Deutsche Telekom erweitert Mobilfunkangebot um Google One: Bis zu 5 TB Cloud-Speicher und Google AI im Paket

Die Deutsche Telekom baut ihr Portfolio an digitalen Mehrwertdiensten weiter aus.Mobilfunkkunden des Anbieters können ab sofort Google One direkt als Zubuchoption zu ihrem Vertrag hinzufügen.Neben zusätzlichem Speicherplatz für Fotos, Videos und Dokumente bieten ausgewählte Pakete auch direkten Zugriff auf erweiterte KI-Funktionen von Google.Die Verwaltung und Buchung erfolgen bequem über die MeinMagenta App.
Inhaltsverzeichnis
Vier Tarifoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse
Telekom-Kunden stehen insgesamt vier verschiedene Google One-Pakete zur Auswahl.Je nach gewähltem Tarif reicht das Speichervolumen von 100 Gigabyte bis hin zu 5 Terabyte.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den beiden Paketen Google AI Plus und Google AI Pro.Diese enthalten neben umfangreichem Cloud-Speicher einen erweiterten Zugriff auf die künstliche Intelligenz von Google.Nutzer erhalten damit Unterstützung bei täglichen Aufgaben – etwa beim Schreiben von Texten, der Organisation von Projekten, beim Lernen oder bei kreativen Vorhaben.Der genaue Funktionsumfang unterscheidet sich je nach gebuchter Option.
„Künstliche Intelligenz wird für immer mehr Menschen zu einem festen Bestandteil ihres digitalen Alltags. Gemeinsam mit Google schaffen wir einen einfachen Zugang zu leistungsfähigen KI-Anwendungen – kombiniert mit zusätzlichem Cloud-Speicher und der einfachen Buchung über die MeinMagenta App“, erklärt Axel Orbach, Privatkunden-Chef der Telekom.
Preisvorteil und Teilen im Familienkreis
Alle vier Google One-Optionen bieten Telekom-Kunden handfeste Vorteile:
- Dauerhafter Preisvorteil:Kunden sparen 10 Prozent gegenüber den regulären Preisen direkt bei Google.
- Kostenloser Testmonat:Der erste Monat ist bei allen Optionen gratis.
- Volle Flexibilität:Die Zubuchoptionen sind jeweils monatlich kündbar.
- Familienfreigabe:Der gebuchte Speicherplatz sowie die Google AI-Vorteile können ohne Zusatzkosten mit bis zu fünf weiteren Personen geteilt werden.
Übersicht der Google One-Tarife bei der Telekom
|Option
|Enthaltenes Speichervolumen
|Monatspreis (Telekom)
|Besonderheit
|Google One Basic
|100 GB
|1,79 €
|Einsteigerpaket für Backups und Fotos
|Google One Standard
|200 GB
|2,69 €
|Erweiterter Speicherplatz
|Google AI Plus
|2 TB
|8,99 €
|Inklusive erweitertem Zugriff auf Google AI
|Google AI Pro
|5 TB
|19,79 €
|Maximaler Speicher und umfassende KI-Funktionen
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.