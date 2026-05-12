Innovation im Scharnier: Samsung-Patent zeigt Galaxy Z TriFold 2 mit integriertem S Pen-Slot

Während faltbare Smartphones immer dünner werden, steht Samsung vor einer physikalischen Herausforderung: Wohin mit dem S Pen? Ein neues, am Montag bekannt gewordenes Patent liefert nun eine radikale Lösung für den Nachfolger des erst kürzlich erschienenen Tri-Fold-Tablets. Das Galaxy Z TriFold 2 könnte den Eingabestift direkt in der Scharnierkonstruktion beherbergen.
Inhaltsverzeichnis
Die Scharnierstelle als intelligentes Depot
Laut den Patentunterlagen, die unter anderem vom Leaker xleaks7 (David Kowalski) entdeckt wurden, nutzt Samsung den bei dreifach faltbaren Geräten entstehenden Hohlraum zwischen den Display-Panelen. Wenn das Gerät zusammengeklappt wird, bildet sich im Bereich der Scharniere eine präzise geformte Aussparung – eine Art „Tasche“ –, in die der S Pen genau hineinpasst.
Dies löst eines der größten Probleme bisheriger Foldables: Entweder musste der Stift extern in einer klobigen Schutzhülle transportiert werden (wie beim Galaxy Z Fold 6) oder das Gehäuse musste extrem dick gebaut werden, um einen internen Schacht zu ermöglichen.
Technische Details: Laden und Sichern
Das Patent beschreibt weit mehr als nur eine einfache Halterung:
- Induktives Laden: Der S Pen soll im Scharnier magnetisch fixiert und gleichzeitig kabellos aufgeladen werden, ähnlich wie man es vom Galaxy S26 Ultra kennt.
- Intelligente Erkennung: Sensoren im Scharnier registrieren, ob der Stift korrekt eingesetzt ist, um Beschädigungen beim Aufklappen des Geräts zu verhindern.
- Design-Anpassung: Um Platz für das Depot zu schaffen, könnte ein Teil des Display-Panels etwas schmaler ausfallen, was dem Gerät im ausgeklappten Zustand eine asymmetrische, aber funktionale Optik verleiht.
Hintergrund: Der Druck zur Innovation
Das erste Galaxy Z TriFold, das im Dezember 2025 auf den Markt kam, wurde Berichten zufolge bereits nach kurzer Zeit wieder aus den Regalen genommen. Kritiker bemängelten vor allem das Fehlen einer S Pen-Integration bei einem Gerät, das voll ausgeklappt eine Displaydiagonale von fast 10 Zoll erreicht. Mit dem Nachfolger scheint Samsung diesen Kritikpunkt direkt adressieren zu wollen.
Ausblick: Wann kommt das TriFold 2?
Wie bei allen Patenten gilt: Eine Anmeldung bedeutet nicht automatisch eine sofortige Serienreife. Branchenexperten rechnen damit, dass Samsung das Design im Laufe des Jahres 2026 perfektionieren wird, um das Galaxy Z TriFold 2 möglicherweise Anfang 2027 als neues Flaggschiff für professionelle Anwender zu präsentieren.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.