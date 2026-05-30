Oura Ring 5: Kleinere Hardware trifft auf smarte KI-Gesundheitsanalysen

Oura hat mit dem Oura Ring 5 die neueste Generation seines Smart Rings vorgestellt. Das Unternehmen setzt damit neue Maßstäbe für tragbare Gesundheitstechnologie: Der Ring ist 40 Prozent kleiner als sein Vorgänger, bietet aber eine deutlich leistungsfähigere Sensorik sowie eine umfassende neue Software-Plattform, die persönliche biometrische Daten mit klinischen Informationen verknüpft.

Hardware: Dezenter und präziser

Der Oura Ring 5 ist der bisher kleinste Smart Ring auf dem Markt. Dank einer kompletten Neukonstruktion der internen Architektur – einschließlich Sensorik, Batterie und Gehäuse – ist er nicht nur dünner und leichter, sondern bietet auch eine verbesserte Ergonomie.

Präzision: Die neue Signalarchitektur nutzt leistungsstärkere LEDs und zwölf Signalpfade für eine genauere Erfassung verschiedener Hauttöne und Fingerformen.

Die neue Signalarchitektur nutzt leistungsstärkere LEDs und zwölf Signalpfade für eine genauere Erfassung verschiedener Hauttöne und Fingerformen. Widerstandsfähigkeit: Er besteht aus leichtem, nicht-allergenem Titan mit einer neuen, besonders kratzfesten PVD-Beschichtung. Zudem ist er bis zu 100 Meter wasserdicht (IP68).

Er besteht aus leichtem, nicht-allergenem Titan mit einer neuen, besonders kratzfesten PVD-Beschichtung. Zudem ist er bis zu 100 Meter wasserdicht (IP68). Neues Lade-Zubehör: Ein optionales, kompaktes Lade-Case aus Aluminium bietet Platz für einen Monat Akkulaufzeit und ermöglicht kabelloses Laden unterwegs.

Software: Vom Tracking zur medizinischen Vorsorge

Oura erweitert sein Ökosystem erheblich. Die neuen Funktionen verwandeln den Ring von einem reinen Aktivitäts-Tracker in ein proaktives Werkzeug zur Gesundheitsüberwachung:

Health Radar: Diese neue Säule dient der Gesundheitsvorsorge. Der Ring überwacht biometrische Muster im Hintergrund, um gesundheitliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen – lange bevor Probleme auftreten. Blood Pressure Signals: Oura überwacht nun nächtliche Blutdruckmuster, um Anzeichen für kardiovaskulären Stress zu identifizieren. Nighttime Breathing: Überwacht 30 Tage lang die Atmungsqualität während des Schlafs und gibt Hinweise bei Auffälligkeiten.

Diese neue Säule dient der Gesundheitsvorsorge. Der Ring überwacht biometrische Muster im Hintergrund, um gesundheitliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen – lange bevor Probleme auftreten. Konnektivität und KI: Durch Partnerschaften (z.B. mit Counsel Health oder Resmed) können Nutzer direkt in der Oura-App medizinische Fragen stellen oder bei Schlafproblemen Unterstützung erhalten.

Durch Partnerschaften (z.B. mit Counsel Health oder Resmed) können Nutzer direkt in der Oura-App medizinische Fragen stellen oder bei Schlafproblemen Unterstützung erhalten. GLP-1 Insights: Eine spezialisierte Funktion für Anwender von GLP-1-Medikamenten, um Dosierung, Nebenwirkungen und Gewichtsverlauf in einem zentralen Dashboard mit den Oura-Vitaldaten zu vereinen.

Eine spezialisierte Funktion für Anwender von GLP-1-Medikamenten, um Dosierung, Nebenwirkungen und Gewichtsverlauf in einem zentralen Dashboard mit den Oura-Vitaldaten zu vereinen. Live Activity Tracking: Trainings können nun direkt über die App gestartet werden, um Pace und Distanz in Echtzeit zu tracken.

Preise und Verfügbarkeit

Der Oura Ring 5 kann ab sofort weltweit vorbestellt werden und wird ab dem 4. Juni 2026 ausgeliefert.

Preise: Standard-Ausführungen (Silber, Schwarz): 399 USD. Premium-Ausführungen (Gold, Stealth, Brushed Silver, Deep Rose): 499 USD. Charging Case: 99 USD.

Mitgliedschaft: Die Oura-Mitgliedschaft kostet weiterhin 5,99 USD pro Monat oder 69,99 USD pro Jahr.

Oura empfiehlt allen Interessenten – auch Bestandskunden –, den neuen Oura Ring 5 Sizing Kit zu nutzen, da sich die Passform aufgrund der deutlich kleineren Bauweise von den Vorgängermodellen unterscheidet.