Vertu AlphaFold Smartphone: Luxus und KI für 7.000 Dollar

Der Name Vertu weckt bei vielen Technik-Enthusiasten Erinnerungen an die frühen 2000er Jahre, als das Unternehmen den Markt für extrem hochpreisige Luxus-Mobiltelefone dominierte. Nach der Schließung der britischen Produktion im Jahr 2017 hat sich die Marke unter neuer Führung transformiert und setzt heute auf eine Symbiose aus exklusiven Materialien und modernen Technologietrends. Mit dem Alphafold präsentiert Vertu nun sein erstes faltbares Smartphone – ein Gerät, das weniger als technisches Spielzeug, sondern als exklusiver Begleiter für Führungskräfte konzipiert wurde.

Zwischen Exklusivität und Hardware-Leistung

Der Einstiegspreis für das Alphafold beginnt bei stolzen 6.880 US-Dollar, wobei individuell angepasste Luxus-Versionen einen Preis von bis zu 46.800 US-Dollar erreichen können. Für diesen Preis erwartet der Käufer nicht nur Hardware, sondern Handwerkskunst: Das Gehäuse ist mit Alligator-Leder veredelt und teilweise mit vergoldeten Details versehen.

Technisch bietet das Gerät ein 8,05-Zoll-Hauptdisplay (innen) sowie einen 6,53-Zoll-Außenbildschirm, beide mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite Prozessor, unterstützt von 16 GB RAM und einem 1 TB großen Speicher. Ein 6.500-mAh-Akku sorgt dabei für die nötige Energie.

Der „Hermes Agent“: KI als digitaler Sekretär

Das Alleinstellungsmerkmal des Alphafold ist jedoch nicht nur die Hardware, sondern der tief im System integrierte KI-Assistent namens Hermes Agent. Vertu positioniert diesen als „agentische KI“, die autonom komplexe Aufgaben für den Nutzer übernehmen soll. Dazu gehören:

Workflow-Management: Verwaltung von Terminen und betrieblichen Arbeitsabläufen.

Verwaltung von Terminen und betrieblichen Arbeitsabläufen. Datenanalyse: Aufbereitung von Verkaufszahlen oder Ursachenforschung bei geschäftlichen Kennzahlen.

Aufbereitung von Verkaufszahlen oder Ursachenforschung bei geschäftlichen Kennzahlen. App-Integration: Der Agent interagiert mit gängigen Business-Tools, Google-Diensten und Reiseplattformen wie Expedia oder Booking.com.

Besonderer Wert wird laut Hersteller auf Sicherheit gelegt: Viele Berechnungen sollen lokal auf dem Gerät stattfinden, um sensible Daten zu schützen. Aufgaben mit hohem Risiko erfordern zudem eine explizite Bestätigung durch den Nutzer.

Fazit: Ein Nischenprodukt mit klarem Anspruch

Das Vertu Alphafold ist kein klassisches Smartphone für den Massenmarkt. Es ist ein bewusstes Statussymbol, das den Versuch unternimmt, den „Concierge-Service“, für den Vertu einst bekannt war, in eine KI-gestützte digitale Form zu überführen. Ob die Zielgruppe – CEOs und Entscheider – bereit ist, ihr Business-Management einem KI-Agenten auf einem Luxus-Foldable anzuvertrauen, bleibt abzuwarten. Kritiker merken bereits an, dass die technischen Spezifikationen zwar solide sind, der exorbitante Preis jedoch primär für den „Lifestyle-Faktor“ und die exklusive Verarbeitung aufgerufen wird.

Was halten Sie von dieser Strategie: Ist ein auf Business-KI spezialisiertes Luxus-Smartphone ein notwendiges Werkzeug für moderne Entscheider, oder überwiegt hier der reine Prestigewert?