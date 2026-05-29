Xiaomi 17T und 17T Pro: Diese smarten KI-Funktionen bringen die neuen Flaggschiffe mit

Mit der frisch vorgestellten Xiaomi 17T-Serie rückt der Hersteller das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stark in den Fokus. Unter dem Dach von Xiaomi HyperAI und durch eine enge Partnerschaft mit Google Gemini verwandeln sich das Xiaomi 17T und das 17T Pro in intelligente Assistenten für den Alltag. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten KI-Features, auf die sich zukünftige Besitzer freuen können.

Xiaomi HyperAI: Produktivität im Alltag

Xiaomi bündelt seine hauseigenen KI-Werkzeuge unter dem Namen HyperAI. Diese Funktionen sind tief in das Betriebssystem HyperOS 3 integriert und sollen dem Nutzer alltägliche Aufgaben abnehmen:

KI-Schreiben: Ein echtes Highlight für alle, die viel am Smartphone tippen. Die KI kann längere Texte in Sekundenschnelle zusammenfassen, eigene Notizen logisch erweitern oder den Schreibstil bestehender Texte polieren.

Ein echtes Highlight für alle, die viel am Smartphone tippen. Die KI kann längere Texte in Sekundenschnelle zusammenfassen, eigene Notizen logisch erweitern oder den Schreibstil bestehender Texte polieren. KI-Spracherkennung und Recorder: In Meetings oder Vorlesungen transkribiert das Smartphone das Gesagte automatisch in Text und kann am Ende eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte erstellen.

In Meetings oder Vorlesungen transkribiert das Smartphone das Gesagte automatisch in Text und kann am Ende eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte erstellen. KI-Dolmetscher und Untertitel: Für Reisen oder internationale Telefonate bietet das Xiaomi 17T Echtzeit-Übersetzungen. Der Live-Dolmetscher kann gesprochene Sprache direkt übersetzen, während die KI-Untertitel bei Videos oder Videoanrufen für sofortiges Verständnis sorgen.

Für Reisen oder internationale Telefonate bietet das Xiaomi 17T Echtzeit-Übersetzungen. Der Live-Dolmetscher kann gesprochene Sprache direkt übersetzen, während die KI-Untertitel bei Videos oder Videoanrufen für sofortiges Verständnis sorgen. KI-Suche: Das Auffinden von bestimmten Fotos, Dokumenten oder Nachrichten auf dem Gerät wird durch natürliche Spracheingaben deutlich intelligenter und treffsicherer.

Der KI-Kreativitätsassistent: Magie in der Bildbearbeitung

Die Kameras der 17T-Serie, die in Zusammenarbeit mit Leica entstanden sind, werden durch leistungsstarke KI-Features flankiert, um das Maximum aus jedem Schuss herauszuholen:

KI Eraser Pro (Radierer): Störende Personen oder Objekte im Hintergrund lassen sich mit einem Wisch spurlos aus dem Bild entfernen. Die KI füllt den entstandenen Freiraum realistisch auf.

Störende Personen oder Objekte im Hintergrund lassen sich mit einem Wisch spurlos aus dem Bild entfernen. Die KI füllt den entstandenen Freiraum realistisch auf. KI-Ultra-Zoom: Auch wenn das Smartphone optisch stark herangeholt (wie beim neuen 5-fach Periskop-Zoom), sorgt der KI-Ultra-Zoom bei bis zu 120-facher digitaler Vergrößerung dafür, dass Details erstaunlich scharf hochgerechnet werden.

Auch wenn das Smartphone optisch stark herangeholt (wie beim neuen 5-fach Periskop-Zoom), sorgt der KI-Ultra-Zoom bei bis zu 120-facher digitaler Vergrößerung dafür, dass Details erstaunlich scharf hochgerechnet werden. A-Beautify und Ultra HD: Porträts und Selfies werden durch intelligente Algorithmen optimiert, ohne unnatürlich zu wirken.

Porträts und Selfies werden durch intelligente Algorithmen optimiert, ohne unnatürlich zu wirken. Dynamische KI-Hintergrundbilder: Nutzer können sich per Texteingabe individuelle und dynamische Wallpaper direkt vom Smartphone generieren lassen.

Starke Google-Integration: Circle to Search und Gemini

Neben den eigenen Entwicklungen setzt Xiaomi stark auf die Zusammenarbeit mit Google. Ein echter Komfortgewinn ist Circle to Search: Sieht man ein interessantes Objekt auf dem Bildschirm (egal in welcher App), reicht es, dieses mit dem Finger einzukreisen, um sofort eine Google-Suche mit passenden Ergebnissen dazu zu starten.

Zusätzlich profitieren Käufer der 17T-Serie in ausgewählten Märkten von einem dreimonatigen Probeabo für Google AI Pro, was erweiterten Zugang zum leistungsstarken KI-Modell Google Gemini sowie 5 Terabyte Cloud-Speicher umfasst.

Mit der 17T-Serie liefert Xiaomi nicht nur starke Hardware (wie die extrem großen Akkus und die Leica-Kameras), sondern macht die Smartphones zu echten KI-Zentralen. Von der Echtzeitübersetzung im Gespräch bis hin zur magischen Bildbearbeitung nehmen die HyperAI-Funktionen dem Anwender viel Arbeit ab und erweitern die kreativen Möglichkeiten enorm.