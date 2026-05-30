RingConn startet Verkauf des Gen 3 Smart Rings: Neuer Akteur mit Fokus auf Gefäßgesundheit

Der Smart-Ring-Markt bekommt Zuwachs: RingConn hat den offiziellen Verkaufsstart seines Gen 3 Smart Rings im eigenen Online-Shop bekannt gegeben. Dass das Interesse an dem Wearable groß ist, zeigt bereits der Blick auf die Vorverkaufszahlen: Innerhalb der ersten drei Wochen konnte das Unternehmen einen Umsatz von über zehn Millionen US-Dollar verzeichnen. Prominente Unterstützung erhält die Marke dabei unter anderem von der Musikerin Jessie J sowie durch den Deutschen Eishockey-Bund (DEB).

Fokus auf langfristige Gesundheitsanalysen

Der RingConn Gen 3 geht über die reine Aktivitätsmessung hinaus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Gefäßgesundheits-Trends. Durch die Kombination von manuell eingegebenen Blutdruckwerten mit den kontinuierlich erfassten Sensordaten des Rings – etwa Schlaf, Aktivität und Erholungsphasen – stellt das System Gesundheitsdaten in einen zeitlichen Kontext. Anstatt nur punktuelle Werte anzuzeigen, hilft der Ring dem Nutzer dabei, zu verstehen, wie sich der eigene Lebensstil langfristig auf die Regeneration und die kardiovaskuläre Belastung auswirkt.

Neben dieser speziellen Analyse bietet der Ring bewährte Funktionen wie die Überwachung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel und Zyklusdaten.

Fokus auf Tragekomfort und Ausdauer

RingConn hat bei der Entwicklung des Gen 3 besonderen Wert auf eine unauffällige Integration in den Alltag gelegt:

Kompaktes Design: Mit einem Gewicht zwischen 2,5 und 3,5 Gramm (abhängig von der Größe) ist der Ring extrem leicht.

Mit einem Gewicht zwischen 2,5 und 3,5 Gramm (abhängig von der Größe) ist der Ring extrem leicht. Beeindruckende Akkulaufzeit: Ein Highlight ist die Laufzeit von bis zu 14 Tagen , wodurch ein kontinuierliches Tracking ohne tägliches Aufladen möglich ist.

Ein Highlight ist die Laufzeit von bis zu , wodurch ein kontinuierliches Tracking ohne tägliches Aufladen möglich ist. Intuitive Hinweise: Der Ring gibt bei Bedarf dezente Vibrationssignale aus, beispielsweise bei längerer Inaktivität oder wenn der Akkustand kritisch wird. Diese lassen sich individuell anpassen oder abschalten.

Präzise Technik im Hintergrund

Für die notwendige Genauigkeit sorgt eine VCSEL-basierte Infrarotsensorik. Laut unternehmensinternen Tests erreicht der Ring bei der Ruheherzfrequenz eine Genauigkeit von über 98,5 Prozent, bei der Schrittzählung liegt diese bei über 97 Prozent. Diese Leistung wird durch eine optimierte Chiparchitektur ermöglicht, die das Unternehmen jüngst auf dem IEEE ISCAS 2026 präsentierte.

Preise und Verfügbarkeit

Der RingConn Gen 3 ist ab sofort direkt über die Hersteller-Website bestellbar. In den kommenden Wochen soll der Vertrieb zusätzlich auf Amazon und den TikTok Shop ausgeweitet werden.

Preise: Die Modelle Zukunftssilber, Königsgold und Mattschwarz kosten 369 Euro . Die Varianten in gebürstetem Silber und gebürstetem Roségold liegen bei 389 Euro .

Die Modelle Zukunftssilber, Königsgold und Mattschwarz kosten . Die Varianten in gebürstetem Silber und gebürstetem Roségold liegen bei . Einführungsangebot: Wer schnell ist, kann sich bis zum 10. Juni 2026 einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kaufpreis sichern.

Der RingConn Gen 3 positioniert sich als leistungsstarke Alternative zu etablierten Smart Rings und überzeugt vor allem durch seine lange Akkulaufzeit und den Fokus auf ganzheitliche Gesundheitsmuster.