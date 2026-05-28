Bestätigt: EU will zwei Drittel der Frequenzen für Satellitenmobilfunk für EU Unternehmen reserviere

Die Europäische Kommission hat einen weitreichenden Vorschlag zur Neuregelung der Satellitenmobilfunkdienste (MSS) vorgelegt. Nach dem Auslaufen der aktuellen Lizenzen im Jahr 2027 soll das strategisch bedeutsame 2-GHz-Frequenzband über ein harmonisiertes EU-Auswahlverfahren neu vergeben werden. Hinter der technischen Neuordnung verbirgt sich eine protektionistische und sicherheitspolitische Weichenstellung: Durch eine strikte Kontingentierung und eine exklusive „Europa-Quote“ sichert sich Brüssel die technologische Souveränität im Orbit.

Das harmonisierte 2-GHz-Frequenzband gilt als digitales Gold der Raumfahrtbranche. Seine physikalischen Eigenschaften prädestinieren es für sogenannte Direct-to-Device-Dienste (D2D). Diese Technologie ermöglicht es herkömmlichen Smartphones, Wearables und IoT-Geräten (Internet der Dinge), ohne zusätzliche Spezialantennen direkt mit Satelliten zu kommunizieren. Dadurch können Highspeed-Internet und kritische Notfalldienste selbst in Regionen garantiert werden, die vollständig außerhalb der terrestrischen Mobilfunkabdeckung liegen. Damit bestätigen sich auch die Gerüchte zu diesem Vorgehen.

Die Quote für Europa: Gezielte Steuerung statt freier Markt

Um eine Monopolisierung durch außereuropäische Tech-Giganten – beispielsweise aus den USA oder Asien – zu verhindern, bricht die Kommission mit dem Prinzip der rein marktbasierten Versteigerung. Der Vorschlag sieht vor, das Spektrum im 2-GHz-Band strikt zu dritteln und mit klaren geopolitischen Vorgaben zu verknüpfen. Der Fokus liegt dabei unmissverständlich auf der Absicherung europäischer Akteure.

Rechnet man die Kontingente zusammen, wird deutlich, wie massiv die heimische Industrie begünstigt wird: Ganze zwei Drittel (ca. 66,6 %) des gesamten Frequenzspektrums sind zwingend für Unternehmen mit Hauptsitz oder maßgeblicher Wertschöpfung in der Europäischen Union reserviert.

Die drei Säulen der Frequenzaufteilung im Detail

Die staatlich-militärische Säule (Ein Drittel – Exklusiv für die EU): Dieses Segment dient staatlichen Aufgaben wie der Inneren Sicherheit, dem Katastrophenschutz und militärischen Operationen. Es darf ausschließlich von einem europäischen Betreiber bereitgestellt werden. Zudem ist dieser verpflichtet, eine nahtlose Integration in das künftige europäische Satellitennetzwerk IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite) sicherzustellen. Dies stärkt die Unabhängigkeit von privaten, ausländischen Netzwerken in Krisenzeiten. Die geschützte kommerzielle Europa-Quote (Ein Drittel – Exklusiv für neue EU-Anbieter): Die verbleibenden zwei Drittel sind für die kommerzielle Nutzung (z. B. Smartphones, Fitness-Tracker, industrielles IoT) vorgesehen. Hiervon wird die erste Hälfte exklusiv für europäische Wirtschaftsteilnehmer reserviert, die neu in den Markt eintreten. Brüssel schafft hier künstlich Raum für europäische Start-ups und etablierte Lieferanten, die im freien, globalen Wettbewerb gegen kapitalkräftige Hyperscaler aus Übersee sonst kaum Chancen auf Frequenzzuteilungen hätten. Das erklärte Ziel ist die Diversifizierung der Anbieterstruktur. Das offene kommerzielle Segment (Ein Drittel – Offen für EU- und Nicht-EU-Akteure): Erst die letzte Tranche des Spektrums wird für den globalen Markt freigegeben. Hier dürfen sich sowohl europäische als auch außereuropäische Konsortien bewerben. Damit bleibt die EU für internationale Kooperationen offen und stellt sicher, dass globale D2D-Standards auch in Europa reibungslos funktionieren.

Rechtssicherheit durch EU-weites Auswahlverfahren

Ein entscheidender Hebel des Vorschrags ist die Zentralisierung des Vergabeprozesses. Statt eines Flickenteppichs aus 27 nationalen Genehmigungsverfahren soll ein einziges, koordiniertes Auswahlverfahren auf EU-Ebene etabliert werden. Die daraus resultierende Genehmigung gilt direkt für alle Mitgliedstaaten. Für die Betreiber bedeutet dies ein Höchstmaß an Rechtssicherheit und die Möglichkeit, grenzüberschreitende Geschäftsmodelle ohne bürokratische Hürden in ganz Europa auszurollen.

Fazit: Ein Schutzschild für Europas digitale Souveränität

Mit diesem Vorstoß untermauert die Europäische Kommission ihren Anspruch auf geopolitische Handlungsfähigkeit im digitalen Zeitalter. Indem sie zwei Drittel des zukunftsweisenden 2-GHz-Bands gesetzlich an europäische Betreiber und Lieferanten bindet, betreibt sie aktive Industriepolitik. Der Vorschlag sichert nicht nur die militärische Handlungsfähigkeit über das IRIS²-Programm, sondern zwingt den Markt dazu, europäische Alternativen im Bereich des Satellitenmobilfunks auf- und auszubauen. Europa positioniert sich damit nicht mehr nur als digitaler Regulator, sondern als strategischer Gestalter seiner eigenen Infrastruktur.

Hinweis zum Design der PDF-Datei: Das Dokument wurde im eleganten „Report-Stil“ (dunkelblaues Banner, klare Typografie und integrierte Datentabelle zur Frequenzaufteilung) gestaltet, um die Lesbarkeit der Quoten-Verteilung zu optimieren.