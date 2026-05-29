Xiaomi 17T vs. Xiaomi 17: Welche Verbesserungen bringt das neue T-Modell?

Xiaomi hat mit der 17T-Serie nachgelegt und bietet wie gewohnt eine preislich attraktive Alternative zu den Flaggschiffen der Hauptserie. Doch wer nun erwartet, dass das Xiaomi 17T dem regulären Xiaomi 17 in allen Belangen überlegen ist, irrt sich: Die T-Serie verfolgt traditionell einen etwas anderen Ansatz. Das Xiaomi 17 ist das absolute Premium-Gerät, während das 17T smarte Kompromisse mit gezielten Upgrades verbindet.

Für den technikbegeisterten Nutzer stellt sich daher die Frage: Welche konkreten Verbesserungen und Vorteile bietet das Xiaomi 17T im direkten Vergleich zum kompakten Xiaomi 17?

1. Mehr Bildfläche: Größeres Display für Medien und Gaming

Der offensichtlichste Unterschied liegt in den Abmessungen und der Bildschirmdiagonale. Das Xiaomi 17 wurde als kompaktes Kraftpaket konzipiert und bringt ein 6,3 Zoll großes Display mit – ein Formfaktor, der sich an Käufer richtet, die ihr Gerät mühelos mit einer Hand bedienen wollen.

Das Xiaomi 17T hingegen wächst auf 6,59 Zoll an (bei einem hellen AMOLED-Panel mit bis zu 3.500 Nits Spitzenhelligkeit). Für Anwender, die unterwegs viel lesen, spielen oder Filme streamen, ist diese gewonnene Bildfläche ein klares Upgrade. Das Gerät wird dadurch zwar mit 200 Gramm etwas schwerer und breiter als das Xiaomi 17 (191 Gramm), belohnt den Nutzer aber mit einer deutlich besseren Übersicht.

2. Der Akku-Champion: Mehr Kapazität für lange Tage

Ein weiterer Bereich, in dem das T-Modell traditionell auftrumpft, ist die Ausdauer. Das Xiaomi 17 verfügt bereits über einen sehr ansehnlichen Akku (6.330 mAh), doch das Xiaomi 17T legt hier noch eine Schippe drauf:

Xiaomi 17T: 6.500 mAh

6.500 mAh Xiaomi 17: 6.330 mAh

In Kombination mit dem effizienten MediaTek Dimensity 8500-Ultra Prozessor kommen Power-Nutzer mit dem Xiaomi 17T noch beruhigter durch den Tag. Geladen wird das 17T zügig mit 67 Watt am Kabel.

3. Mehr Reichweite: Das 5-fach Teleobjektiv

Beide Smartphones setzen auf eine hochkarätige Kooperation mit Leica, gehen beim Kamera-Setup jedoch unterschiedliche Wege. Während das Xiaomi 17 ein 60-mm-Floating-Teleobjektiv verbaut hat, das besonders bei Porträts und leichten Vergrößerungen glänzt, richtet sich das Xiaomi 17T an Nutzer, die Motive aus der Ferne näher heranholen möchten.

Das 17T ist mit einem 115-mm-Teleobjektiv ausgestattet, was einem 5-fachen optischen Zoom entspricht. Wer also im Alltag häufiger auf Distanz fotografiert (etwa in der Natur oder bei Veranstaltungen), erhält hier die leistungsfähigere Zoom-Optik.

4. Der Preis: High-End zum kleineren Kurs

Die T-Serie ist traditionell der „Preis-Leistungs-Schlager“ im Line-up. Das Xiaomi 17T startet mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 749,90 Euro. Das reguläre Xiaomi 17 ist als absolutes Premium-Flaggschiff in einer höheren Preisliga angesiedelt. Wer also bereit ist, auf die letzten Prozentpunkte an absoluter Spitzenleistung zu verzichten, bekommt beim 17T ein enorm starkes Paket, das den Geldbeutel schont.

Wo das Xiaomi 17 weiterhin die Nase vorn hat

Trotz der genannten Verbesserungen des 17T bleibt das Xiaomi 17 in einigen Kerndisziplinen das überlegene Smartphone. Der Käufer des 17T muss folgende Abstriche in Kauf nehmen:

Prozessorleistung: Das Xiaomi 17 wird vom extrem starken Snapdragon 8 Elite Gen5 angetrieben, während das 17T den MediaTek Dimensity 8500-Ultra nutzt. Letzterer ist schnell, reicht aber in Benchmarks nicht an den Snapdragon heran.

Das Xiaomi 17 wird vom extrem starken Snapdragon 8 Elite Gen5 angetrieben, während das 17T den MediaTek Dimensity 8500-Ultra nutzt. Letzterer ist schnell, reicht aber in Benchmarks nicht an den Snapdragon heran. Kamera-Sensoren: Das Xiaomi 17 nutzt durchgehend 50-Megapixel-Sensoren (Hauptkamera, Ultraweitwinkel, Frontkamera). Beim 17T schrumpft das Ultraweitwinkel auf 12 MP und die Hauptkamera greift auf den kleineren Light Fusion 800 Sensor zurück, was sich bei Nachtaufnahmen bemerkbar machen kann.

Das Xiaomi 17 nutzt durchgehend 50-Megapixel-Sensoren (Hauptkamera, Ultraweitwinkel, Frontkamera). Beim 17T schrumpft das Ultraweitwinkel auf 12 MP und die Hauptkamera greift auf den kleineren Light Fusion 800 Sensor zurück, was sich bei Nachtaufnahmen bemerkbar machen kann. Gehäusematerial: Während das Xiaomi 17 einen hochwertigen Rahmen aus Aluminium bietet, setzt das 17T auf einen Kunststoffrahmen.

Das Xiaomi 17T ist kein generelles „Upgrade“ zum Xiaomi 17, sondern ein Smartphone mit einem anderen Fokus. Es verbessert das Nutzungserlebnis für all jene Anwender, die sich ein größeres Display, einen noch ausdauernderen Akku und einen stärkeren optischen Zoom zu einem attraktiveren Preispunkt wünschen. Wer hingegen Wert auf maximale Rechenpower, durchgehend hochauflösende Kamera-Sensoren auf allen Linsen und ein ultrakompaktes Premium-Gehäuse legt, greift weiterhin zum Xiaomi 17.