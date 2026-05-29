Qualcomm präsentiert den Snapdragon C: Neue Prozessor-Plattform für Einstiegs-Laptops

Der Chiphersteller Qualcomm Technologies hat heute die Snapdragon® C-Plattform vorgestellt. Mit dem neuen Prozessor zielt das Unternehmen auf das Budget-Segment ab und verspricht, moderne Computer-Technologie für Studenten, Familien und Kleinunternehmen zugänglicher zu machen. Die ersten Laptops mit dem neuen Chip sollen bereits ab 300 US-Dollar auf den Markt kommen.
Mit dem Snapdragon C erweitert Qualcomm sein Portfolio nach unten und nimmt gezielt Nutzer in den Fokus, die ein zuverlässiges und günstiges Arbeitsgerät für den Alltag suchen. Die neue Plattform verspricht eine reibungslose Leistung für grundlegende Aufgaben wie das Surfen im Internet, Video-Streaming, Office-Anwendungen und Videokonferenzen.
Die wichtigsten Merkmale der Snapdragon C-Plattform im Überblick
|Eigenschaft
|Beschreibung
|Zielgruppe
|Studenten, Familien, Endkunden und kleine Unternehmen
|Preisklasse
|Einstiegssegment (Laptops ab ca. 300 US-Dollar)
|Leistungsschwerpunkt
|Reaktionsschnelle Alltagsleistung (Web, Video, Produktivität)
|Batterielaufzeit
|Ganztägige Nutzung durch extrem hohe Energieeffizienz
|Gerätedesign
|Ermöglicht lüfterlose, kühle und leise Laptops
|KI-Integration
|Integrierte NPU (Neural Processing Unit) für Basis-KI-Funktionen
Effizienz und KI-Funktionen für kleine Budgets
Ein zentrales Versprechen von Qualcomm ist die bahnbrechende Energieeffizienz des neuen Chips. Laptops mit Snapdragon C sollen nicht nur eine beeindruckende, ganztägige Akkulaufzeit bieten, sondern auch besonders kühl und leise laufen – ideale Voraussetzungen für kompakte, tragbare Designs ohne störende Lüftergeräusche.
Darüber hinaus bringt Qualcomm mit dem Snapdragon C auch Funktionen der Künstlichen Intelligenz in das Einstiegssegment. Die integrierte NPU (Neural Processing Unit) ist darauf ausgelegt, alltägliche Rechenaufgaben effizienter zu gestalten und grundlegende KI-Anwendungen zu beschleunigen, ohne dabei die Batterielaufzeit zu belasten.
„Da die Kosten steigen und sich die Erwartungen der Kunden weiterentwickeln, vereint der Snapdragon C wertorientiertes Computing, ganztägige Akkulaufzeit, KI-Funktionen und reaktionsschnelle Leistung in kühlen und leisen Geräten“, erklärte Kedar Kondap, Senior Vice President und General Manager of Compute and Gaming bei Qualcomm Technologies.
Kondap betonte weiter, dass man das Ökosystem erweitern wolle, um neuen Zielgruppen den Zugang zu zuverlässiger Technik zu ermöglichen.
Marktstart noch in diesem Jahr
Qualcomm geht diesen Schritt nicht allein: Führende PC-Hersteller (OEMs) haben bereits entsprechende Geräte in der Entwicklung. Zu den ersten Partnern, die Laptops mit dem Snapdragon C-Prozessor auf den Markt bringen werden, gehören Schwergewichte wie Acer, HP und Lenovo.
Interessierte Kunden müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die ersten Notebooks, die von der neuen Einstiegs-Plattform angetrieben werden, sollen noch im Laufe dieses Jahres in den Regalen der Händler stehen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.