Erste Einblicke in das iPhone 18 Pro: Geleakte Attrappen enthüllen neues Farb-Line-up

Die Gerüchteküche rund um das kommende iPhone 18 Pro brodelt, und nun gibt es erstmals handfeste visuelle Anhaltspunkte. Aktuelle Bilder von Gehäuse-Attrappen, die durch den bekannten Leaker Sonny Dickson publik wurden, geben einen detaillierten Blick auf die vier Farben, in denen Apple das Premium-Smartphone voraussichtlich im September 2026 auf den Markt bringen wird.

Die neuen Farboptionen im Überblick

Den geleakten Dummy-Modellen zufolge verabschiedet sich Apple bei den Pro-Modellen von den bisherigen Farbkonzepten und setzt auf eine neue Palette:

Dark Cherry (Dunkle Kirsche): Diese Farbe gilt als das neue Highlight und soll den Platz einnehmen, den zuvor spektakuläre Farben wie das „Cosmic Orange“ des iPhone 17 Pro innehatten. Experten vermuten, dass dieser dunkle, elegante Rotton der Verkaufsschlager der neuen Generation werden könnte.

Diese Farbe gilt als das neue Highlight und soll den Platz einnehmen, den zuvor spektakuläre Farben wie das „Cosmic Orange“ des iPhone 17 Pro innehatten. Experten vermuten, dass dieser dunkle, elegante Rotton der Verkaufsschlager der neuen Generation werden könnte. Light Blue (Helles Blau): Ein frischer, heller Blauton, der optisch an das beliebte „Mist Blue“ erinnert und dem Gerät einen modernen Look verleiht.

Ein frischer, heller Blauton, der optisch an das beliebte „Mist Blue“ erinnert und dem Gerät einen modernen Look verleiht. Schwarz & Silber: Diese klassischen Töne bleiben als zeitlose Optionen im Programm, wobei sie vermutlich in der gewohnt hochwertigen Titan-Optik erscheinen werden.

Hinweis: In früheren Gerüchten war teilweise von einem dunklen Grau statt Schwarz die Rede, was sich jedoch in den aktuellen Attrappen als ein sehr dunkles Schwarz darstellt.

Was erwartet uns sonst?

Neben der Farbgebung verdichten sich die Hinweise auf die technischen Neuerungen, die das iPhone 18 Pro im Vergleich zu seinem Vorgänger abheben sollen:

A20 Pro Chip: Als Herzstück wird der neue 2-Nanometer-Chip erwartet, der nicht nur bei der Performance, sondern vor allem bei der Energieeffizienz neue Maßstäbe setzen soll – was wiederum der Akkulaufzeit zugutekommt.

Als Herzstück wird der neue 2-Nanometer-Chip erwartet, der nicht nur bei der Performance, sondern vor allem bei der Energieeffizienz neue Maßstäbe setzen soll – was wiederum der Akkulaufzeit zugutekommt. Kamera-Update: Die Pro-Modelle könnten mit einer variablen Blende ausgestattet werden, was besonders bei Porträtaufnahmen für ein natürlicheres Bokeh sorgen und die Leistung bei schwierigen Lichtverhältnissen weiter steigern würde.

Die Pro-Modelle könnten mit einer ausgestattet werden, was besonders bei Porträtaufnahmen für ein natürlicheres Bokeh sorgen und die Leistung bei schwierigen Lichtverhältnissen weiter steigern würde. Design-Feinschliff: Apple plant offenbar eine schmalere Dynamic Island. Zudem wird spekuliert, dass das Gehäuse der Max-Variante minimal dicker ausfallen könnte, um Platz für einen noch größeren Akku zu schaffen.

Apple plant offenbar eine schmalere Dynamic Island. Zudem wird spekuliert, dass das Gehäuse der Max-Variante minimal dicker ausfallen könnte, um Platz für einen noch größeren Akku zu schaffen. Release-Strategie: Apple geht dieses Jahr einen neuen Weg. Während das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max zusammen mit dem lang erwarteten iPhone Fold im September 2026 erscheinen sollen, werden die Standardmodelle (iPhone 18, 18e) erst für das Frühjahr 2027 erwartet.

Die Attrappen bestätigen einmal mehr Apples Strategie, durch subtile Design-Anpassungen und eine gezielte Farbauswahl die Exklusivität der Pro-Reihe zu unterstreichen. Wir dürfen gespannt sein, ob sich diese ersten „Hands-on“-Eindrücke bei der offiziellen Präsentation im Herbst bestätigen.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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