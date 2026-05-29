Xiaomi 17T-Serie: Flaggschiff-Smartphones mit Leica-Teleobjektiven und riesigen Akkus vorgestellt

Xiaomi hat heute seine neuen Smartphone-Modelle der T-Serie, das Xiaomi 17T und das Xiaomi 17T Pro, offiziell enthüllt. Die neue Serie kombiniert fortschrittliche Kamera-Technik von Leica, augenschonende Displays und Akkus mit ultra-hoher Kapazität in einem raffinierten Design. Erstmals in der Geschichte der T-Serie bringt Xiaomi zwei verschiedene Gehäusegrößen auf den Markt, um den Bedürfnissen moderner Nutzer gerecht zu werden.

Kamerasystem: „Leica Live Moment“ und Teleobjektive für alle

Die Xiaomi 17T-Serie ist mit einem Dreifach-Kamerasystem ausgestattet, das von einer 50-Megapixel-Hauptkamera für kristallklare Bilder angeführt wird. Das Pro-Modell nutzt hierbei einen sehr großen 1/1,31-Zoll-Sensor, während im Xiaomi 17T ein 1/1,55-Zoll-Sensor zum Einsatz kommt. Beide Smartphones setzen auf das optische Design „Leica UltraPure“ sowie eine hybride Leica Summilux-Linsenstruktur (1G + 6P), die eine hohe Klarheit und Detailtreue ermöglicht.

Ein besonderes Highlight ist, dass das 5-fach-Teleobjektiv von Leica nun in beiden Modellen der Serie verfügbar ist. Zu den Eigenschaften des Tele-Kamerasystems gehören:

Bilder mit einer Auflösung von 50 Megapixeln sowie eine optische Bildstabilisierung (OIS).

Die Möglichkeit für Makrofotografie aus 30 Zentimetern Entfernung.

Ein 10-facher optischer Zoom und ein bis zu 120-facher KI-gestützter „Ultra Zoom“.

Xiaomi 17T

Neben der klassischen Fotografie führt Xiaomi den „Leica Live Moment“ ein. Diese Funktion erfasst nicht nur das eigentliche Motiv, sondern auch die Bewegung und Emotion unmittelbar vor der Aufnahme. Zudem bietet das Xiaomi 17T Pro als erstes Smartphone der Xiaomi-Serie cineastische 4K-Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Display: Spitzenhelligkeit und maximaler Augenschutz

Xiaomi stattet die 17T-Serie mit der neuen „Xiaomi Vision Care“-Technologie aus. Das System passt das Display automatisch an das Umgebungslicht an und steuert Blaulicht, Flimmern sowie Bewegungsunschärfe effektiv, um einen hohen Sehkomfort zu gewährleisten. Für diese Innovationen erhielt die Serie unter anderem die Zertifizierung des TÜV Rheinland für „Intelligent Eye Care“.

Die Displays im Detail:

Beide Geräte verfügen über ein 1,5K-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3500 Nits.

Das Xiaomi 17T Pro bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 144Hz, während das kompaktere Xiaomi 17T bis zu 120Hz liefert.

Das Pro-Modell besitzt eine spezielle Dimmfunktion, die eine minimale Helligkeit von lediglich einem Nit für die nächtliche Nutzung ermöglicht.

Leistung und neue Silizium-Kohlenstoff-Akkus

Um die Leistung zu optimieren, verbaut Xiaomi in der neuen Generation modernste Prozessoren von MediaTek. Im Xiaomi 17T Pro sorgt der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigte Dimensity 9500 für höchste Rechenleistung. Das Standardmodell Xiaomi 17T greift auf den MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4-Nanometer-Architektur) zurück. Zur Vermeidung von Überhitzung kommt bei beiden Geräten das „Xiaomi 3D IceLoop System“ zum Einsatz, das Wärme schnell vom Chipsatz ableitet.

Einen großen Sprung macht die Serie bei den Akkus, die auf einer neuen Silizium-Kohlenstoff-Technologie basieren:

Das Xiaomi 17T Pro besitzt einen 7000-mAh-Akku – den größten in einem Xiaomi-Serien-Smartphone auf den internationalen Märkten. Er kann mit 100 Watt per Kabel oder mit 50 Watt kabellos aufgeladen werden.

besitzt einen 7000-mAh-Akku – den größten in einem Xiaomi-Serien-Smartphone auf den internationalen Märkten. Er kann mit 100 Watt per Kabel oder mit 50 Watt kabellos aufgeladen werden. Das Xiaomi 17T ist mit einem 6500-mAh-Akku ausgestattet, was einer Kapazitätssteigerung von 18 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration entspricht. Dieses Modell unterstützt kabelgebundenes Laden mit 67 Watt.

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Die Xiaomi 17T-Serie wird in verschiedenen modernen Farbvarianten und Speicherkonfigurationen angeboten:

Modell Farben Speicher / Spezifikationen Startpreis Xiaomi 17T Pro Deep Blue, Deep Violet, Black Drei Speichervarianten ab 899 EUR Xiaomi 17T Violet, Opal White, Blue, Black Zwei Speichervarianten ab 749 EUR

Kunden, die eines der Modelle in teilnahmeberechtigten Märkten erwerben, erhalten zudem attraktive Gratisbeigaben. Xiaomi bündelt die Geräte mit einer dreimonatigen Testversion von Google AI Pro (inklusive 5 TB Cloud-Speicher), einer dreimonatigen Testphase für YouTube Premium sowie vier Monaten Spotify Premium.