Qualcomm präsentiert den Snapdragon C: Neue Prozessor-Plattform für Einstiegs-Laptops

Der Chiphersteller Qualcomm Technologies hat heute die Snapdragon® C-Plattform vorgestellt. Mit dem neuen Prozessor zielt das Unternehmen auf das Budget-Segment ab und verspricht, moderne Computer-Technologie für Studenten, Familien und Kleinunternehmen zugänglicher zu machen. Die ersten Laptops mit dem neuen Chip sollen bereits ab 300 US-Dollar auf den Markt kommen.

Mit dem Snapdragon C erweitert Qualcomm sein Portfolio nach unten und nimmt gezielt Nutzer in den Fokus, die ein zuverlässiges und günstiges Arbeitsgerät für den Alltag suchen. Die neue Plattform verspricht eine reibungslose Leistung für grundlegende Aufgaben wie das Surfen im Internet, Video-Streaming, Office-Anwendungen und Videokonferenzen.

Die wichtigsten Merkmale der Snapdragon C-Plattform im Überblick

Eigenschaft Beschreibung Zielgruppe Studenten, Familien, Endkunden und kleine Unternehmen Preisklasse Einstiegssegment (Laptops ab ca. 300 US-Dollar) Leistungsschwerpunkt Reaktionsschnelle Alltagsleistung (Web, Video, Produktivität) Batterielaufzeit Ganztägige Nutzung durch extrem hohe Energieeffizienz Gerätedesign Ermöglicht lüfterlose, kühle und leise Laptops KI-Integration Integrierte NPU (Neural Processing Unit) für Basis-KI-Funktionen

Effizienz und KI-Funktionen für kleine Budgets

Ein zentrales Versprechen von Qualcomm ist die bahnbrechende Energieeffizienz des neuen Chips. Laptops mit Snapdragon C sollen nicht nur eine beeindruckende, ganztägige Akkulaufzeit bieten, sondern auch besonders kühl und leise laufen – ideale Voraussetzungen für kompakte, tragbare Designs ohne störende Lüftergeräusche.

Darüber hinaus bringt Qualcomm mit dem Snapdragon C auch Funktionen der Künstlichen Intelligenz in das Einstiegssegment. Die integrierte NPU (Neural Processing Unit) ist darauf ausgelegt, alltägliche Rechenaufgaben effizienter zu gestalten und grundlegende KI-Anwendungen zu beschleunigen, ohne dabei die Batterielaufzeit zu belasten.

„Da die Kosten steigen und sich die Erwartungen der Kunden weiterentwickeln, vereint der Snapdragon C wertorientiertes Computing, ganztägige Akkulaufzeit, KI-Funktionen und reaktionsschnelle Leistung in kühlen und leisen Geräten“, erklärte Kedar Kondap, Senior Vice President und General Manager of Compute and Gaming bei Qualcomm Technologies.

Kondap betonte weiter, dass man das Ökosystem erweitern wolle, um neuen Zielgruppen den Zugang zu zuverlässiger Technik zu ermöglichen.

Marktstart noch in diesem Jahr

Qualcomm geht diesen Schritt nicht allein: Führende PC-Hersteller (OEMs) haben bereits entsprechende Geräte in der Entwicklung. Zu den ersten Partnern, die Laptops mit dem Snapdragon C-Prozessor auf den Markt bringen werden, gehören Schwergewichte wie Acer, HP und Lenovo.

Interessierte Kunden müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die ersten Notebooks, die von der neuen Einstiegs-Plattform angetrieben werden, sollen noch im Laufe dieses Jahres in den Regalen der Händler stehen.