Huawei Pura 90: Das ist bereits zum neuen Foto-Topmodell bekannt

Huawei bereitet mit dem kommenden Pura 90 Ultra offenbar einen der ambitioniertesten Kamera‑Vorstöße der nächsten Smartphone‑Generation vor. Bereits das Pura 80 Ultra galt als eines der stärksten Fotohandys seiner Zeit, doch die nächste Ultra‑Version soll die Messlatte noch einmal deutlich höher legen. Neue Leaks und Branchenberichte zeichnen ein Bild eines Geräts, das vor allem im Bereich der mobilen Fotografie neue Maßstäbe setzen könnte.

Dual‑200‑MP‑Setup mit großem 1/1.28″-Sensor

Laut aktuellen Informationen soll das Pura 90 Ultra mit zwei 200‑Megapixel‑Sensoren ausgestattet sein – ein Schritt, der Huawei klar im High‑End‑Segment positioniert. Ein Sensor soll auf Huaweis bewährte RYYB‑Matrix setzen, die besonders bei schwachem Licht Vorteile bietet. Die Sensorgröße von 1/1.28 Zoll deutet auf eine hohe Lichtempfindlichkeit und starke Detailwiedergabe hin.

Variable Blende und variable Brennweite

Einer der beiden 200‑MP‑Sensoren soll eine variable Blende erhalten, was eine flexiblere Steuerung der Tiefenschärfe und bessere Low‑Light‑Performance ermöglicht. Der zweite 200‑MP‑Sensor soll mit einer variablen Brennweite ausgestattet sein – ein Feature, das Huawei bereits in früheren Modellen angedeutet hat und das besonders für Porträts und Teleaufnahmen enorme Vorteile bringt.

Verbesserte Frontkamera und neues Entsperrsystem

Auch die Frontkamera soll ein Upgrade erhalten. Während frühere Leaks noch von moderaten Verbesserungen ausgingen, deuten neuere Hinweise auf ein deutlich leistungsfähigeres Selfie‑Modul hin. Parallel dazu arbeitet Huawei offenbar an einem optimierten Entsperrsystem, das schneller und zuverlässiger funktionieren soll – möglicherweise eine Weiterentwicklung des 3D‑Face‑Unlocks.

Was die aktuellen Berichte sagen

Ein Bericht von Huawei Central hebt hervor, dass Huawei beim Pura 90 Ultra besonders auf hochwertige Kamera‑Module setzt und die Konkurrenz im Premium‑Segment herausfordern will. Ein weiterer Leak beschreibt das Gerät als potenzielles „Dual‑200‑MP‑Flaggschiff“, das 2026 erscheinen könnte und die mobile Fotografie neu definieren soll.

Einordnung und Ausblick

Sollten sich die aktuellen Informationen bestätigen, könnte das Huawei Pura 90 Ultra eines der technisch beeindruckendsten Smartphones des kommenden Jahres werden. Besonders die Kombination aus zwei 200‑MP‑Sensoren, variabler Blende, variabler Brennweite und einem verbesserten Front‑ und Entsperrsystem zeigt, dass Huawei weiterhin stark auf Innovation im Kamera‑Segment setzt. Mit der Pura‑Reihe verfolgt Huawei seit Jahren das Ziel, die Grenzen der Smartphone‑Fotografie zu verschieben – und das Pura 90 Ultra scheint genau dort anzuknüpfen.