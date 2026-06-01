Tarif-Kracher ab 1. Juni: sparSIM startet neue Aktion mit 35 GB und 50 € Wechselbonus

Schnäppchenjäger aufgepasst: Beim Mobilfunkanbieter sparSIM steht am heutigen Montag, den 01.06., um ca. 11:00 Uhr ein großer Aktionswechsel an. Während der beliebte sparSIM S Flex Aktionstarif (mit 35 GB und 40 € Wechselbonus) in die Zielgerade einbiegt und endet, steht bereits ein extrem starker Nachfolger in den Startlöchern.

Für alle, die sich gerne längerfristig Top-Konditionen sichern wollen, startet der neue sparSIM S (24 Monate Laufzeit). Hier gibt es satte 35 GB 5G-Datenvolumen für dauerhaft nur 6,99 € im Monat – und obendrauf einen erhöhten Wechselbonus von 50 € bei Rufnummernmitnahme!

Auch bei den monatlich kündbaren Flex-Tarifen gibt es Anpassungen: Wer maximale Flexibilität sucht, profitiert ab sofort von einem Datenvolumen-Upgrade und dem Wegfall des Anschlusspreises.

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Die neuen Laufzeittarife (24 Monate) im Detail

Das absolute Highlight des Aktionswechsels ist der Tarif sparSIM S. Wer kein Problem mit einer Mindestvertragslaufzeit hat, bekommt hier aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

sparSIM S – Die Top-Aktion

Datenvolumen: 35 GB 5G Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload)

35 GB 5G Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Flats: Allnet-Flat & SMS-Flat in alle dt. Netze

Allnet-Flat & SMS-Flat in alle dt. Netze Features: VoLTE & WiFi-Call fähig

VoLTE & WiFi-Call fähig Grundgebühr: Dauerhaft nur 6,99 €/Monat

Dauerhaft nur Anschlusspreis: 0,00 €

0,00 € Bonus: 50 € Wechselbonus bei Rufnummern-Mitnahme! Bedingung: Die Aktivierung muss im Aktionszeitraum erfolgen. Die Portierung der Rufnummer muss innerhalb von 180 Tagen nach Tarifaktivierung durchgeführt werden (gilt nicht für Portierungen aus bestehenden Verträgen der Vodafone GmbH). Die Gutschrift wird mit der nächsten Rechnung nach Bestätigung des Portierungsdatums verrechnet.

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sparSIM M (Unverändert)

Datenvolumen: 45 GB 5G Internet (50 Mbit/s Down / 25 Mbit/s Up)

45 GB 5G Internet (50 Mbit/s Down / 25 Mbit/s Up) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Flats: Allnet- & SMS-Flat (inkl. VoLTE & WiFi-Call)

Allnet- & SMS-Flat (inkl. VoLTE & WiFi-Call) Grundgebühr: Dauerhaft 9,99 €/Monat

Dauerhaft Anschlusspreis: 0,00 €

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sparSIM L (Unverändert)

Datenvolumen: 80 GB 5G Internet (50 Mbit/s Down / 25 Mbit/s Up)

80 GB 5G Internet (50 Mbit/s Down / 25 Mbit/s Up) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Flats: Allnet- & SMS-Flat (inkl. VoLTE & WiFi-Call)

Allnet- & SMS-Flat (inkl. VoLTE & WiFi-Call) Grundgebühr: Dauerhaft 14,99 €/Monat

Dauerhaft Anschlusspreis: 0,00 €

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Für Flexibles: Die monatlich kündbaren Tarife

Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, greift zu den Flex-Varianten. Beim sparSIM S Flex sinkt zwar das Datenvolumen im Vergleich zur alten Aktion leicht ab, dafür spart man sich ab sofort den Anschlusspreis komplett.

sparSIM S Flex (Anpassung)

Datenvolumen: 25 GB (vorher 35 GB) 5G Internet (50 Mbit/s)

25 GB (vorher 35 GB) 5G Internet (50 Mbit/s) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Flats: Allnet-Flat & SMS-Flat

Allnet-Flat & SMS-Flat Laufzeit: 1 Monat (monatlich kündbar)

1 Monat (monatlich kündbar) Grundgebühr: Dauerhaft 6,99 €/Monat

Dauerhaft Anschlusspreis: 0,00 € (statt bisher 19,99 €)

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Fazit: Mit dem Aktionswechsel schraubt sparSIM vor allem für Langzeitnutzer an den richtigen Stellschrauben. 35 GB im gut ausgebauten Vodafone-Netz für unter 7 Euro monatlich – kombiniert mit dem fetten 50 € Wechselbonus – ist aktuell eine absolute Tarif-Empfehlung!

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