Tarif-Kracher ab 1. Juni: sparSIM startet neue Aktion mit 35 GB und 50 € Wechselbonus

Schnäppchenjäger aufgepasst: Beim Mobilfunkanbieter sparSIM steht am heutigen Montag, den 01.06., um ca. 11:00 Uhr ein großer Aktionswechsel an. Während der beliebte sparSIM S Flex Aktionstarif (mit 35 GB und 40 € Wechselbonus) in die Zielgerade einbiegt und endet, steht bereits ein extrem starker Nachfolger in den Startlöchern.
Für alle, die sich gerne längerfristig Top-Konditionen sichern wollen, startet der neue sparSIM S (24 Monate Laufzeit). Hier gibt es satte 35 GB 5G-Datenvolumen für dauerhaft nur 6,99 € im Monat – und obendrauf einen erhöhten Wechselbonus von 50 € bei Rufnummernmitnahme!
Auch bei den monatlich kündbaren Flex-Tarifen gibt es Anpassungen: Wer maximale Flexibilität sucht, profitiert ab sofort von einem Datenvolumen-Upgrade und dem Wegfall des Anschlusspreises.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Inhaltsverzeichnis
Die neuen Laufzeittarife (24 Monate) im Detail
Das absolute Highlight des Aktionswechsels ist der Tarif sparSIM S. Wer kein Problem mit einer Mindestvertragslaufzeit hat, bekommt hier aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
sparSIM S – Die Top-Aktion
- Datenvolumen: 35 GB 5G Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload)
- Netz: Vodafone D2-Netz
- Flats: Allnet-Flat & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Features: VoLTE & WiFi-Call fähig
- Grundgebühr: Dauerhaft nur 6,99 €/Monat
- Anschlusspreis: 0,00 €
- Bonus:50 € Wechselbonus bei Rufnummern-Mitnahme!
- Bedingung: Die Aktivierung muss im Aktionszeitraum erfolgen. Die Portierung der Rufnummer muss innerhalb von 180 Tagen nach Tarifaktivierung durchgeführt werden (gilt nicht für Portierungen aus bestehenden Verträgen der Vodafone GmbH). Die Gutschrift wird mit der nächsten Rechnung nach Bestätigung des Portierungsdatums verrechnet.
- 👉 Jetzt zum sparSIM S Angebot
sparSIM M (Unverändert)
- Datenvolumen: 45 GB 5G Internet (50 Mbit/s Down / 25 Mbit/s Up)
- Netz: Vodafone D2-Netz
- Flats: Allnet- & SMS-Flat (inkl. VoLTE & WiFi-Call)
- Grundgebühr: Dauerhaft 9,99 €/Monat
- Anschlusspreis: 0,00 €
- 👉 Jetzt zum sparSIM M Angebot
sparSIM L (Unverändert)
- Datenvolumen: 80 GB 5G Internet (50 Mbit/s Down / 25 Mbit/s Up)
- Netz: Vodafone D2-Netz
- Flats: Allnet- & SMS-Flat (inkl. VoLTE & WiFi-Call)
- Grundgebühr: Dauerhaft 14,99 €/Monat
- Anschlusspreis: 0,00 €
- 👉 Jetzt zum sparSIM L Angebot
Für Flexibles: Die monatlich kündbaren Tarife
Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, greift zu den Flex-Varianten. Beim sparSIM S Flex sinkt zwar das Datenvolumen im Vergleich zur alten Aktion leicht ab, dafür spart man sich ab sofort den Anschlusspreis komplett.
sparSIM S Flex (Anpassung)
- Datenvolumen: 25 GB (vorher 35 GB) 5G Internet (50 Mbit/s)
- Netz: Vodafone D2-Netz
- Flats: Allnet-Flat & SMS-Flat
- Laufzeit: 1 Monat (monatlich kündbar)
- Grundgebühr: Dauerhaft 6,99 €/Monat
- Anschlusspreis: 0,00 € (statt bisher 19,99 €)
- 👉 Jetzt zum sparSIM S Flex Angebot
Fazit: Mit dem Aktionswechsel schraubt sparSIM vor allem für Langzeitnutzer an den richtigen Stellschrauben. 35 GB im gut ausgebauten Vodafone-Netz für unter 7 Euro monatlich – kombiniert mit dem fetten 50 € Wechselbonus – ist aktuell eine absolute Tarif-Empfehlung!
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN
- Simkarte wird nicht erkannt
- Simkarte wird nicht unterstützt
- Simkarte nicht zulässig
- Nano Sim, Micro Sim und normale Simkarten – die Unterschiede
- kostenlose Simkarten
- eSIM und eSIM Prepaid Tarife
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.