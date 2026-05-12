iOS 26.5 steht bereit: Sicherheits-Boost und Optimierungen für das „Liquid Glass“-System

Apple hat mit der Veröffentlichung von iOS 26.5 am 11. Mai 2026 ein umfangreiches Wartungs- und Feature-Update bereitgestellt. Da Apple die Versionsnummern seit geraumer Zeit an die jeweiligen Jahreszahlen koppelt, stellt diese Version den finalen Reifegrad des aktuellen Software-Zyklus dar, bevor im kommenden Monat die erste Vorschau auf das nächste große System erwartet wird.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Verschlüsseltes RCS-Messaging: Die Kommunikation mit Nutzern auf anderen Plattformen (Android) erreicht ein neues Sicherheitsniveau. iOS 26.5 unterstützt nun die vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung innerhalb des RCS-Standards, was den plattformübergreifenden Austausch von Medien und Texten deutlich privater gestaltet.

Die Kommunikation mit Nutzern auf anderen Plattformen (Android) erreicht ein neues Sicherheitsniveau. iOS 26.5 unterstützt nun die vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung innerhalb des RCS-Standards, was den plattformübergreifenden Austausch von Medien und Texten deutlich privater gestaltet. Offenere Hardware-Schnittstellen: Im Zuge der regulatorischen Anpassungen in der EU ermöglicht Apple nun auch Drittanbietern von Kopfhörern und Smartwatches eine tiefere Systemintegration. Das von den AirPods bekannte „Schnell-Koppeln“ per Pop-up steht nun auch ausgewählten Partnern zur Verfügung.

Im Zuge der regulatorischen Anpassungen in der EU ermöglicht Apple nun auch Drittanbietern von Kopfhörern und Smartwatches eine tiefere Systemintegration. Das von den AirPods bekannte „Schnell-Koppeln“ per Pop-up steht nun auch ausgewählten Partnern zur Verfügung. Karten-Innovationen: Apple Maps integriert neue topografische Details und verbessert die Offline-Nutzung. Nutzer können nun komplexe Routenführungen direkt auf die Apple Watch übertragen, um auch ohne aktive Mobilfunkverbindung am iPhone navigieren zu können.

Apple Maps integriert neue topografische Details und verbessert die Offline-Nutzung. Nutzer können nun komplexe Routenführungen direkt auf die Apple Watch übertragen, um auch ohne aktive Mobilfunkverbindung am iPhone navigieren zu können. Ästhetisches Design-Update: Passend zum Mai wurden neue „Pride Edition“-Hintergrundbilder und Zifferblätter hinzugefügt. Diese nutzen die „Liquid Glass“-Engine, um flüssige Lichteffekte zu erzeugen, die auf die Neigung des Geräts reagieren.

Kritische Sicherheitsreparaturen

Unter der Oberfläche adressiert iOS 26.5 mehr als 50 dokumentierte Sicherheitslücken. Ein Großteil dieser Korrekturen betrifft die WebKit-Browser-Engine sowie den Systemkern (Kernel). Diese Patches sind essentiell, um das Risiko von Fernzugriffen oder Datenlecks durch manipulierte Webseiten zu minimieren. Auch wenn bisher keine aktive Ausnutzung dieser Lücken im großen Stil bekannt ist, stuft Apple das Update als „dringend empfohlen“ ein.

Empfehlung zur Installation

Die Installation von iOS 26.5 ist zum jetzigen Zeitpunkt für die breite Nutzerbasis ratsam. Da Versionen mit der Endung „.5“ am Ende eines Entwicklungszyklus stehen, gelten sie als besonders stabil und fehlerfrei.

Vorteile der sofortigen Installation:

Schutz: Das Schließen der über 50 Sicherheitslücken bietet den derzeit bestmöglichen Schutz für persönliche Daten. Stabilität: Bekannte Performance-Probleme früherer iOS 26-Versionen wurden final bereinigt. Kompatibilität: Das Update stellt sicher, dass neue Zubehörprodukte und Apps, die im Frühjahr 2026 erscheinen, reibungslos funktionieren.

Wie bei jedem Systemupdate sollte vorab eine Datensicherung via iCloud oder auf einem lokalen Rechner durchgeführt werden. Das Update kann über den Pfad Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate angestoßen werden.