MagentaMobil M kann für 6,95 Euro monatlich eine MultiSIM gebucht werden, um das unbegrenzte Volumen auf dem Zweitgerät zu nutzen.

gebucht werden, um das unbegrenzte Volumen auf dem Zweitgerät zu nutzen. Im Tarif MagentaMobil L ist die MultiSIM bereits kostenlos enthalten.

Wer auch nach den zwei Jahren dauerhaft und unbegrenzt mit zwei Karten surfen möchte, kann den Vertrag mit einer regulären PlusKarte für 19,95 Euro monatlich kombinieren – damit bleibt das unlimitierte Datenvolumen auf beiden Karten dauerhaft aktiv.