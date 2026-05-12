Tarif-Check: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen für unter 18 Euro – Der „Unlimited Smart“ im Detail

Inmitten des aktuellen Wettbewerbs auf dem Mobilfunkmarkt sticht ein neues Aktionsangebot hervor: Der Tarif Unlimited Smart (24M) wird derzeit für dauerhaft 17,99 Euro pro Monat angeboten. Das Besondere an diesem Deal ist nicht nur der reduzierte Monatspreis, sondern auch der Entfall des Anschlusspreises sowie ein zusätzlicher Freimonat.

Die Eckdaten des Tarifs

Der Tarif richtet sich an Nutzer, die sich keine Gedanken mehr über Datenlimits machen möchten, aber nicht zwingend Gigabit-Geschwindigkeiten am Smartphone benötigen.

Datenvolumen: Unbegrenztes 5G/LTE-Internet (keine Drosselung nach einem bestimmten Verbrauch).

Unbegrenztes 5G/LTE-Internet (keine Drosselung nach einem bestimmten Verbrauch). Geschwindigkeit: Maximal 15 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload.

Maximal im Download und im Upload. Netz: Telefónica (o2-Netz).

Telefónica (o2-Netz). Telefonie & SMS: Flatrate in alle deutschen Netze enthalten.

Flatrate in alle deutschen Netze enthalten. Features: Unterstützung für VoLTE (Telefonie über LTE) und WiFi-Calling.

Finanzielle Vorteile der aktuellen Aktion

Im Vergleich zum regulären Listenpreis des Netzbetreibers bietet dieses Aktionsangebot signifikante Ersparnisse:

Posten Kondition Ersparnis / Vorteil Monatliche Grundgebühr 17,99 € Dauerhaft reduzierter Preis Anschlusspreis 0,00 € Einmalige Ersparnis (oft ca. 39,99 €) Start-Bonus 1 Freimonat Zusätzliche Ersparnis von 17,99 € Flexibilität Bis zu 120 Tage Vertragsbeginn lässt sich nach hinten schieben

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Einschätzung: Für wen lohnen sich 15 Mbit/s?

Die Bandbreite von 15 Mbit/s ist der entscheidende Faktor bei diesem Angebot. Während dies für Power-User, die häufig große 4K-Videodateien hochladen oder das Smartphone als primären Internetersatz für einen ganzen Haushalt nutzen, zu wenig sein könnte, reicht es für den mobilen Alltag vollkommen aus:

Social Media & Surfen: Instagram, TikTok und Webbrowsing laufen flüssig.

Instagram, TikTok und Webbrowsing laufen flüssig. Streaming: HD-Streaming auf Plattformen wie YouTube oder Netflix ist bei dieser Geschwindigkeit problemlos möglich (HD benötigt in der Regel ca. 5 Mbit/s).

HD-Streaming auf Plattformen wie YouTube oder Netflix ist bei dieser Geschwindigkeit problemlos möglich (HD benötigt in der Regel ca. 5 Mbit/s). Home Office: Video-Konferenzen via Teams oder Zoom funktionieren stabil.

Vertragslaufzeit und Kündigung

Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Ein wichtiger Pluspunkt ist die Flexibilität nach Ablauf dieser Zeit: Gemäß den gesetzlichen Vorgaben beträgt die Kündigungsfrist danach lediglich einen Monat, sodass man nicht in einer weiteren zweijährigen Verlängerung festsitzt.

Wer ein stabiles Netz für alltägliche Anwendungen sucht und die Sicherheit eines unlimitierten Datenvolumens zum kleinen Preis schätzt, findet hier ein derzeit kaum schlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Insbesondere der Wegfall des Anschlusspreises und der Freimonat machen den Einstieg äußerst attraktiv.

Hinweis: Ein Enddatum für die Aktion ist aktuell noch nicht bekannt. Interessierte sollten daher zeitnah prüfen, ob das Angebot noch verfügbar ist.

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