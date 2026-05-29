Wenn das Internet zum blinden Fleck wird: BSI warnt vor digitalen Gefahren im Kindrzimmer

Das Internet ist für Kinder und Jugendliche längst ein selbstverständlicher Begleiter zum Lernen, Spielen und Kommunizieren. Doch während die Online-Risiken wachsen, findet in vielen Familien kaum Austausch darüber statt. Zum Weltkindertag am 1. Juni 2026 schlägt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Alarm – und liefert konkrete Sicherheitstipps für den Familienalltag.

Ob Cybergrooming, versteckte Kostenfallen, Datenmissbrauch oder altersunangemessene Inhalte: Die Gefahren im Netz sind vielfältig und entwickeln sich rasant. Dennoch herrscht in vielen Familien häufig Funkstille, wenn es um das digitale Leben der Kinder geht. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt das Fokusthema „Digitaler Familienalltag“ aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor.

Mangelnde Kommunikation in Familien

Die Zahlen der Studie zeigen deutlich, dass viele Eltern das Online-Verhalten ihres Nachwuchses aus den Augen verlieren. Weniger als die Hälfte der Eltern tauscht sich mit ihrem Kind über dessen digitale Freizeitaktivitäten aus:

47 Prozent bei Eltern von 6- bis 13-Jährigen

bei Eltern von 6- bis 13-Jährigen 42 Prozent bei Eltern von 14- bis 17-Jährigen

Dabei sind gerade der offene Dialog und präventive Maßnahmen entscheidend, um Kinder im Netz zu schützen. Anlässlich des Weltkindertags am 1. Juni 2026 richtet sich das BSI gezielt an Eltern und Pädagogen, um Hilfestellungen für einen sichereren digitalen Alltag zu geben.

„Digitale Teilhabe gehört zum Aufwachsen dazu. Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig zu befähigen, digitale Angebote sicher und verantwortungsvoll zu nutzen.“ – Larissa Hänzgen, Experte für Verbraucherschutz im BSI

Hänzgen betont, dass eine Kombination aus technischen Schutzmaßnahmen, klaren Regeln und einem offenen Gespräch in der Familie oder Schule die wichtigste Grundlage für mehr Sicherheit bilde.

Die 5 wichtigsten BSI-Tipps für mehr Gerätesicherheit

Das Bundesamt empfiehlt eine Reihe einfacher, aber wirkungsvoller technischer und kommunikativer Schritte, um Smartphones und Tablets kindgerecht zu konfigurieren:

Maßnahme Umsetzung & Ziel Altersbeschränkungen aktivieren Einstellungen im App- oder Play-Store anpassen. Verhindert, dass dem Kind altersunangemessene Apps, Spiele oder Filme ausgespielt werden. In-App-Käufe blockieren Einkäufe in den Store-Einstellungen deaktivieren oder an ein Passwort knüpfen. Schützt effektiv vor unvorhergesehenen Kostenfallen. App-Berechtigungen prüfen Sensible Daten, wie Standortfreigaben, nur behutsam erteilen. Berechtigungen für Apps entziehen, die diese Zugriffe nicht zwingend benötigen. Bildschirmzeiten festlegen Gemeinsam Nutzungsdauern besprechen und in den Geräteeinstellungen verankern. Hilft allen Beteiligten, einen besseren Überblick zu behalten. Im Gespräch bleiben Regelmäßig über Online-Erlebnisse, potenzielle Risiken und ein respektvolles Verhalten im Internet kommunizieren.