Tech-Revolution am Desktop: Nvidia und Microsoft planen Vorstoß bei Windows-PCs

Die Tech-Branche blickt in der kommenden Woche gespannt nach Taiwan und in die USA: Wie der Branchendienst Axios unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, stehen Nvidia und Microsoft kurz vor einem bedeutenden Meilenstein. Erstmals werden Windows-PCs der Öffentlichkeit präsentiert, die auf Nvidia-Chips als zentrale Recheneinheit (CPU) setzen.

Die offizielle Vorstellung ist für die renommierte Computex-Messe in Taiwan sowie die Microsoft Build-Entwicklerkonferenz in San Francisco geplant. Dieser Schritt markiert eine strategische Neuausrichtung für beide Unternehmen und könnte den hart umkämpften PC-Markt nachhaltig verändern.

Strategischer Fokus: Effizienz und Performance

Die neuen Computer sollen nicht nur unter der Microsoft-Eigenmarke Surface erscheinen, sondern auch von namhaften Partnern wie Dell vertrieben werden.

Das Ziel ist klar: Microsoft möchte die Energieeffizienz seiner Windows-Geräte signifikant steigern. Bisherige Versuche, den Markt mit akkuschonenderen Chips zu durchdringen, blieben hinter den Erwartungen zurück und lösten keinen nennenswerten Verkaufsboom aus. Durch die Nutzung von Nvidias Expertise – basierend auf der Arm-Architektur – will Microsoft eine leistungsstarke Alternative schaffen, die den hohen Anforderungen moderner KI-Anwendungen und mobiler Nutzung gerecht wird.

Wettlauf mit Apple

Hintergrund dieser Entwicklung ist der intensive Wettbewerb mit Apple. Der Konzern aus Cupertino hat mit seinen hauseigenen Apple-Silicon-Chips (zuletzt die neuen M5-Modelle für das MacBook) einen neuen Standard bei der Kombination von Performance und Akkulaufzeit gesetzt. Microsoft steht nun unter Zugzwang, ein vergleichbar überzeugendes Ökosystem anzubieten.

Bereits 2023 hatte Reuters exklusiv über Nvidias Pläne berichtet, Prozessoren zu entwickeln, die auf der Arm-Architektur basieren und speziell für das Windows-Betriebssystem optimiert sind. Mit der nun anstehenden Präsentation scheint dieses Projekt in die entscheidende Phase zu gehen. Analysten sehen in der Kooperation einen direkten Angriff auf die bisherige Dominanz von Intel und AMD im Windows-Sektor und einen weiteren Beweis für Nvidias Ambition, sich vom reinen Grafikkarten-Spezialisten zum dominierenden Akteur im Bereich der gesamten Computer-Architektur zu entwickeln.