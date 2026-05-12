Innovation im Scharnier: Samsung-Patent zeigt Galaxy Z TriFold 2 mit integriertem S Pen-Slot

Während faltbare Smartphones immer dünner werden, steht Samsung vor einer physikalischen Herausforderung: Wohin mit dem S Pen? Ein neues, am Montag bekannt gewordenes Patent liefert nun eine radikale Lösung für den Nachfolger des erst kürzlich erschienenen Tri-Fold-Tablets. Das Galaxy Z TriFold 2 könnte den Eingabestift direkt in der Scharnierkonstruktion beherbergen.

Die Scharnierstelle als intelligentes Depot

Laut den Patentunterlagen, die unter anderem vom Leaker xleaks7 (David Kowalski) entdeckt wurden, nutzt Samsung den bei dreifach faltbaren Geräten entstehenden Hohlraum zwischen den Display-Panelen. Wenn das Gerät zusammengeklappt wird, bildet sich im Bereich der Scharniere eine präzise geformte Aussparung – eine Art „Tasche“ –, in die der S Pen genau hineinpasst.

Dies löst eines der größten Probleme bisheriger Foldables: Entweder musste der Stift extern in einer klobigen Schutzhülle transportiert werden (wie beim Galaxy Z Fold 6) oder das Gehäuse musste extrem dick gebaut werden, um einen internen Schacht zu ermöglichen.

Technische Details: Laden und Sichern

Das Patent beschreibt weit mehr als nur eine einfache Halterung:

Induktives Laden: Der S Pen soll im Scharnier magnetisch fixiert und gleichzeitig kabellos aufgeladen werden, ähnlich wie man es vom Galaxy S26 Ultra kennt.

Der S Pen soll im Scharnier magnetisch fixiert und gleichzeitig kabellos aufgeladen werden, ähnlich wie man es vom Galaxy S26 Ultra kennt. Intelligente Erkennung: Sensoren im Scharnier registrieren, ob der Stift korrekt eingesetzt ist, um Beschädigungen beim Aufklappen des Geräts zu verhindern.

Sensoren im Scharnier registrieren, ob der Stift korrekt eingesetzt ist, um Beschädigungen beim Aufklappen des Geräts zu verhindern. Design-Anpassung: Um Platz für das Depot zu schaffen, könnte ein Teil des Display-Panels etwas schmaler ausfallen, was dem Gerät im ausgeklappten Zustand eine asymmetrische, aber funktionale Optik verleiht.

Hintergrund: Der Druck zur Innovation

Das erste Galaxy Z TriFold, das im Dezember 2025 auf den Markt kam, wurde Berichten zufolge bereits nach kurzer Zeit wieder aus den Regalen genommen. Kritiker bemängelten vor allem das Fehlen einer S Pen-Integration bei einem Gerät, das voll ausgeklappt eine Displaydiagonale von fast 10 Zoll erreicht. Mit dem Nachfolger scheint Samsung diesen Kritikpunkt direkt adressieren zu wollen.

Ausblick: Wann kommt das TriFold 2?

Wie bei allen Patenten gilt: Eine Anmeldung bedeutet nicht automatisch eine sofortige Serienreife. Branchenexperten rechnen damit, dass Samsung das Design im Laufe des Jahres 2026 perfektionieren wird, um das Galaxy Z TriFold 2 möglicherweise Anfang 2027 als neues Flaggschiff für professionelle Anwender zu präsentieren.