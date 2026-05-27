waipu.tv Start-Jahrespaket inkl. 4K Stick nur noch 4,99 Euro monatlich

Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigt – und für echte Fans zählt beim Mitfiebern jede Sekunde. Niemand möchte den Torschrei der Nachbarn hören, während der Ball auf dem eigenen Bildschirm noch im Mittelfeld ausgespielt wird. Genau hier setzt waipu.tv an und sorgt pünktlich zum Turnier für ein echtes Technik-Highlight.

Mit der exklusiven Highspeed-Technologie bringt der IPTV-Anbieter den beliebten Sport-Modus zurück auf seine waipu.tv Sticks und die hauseigene Box. Das Ergebnis: Die Übertragung der WM-Spiele wird massiv beschleunigt, sodass die Tore bei waipu.tv oft schneller fallen als bei der Streaming-Konkurrenz.

Das WM-Highlight: Start-Paket inklusive Hardware zum Knallerpreis

Das Beste an dieser Aktion: Der innovative Sport-Modus ist nicht nur den Premium-Tarifen vorbehalten, sondern steht auch für das kompakte Start-Paket zur Verfügung. Mit diesem Kombi-Paket schlagen Zuschauer zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie erhalten erstklassiges Entertainment und die passende Hardware direkt nach Hause geliefert.

Der ultimative Geschwindigkeitsvorteil: Dank des aktivierten Sport-Modus erleben Sie die entscheidenden Spielmomente ohne die typischen Streaming-Verzögerungen.

Dank des aktivierten Sport-Modus erleben Sie die entscheidenden Spielmomente ohne die typischen Streaming-Verzögerungen. Komfortable Hardware inklusive: Der waipu.tv Stick verwandelt jeden Fernseher im Handumdrehen in einen modernen Smart-TV – einfach einstecken, mit dem WLAN verbinden und losstreamen.

Der waipu.tv Stick verwandelt jeden Fernseher im Handumdrehen in einen modernen Smart-TV – einfach einstecken, mit dem WLAN verbinden und losstreamen. Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: Für umgerechnet weniger als einen Fünfer pro Monat ist der Einstieg in die Welt des modernen Fernsehens extrem budgetfreundlich.

Für umgerechnet weniger als einen Fünfer pro Monat ist der Einstieg in die Welt des modernen Fernsehens extrem budgetfreundlich. ZUM DEAL*

Fazit: Bereit für das Sommermärchen 2026?

Wer die Weltmeisterschaft 2026 günstig, unkompliziert und vor allem ohne fiese Verzögerungen erleben möchte, für den ist das waipu.tv Start-Jahrespaket die perfekte Wahl. Sichern Sie sich den Highspeed-Vorteil und seien Sie garantiert der Erste in der Nachbarschaft, der den nächsten Treffer bejubeln darf!