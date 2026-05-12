Tarif-Check: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen für unter 18 Euro – Der „Unlimited Smart“ im Detail

Inmitten des aktuellen Wettbewerbs auf dem Mobilfunkmarkt sticht ein neues Aktionsangebot hervor: Der Tarif Unlimited Smart (24M) wird derzeit für dauerhaft 17,99 Euro pro Monat angeboten. Das Besondere an diesem Deal ist nicht nur der reduzierte Monatspreis, sondern auch der Entfall des Anschlusspreises sowie ein zusätzlicher Freimonat.
Inhaltsverzeichnis
Die Eckdaten des Tarifs
Der Tarif richtet sich an Nutzer, die sich keine Gedanken mehr über Datenlimits machen möchten, aber nicht zwingend Gigabit-Geschwindigkeiten am Smartphone benötigen.
- Datenvolumen: Unbegrenztes 5G/LTE-Internet (keine Drosselung nach einem bestimmten Verbrauch).
- Geschwindigkeit: Maximal 15 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload.
- Netz: Telefónica (o2-Netz).
- Telefonie & SMS: Flatrate in alle deutschen Netze enthalten.
- Features: Unterstützung für VoLTE (Telefonie über LTE) und WiFi-Calling.
Finanzielle Vorteile der aktuellen Aktion
Im Vergleich zum regulären Listenpreis des Netzbetreibers bietet dieses Aktionsangebot signifikante Ersparnisse:
|Posten
|Kondition
|Ersparnis / Vorteil
|Monatliche Grundgebühr
|17,99 €
|Dauerhaft reduzierter Preis
|Anschlusspreis
|0,00 €
|Einmalige Ersparnis (oft ca. 39,99 €)
|Start-Bonus
|1 Freimonat
|Zusätzliche Ersparnis von 17,99 €
|Flexibilität
|Bis zu 120 Tage
|Vertragsbeginn lässt sich nach hinten schieben
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Einschätzung: Für wen lohnen sich 15 Mbit/s?
Die Bandbreite von 15 Mbit/s ist der entscheidende Faktor bei diesem Angebot. Während dies für Power-User, die häufig große 4K-Videodateien hochladen oder das Smartphone als primären Internetersatz für einen ganzen Haushalt nutzen, zu wenig sein könnte, reicht es für den mobilen Alltag vollkommen aus:
- Social Media & Surfen: Instagram, TikTok und Webbrowsing laufen flüssig.
- Streaming: HD-Streaming auf Plattformen wie YouTube oder Netflix ist bei dieser Geschwindigkeit problemlos möglich (HD benötigt in der Regel ca. 5 Mbit/s).
- Home Office: Video-Konferenzen via Teams oder Zoom funktionieren stabil.
Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Ein wichtiger Pluspunkt ist die Flexibilität nach Ablauf dieser Zeit: Gemäß den gesetzlichen Vorgaben beträgt die Kündigungsfrist danach lediglich einen Monat, sodass man nicht in einer weiteren zweijährigen Verlängerung festsitzt.
Wer ein stabiles Netz für alltägliche Anwendungen sucht und die Sicherheit eines unlimitierten Datenvolumens zum kleinen Preis schätzt, findet hier ein derzeit kaum schlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Insbesondere der Wegfall des Anschlusspreises und der Freimonat machen den Einstieg äußerst attraktiv.
Hinweis: Ein Enddatum für die Aktion ist aktuell noch nicht bekannt. Interessierte sollten daher zeitnah prüfen, ob das Angebot noch verfügbar ist.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.